Μεταναστευτικό: Τι δείχνουν οι ροές του καλοκαιριού

Η ραγδαία μείωση του αριθμού των παράτυπων εισόδων στη χώρα, η κυβερνητική ικανοποίηση για την επιλογή πιο σκληρής πολιτικής στην απόδοση ασύλου και ο προβληματισμός για την τακτική που ακολουθεί η Λιβύη.

Του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΟΝΤΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

Ικανοποίηση επικρατεί στην κυβέρνηση για τις μειωμένες προσφυγικές ροές κατά τη φετινή καλοκαιρινή περίοδο, αν και παραμένει ο προβληματισμός για τις εξάρσεις στις αφίξεις των μεταναστών που φτάνουν στην Κρήτη, έχοντας αναχωρήσει από τη Λιβύη.

Μόλις την περασμένη Τετάρτη, 12 Αυγούστου, συνολικά 327 άτομα διασώθηκαν από το Λιμενικό, ύστερα από διαδοχικές επιχειρήσεις, με την πλειονότητα των μεταναστών -περισσότεροι από 240– να περισυλλέγονται στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά των Καλών Λιμένων Ηρακλείου.

Δεν είναι η πρώτη φορά που οι αφίξεις στην Κρήτη ανέρχονται σε τριψήφιο αριθμό ατόμων μέσα στο φετινό καλοκαίρι με τις Αρχές να τονίζουν ότι αυτό οφείλεται σε μια πάγια τακτική των διακινητών της Λιβύης.

Όπως έχει παρατηρηθεί, η ροή προς την Κρήτη δεν είναι σταθερή, καθώς μπορεί να υπάρξουν αρκετές ημέρες με μηδενικές αφίξεις μεταναστών και αμέσως μετά, μέσα σε ένα 24ωρο να σημειωθεί ξαφνική άνοδος στον αριθμό των ατόμων που εισέρχονται παράτυπα στον ελληνικό θαλάσσιο χώρο.

Αυτό, επιβεβαιώνει και τις εκτιμήσεις κυβερνητικών παραγόντων ότι οι ροές από τη Λιβύη είναι απόλυτα ελεγχόμενες από συγκεκριμένα κέντρα που αποφασίζουν κάθε φορά πότε θα δώσουν το «πράσινο φως» για να ξεκινήσουν τα πλεούμενα με τους μετανάστες προς την Κρήτη.

Ετσι, υπάρχει η αισιοδοξία ότι οι διμερείς επαφές μεταξύ της Αθήνας και του καθεστώτος της Βεγγάζης, θα μπορέσουν άμεσα να ανακόψουν τη ροή από τον Νότο, η οποία έχει ενισχυθεί σε μεγάλο βαθμό τα τελευταία τέσσερα χρόνια.

Στο Αιγαίο

Κάτι αντίστοιχο άλλωστε έχει σημειωθεί στο Αιγαίο, όπου η καλή συνεργασία που υπάρχει με την τουρκική ακτοφυλακή έχει οδηγήσει σε μεγάλο περιορισμό των προσφυγικών και μεταναστευτικών αφίξεων. Σύμφωνα με τα στοιχεία από την Yπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, την πρώτη εβδομάδα του φετινού Αυγούστου καταγράφηκαν 214 αφίξεις.

Τον Ιούλιο, οι μετανάστες που έφτασαν συνολικά στη χώρα μας ανήλθαν σε 3.496, αριθμός μειωμένος σχεδόν κατά το ήμισυ σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, καθώς τον Ιούλιο του 2025 οι αφίξεις ήταν 6.890.

Μικρή μείωση είχε καταγραφεί και τον Ιούνιο, καθώς φέτος οι ροές μεταναστών έφτασαν στις 4.539, ενώ τον αντίστοιχο περυσινό μήνα είχαν καταγραφεί συνολικά 4.787 αφίξεις. Μεταξύ ελληνικού Λιμενικού Σώματος και τουρκικής ακτοφυλακής έχει δημιουργηθεί ένας ισχυρός δίαυλος επικοινωνίας από το 2022. Τα τουρκικά σκάφη αναχαιτίζουν τις περισσότερες βάρκες με τους πρόσφυγες που ξεκινούν από τα μικρασιατικά παράλια, ενώ ενημερώνουν το ελληνικό Λιμενικό σε περίπτωση που εντοπίσουν λέμβους να προσεγγίζουν τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Ενδεικτικό της μεγάλης διαφοράς που υπάρχει μεταξύ των ροών από τα ανατολικά και από τον Νότο είναι το γεγονός ότι στην Κρήτη έχουν φτάσει συνολικά 10.093 πρόσφυγες από τις αρχές του έτους, ενώ στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, πρώτη σε αφίξεις για το 2026 είναι η Σάμος, με 1.340 πρόσφυγες και μετανάστες, ενώ ακολουθεί η Λέσβος με 1.156 και η Χίος με 830.

Κέντρα επιστροφής

Κυβερνητικές πηγές δεν παύουν να υποστηρίζουν πως η μείωση στις ροές είναι αποτέλεσμα της επιβολής μιας πιο σκληρής πολιτικής στην απόδοση του ασύλου στους νεοεισερχόμενους πρόσφυγες, αλλά και της εξαγγελίας για τη δημιουργία κέντρων επιστροφής.

Τον περασμένο Ιούνιο ψηφίστηκε από τη Βουλή η ενσωμάτωση του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Ασυλο στο ελληνικό Δίκαιο. Ο εφαρμοστικός νόμος προβλέπει επιτάχυνση των διαδικασιών ελέγχου των αιτούντων ασύλου αλλά και νέα κέντρα κράτησης για τους μετανάστες των οποίων οι αιτήσεις απορρίπτονται από τις Αρχές.

Μάλιστα, τα κέντρα κράτησης αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο του πολιτικού διαλόγου στην Ε.Ε. το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, καθώς αρκετές χώρες-μέλη επεξεργάζονται τη δημιουργία τέτοιων κέντρων σε χώρες εκτός ευρωπαϊκής ηπείρου.

Την περασμένη εβδομάδα, διαρροές από τις Βρυξέλλες, επιβεβαίωσαν πλήρως δημοσίευμα της Realnews που από τον περασμένο χειμώνα, είχε αποκαλύψει ότι χώρες-μέλη της Ε.Ε. διερευνούν την πιθανότητα αποστολής μεταναστών σε αφρικανικές χώρες και συγκεκριμένα στην Ουγκάντα.

Οι χώρες που προωθούν αυτήν την επιλογή είναι η Ελλάδα, η Δανία, η Γερμανία, η Αυστρία και η Ολλανδία. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό που έχει γίνει, θα δημιουργηθεί ένα κέντρο χωρητικότητας έως και 10.000 μεταναστών στην Ουγκάντα, όπου και θα παραμένουν έως ότου δεχθούν να επιστρέψουν στις χώρες προέλευσής τους.

Οι διαρροές των προηγούμενων ημερών αναφέρουν ότι οι διεργασίες με την κυβέρνηση της Ουγκάντα, είναι ήδη προχωρημένες και πως το κέντρο μπορεί να ξεκινήσει να λειτουργεί μέσα στο 2027.

Ωστόσο, για να γίνει πραγματικότητα το λεγόμενο «return hub» θα πρέπει να ξεπεραστούν δεδομένα ζητήματα νομικής και ανθρωπιστικής φύσεως. Ανάλογες προσπάθειες στο πρόσφατο παρελθόν, όπως η αντίστοιχη κίνηση που ετοίμαζε η Ιταλία, σε συνεργασία με την κυβέρνηση της Αλβανίας, έπεσαν στο κενό, καθώς κρίθηκαν παράνομες.