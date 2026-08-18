NYT: Από το αδιέξοδο του Ιράν στην «αγκαλιά» του Κιμ Γιονγκ Ουν – Το επικίνδυνο διπλωματικό παράδοξο του Τραμπ για τα πυρηνικά

Ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, παραμένει εγκλωβισμένος σε μια παρατεταμένη και αδιέξοδη στρατιωτική σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, η προσοχή του φαίνεται να μετατοπίζεται εκ νέου προς έναν παλιό του γνώριμο στην Ασία.

Αντιμέτωπος με την αδυναμία του να επιβάλει μια γρήγορη λύση στο ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα και να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ, ο Αμερικανός Πρόεδρος επιχειρεί να αναβιώσει την προσωπική του διπλωματία με τη Βόρεια Κορέα — υιοθετώντας μια διαμετρικά αντίθετη τακτική που εγείρει σοβαρά ερωτήματα για τη συνοχή της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής.

Όπως επισημαίνει ανάλυση των New York Times, η τελευταία φορά που ο Τραμπ υποσχέθηκε να σταματήσει το πυρηνικό πρόγραμμα μιας χώρας, πραγματοποίησε τρεις συναντήσεις κορυφής με τον Κιμ Γιονγκ Ουν, διακήρυξε ότι οι δυο τους ανέπτυξαν μια «σπουδαία σχέση» και στο τέλος αποχώρησε με άδεια χέρια.

Αυτό συνέβη κατά την πρώτη θητεία του. Τότε, όχι μόνο απέτυχε η διπλωματική προσπάθεια, αλλά ο Κιμ πάτησε αμέσως το «γκαζι» στο πρόγραμμά του.

Σήμερα, σύμφωνα με εκτιμήσεις που επικαλούνται οι NYT, η Πιονγιάνγκ διαθέτει περίπου 60 πυρηνικά όπλα, καθώς και πυραύλους ικανούς να πλήξουν το έδαφος των ΗΠΑ — ακριβώς τον συνδυασμό που ο Τραμπ είχε δεσμευτεί να εξαρθρώσει.

Το παράδοξο των «δύο ταχυτήτων»

Εδώ και μήνες, ειδικοί σε θέματα εξοπλισμών αναρωτιούνται αν ο Τραμπ θα μπορούσε τελικά να εγκαταλείψει και τις προσπάθειες αναχαίτισης του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος — ειδικά τώρα που δείχνει να εστιάζει περισσότερο στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ παρά στα αποθέματα ουρανίου του Ιράν, τα οποία βρίσκονται θαμμένα κάτω από συντρίμμια μετά τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς του Ιουνίου 2025.

Σύμφωνα με τους New York Times, ο Ρόμπερτ Λίτουακ, μελετητής στο Πανεπιστήμιο Τζορτζ Ουάσινγκτον, χαρακτήρισε τη αντίθεση ανάμεσα στις δύο περιπτώσεις ως «μια απίστευτη ιστορία δύο κρατών-ταραξιών».

«Βρισκόμαστε σε πόλεμο με το Ιράν, ένα κράτος στο κατώφλι της απόκτησης πυρηνικών. Αλλά με τη Βόρεια Κορέα κατευνάζουμε έναν δικτάτορα που μπορεί να στοχεύσει την αμερικανική επικράτεια με πυρηνικά όπλα», σημείωσε ο ίδιος.

Πιέσεις στη Σεούλ

Όπως σημειώνει η αμερικανική εφημερίδα, η ανάρτηση του Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social το βράδυ της Κυριακής, στην οποία εξήρε τον Κιμ και διέταξε δημόσια τον υπουργό Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, να μειώσει τον ρόλο των ΗΠΑ σε μια ετήσια στρατιωτική άσκηση με τη Νότια Κορέα, φάνηκε να στέλνει σήμα επανέναρξης των διαπραγματεύσεων.

Μία ημέρα μετά, παρέμενε ασαφές πώς ακριβώς το Πεντάγωνο θα περιόριζε τη συμμετοχή του.

Η σύντομη δήλωση που εστάλη στους δημοσιογράφους το απόγευμα της Δευτέρας από το γραφείο Τύπου του Πενταγώνου δεν παρείχε καμία σαφήνεια, αναφέροντας απλώς: «Το υπουργείο Πολέμου εργάζεται ενεργά για την εκτέλεση της οδηγίας του αρχιστράτηγου».

Παράλληλα, οι New York Times αποκαλύπτουν ότι το ξέσπασμα του Τραμπ στόχευε επίσης στο να τιμωρήσει τη Νότια Κορέα επειδή αρνήθηκε να συμμετάσχει στον πόλεμο κατά του Ιράν — μια στάση που εξόργισε τον Αμερικανό Πρόεδρο, όπως ο ίδιος επανέλαβε σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο.

Ο Τραμπ εμφανίζεται επίσης ενοχλημένος επειδή η Σεούλ καθυστερεί να υλοποιήσει τη δέσμευση για νέες επενδύσεις ύψους 350 δισεκατομμυρίων δολαρίων στις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένου του τομέα της ναυπηγικής.

Όπως δήλωσε στους NYT ο Σκοτ Α. Σνάιντερ, πρόεδρος του Korea Economic Institute of America, «ο Τραμπ επιστρέφει στη συνήθη διαμαρτυρία του ότι η Νότια Κορέα επωφελείται δωρεάν από την αμερικανική στρατιωτική παρουσία και χρησιμοποιεί τη σχέση ασφαλείας ως μοχλό πίεσης προς τη νοτιοκορεατική κυβέρνηση».

Οι κίνδυνοι και μια πιθανή νέα συνάντηση

Η ανάλυση των New York Times υπενθυμίζει ότι το πυρηνικό πρόγραμμα της Βόρειας Κορέας αποτελεί σοβαρό πρόβλημα από τα τέλη της δεκαετίας του 1980. Μετά την κατάρρευση των πρώτων συμφωνιών, η Πιονγιάνγκ πραγματοποίησε την πρώτη της πυρηνική δοκιμή το 2006, για να ακολουθήσουν άλλες πέντε έως το 2017.

Το 2018, αφού πρώτα αποκάλεσε τον Κιμ «μικρό άνθρωπο-πύραυλο», ο Τραμπ τον συνάντησε στη Σιγκαπούρη, δηλώνοντας τότε στους New York Times ότι ανέμενε ταχεία αποπυρηνικοποίηση.

Ωστόσο, οι συναντήσεις πέρασαν στην ιστορία ως διπλωματική αποτυχία, με τη δεύτερη σύνοδο στο Βιετνάμ να καταρρέει επειδή ο Τραμπ προσήλθε απροετοίμαστος και ο Κιμ αρνήθηκε να διαλύσει εγκαταστάσεις πέραν του κεντρικού συγκροτήματος του Γιονγκμπιόν.

Όπως επισημαίνει η αμερικανική εφημερίδα, πολλοί αναλυτές φοβούνται ότι μια νέα σύνοδος κορυφής θα μπορούσε να αποβεί καταστροφική.

Ο Τζόελ Σ. Γουίτ, πρώην διπλωμάτης του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, τόνισε: «Ο Τραμπ δεν φαίνεται να καταλαβαίνει ότι ο σημερινός Κιμ Γιονγκ Ουν δεν ενδιαφέρεται για καλύτερες σχέσεις με τις ΗΠΑ. Είναι αποφασισμένος να κρατήσει τα πυρηνικά του όπλα, να στέλνει στρατεύματα στην Ουκρανία για να υποστηρίξει τη Ρωσία και να απειλεί τη Νότια Κορέα».

«Δύο αντίθετες κατευθύνσεις»

Η τακτική του Τραμπ δέχθηκε αμέσως πυρά στο εσωτερικό των ΗΠΑ. Ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Τζακ Ριντ κατηγόρησε τον Αμερικανό Πρόεδρο ότι υπονομεύει μια κρίσιμη συμμαχία «χωρίς κανέναν άλλον λόγο πέρα από τον εγωισμό του».

Από την πλευρά του, ο Βίκτορ Ντ. Τσα, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Τζορτζτάουν, εξήγησε στους New York Times ότι οι κινήσεις του Τραμπ αντικατοπτρίζουν τη ματαίωσή του για το Ιράν.

«Κινείται προς δύο εκ διαμέτρου αντίθετες κατευθύνσεις. Από τη μία οδεύει προς μια ρεαλιστική διαπραγμάτευση με μια πυρηνική Βόρεια Κορέα, ενώ στην περίπτωση του Ιράν έχει υιοθετήσει μια απόλυτη στάση».

Ο ίδιος ο Τραμπ υπερασπίστηκε την προσέγγισή του στο Οβάλ Γραφείο, δηλώνοντας στους δημοσιογράφους: «Κάνω τα πράγματα πολύ πιο ασφαλή. Ο Κιμ Γιονγκ Ουν μου συμπεριφερόταν πάντα με μεγάλο σεβασμό. Τον καταλαβαίνω και με καταλαβαίνει».

Ωστόσο, όπως καταλήγουν οι New York Times, ο Κιμ παρακολουθεί στενά τον πόλεμο του Τραμπ στο Ιράν.

Αυτή η σύγκρουση, όπως υπογραμμίζει ο Βίκτορ Τσα, έχει επιβεβαιώσει στη Βόρεια Κορέα ότι «έχει δίκιο που επιδιώκει την απόκτηση πυρηνικών όπλων, προκειμένου να αποφύγει αμερικανικά στρατιωτικά πλήγματα».