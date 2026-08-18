Μαλού Ντάλα Πίκολα – Νικόλας Νιάρχος: Στην τελική ευθεία για το μωρό

Λίγες μόλις εβδομάδες πριν κρατήσουν στην αγκαλιά τους το πρώτο παιδί τους, η Μαλού Ντάλα Πίκολα και ο Νικόλας Νιάρχος ετοιμάζουν το παιδικό δωμάτιο στη Ρώμη, σχεδόν έναν χρόνο μετά τον λαμπερό γάμο τους στη Σπετσοπούλα.

Της ΝΙΚΗΣ ΚΩΤΣΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Λίγες μόλις εβδομάδες πριν κρατήσει στην αγκαλιά της το πρώτο της παιδί, η Μαλού Ντάλα Πίκολα διανύει μια από τις πιο συγκινητικές περιόδους της ζωής της. Η Ιταλίδα εικαστικός και ο σύζυγός της, Νικόλας Νιάρχος, ολοκληρώνουν τις τελευταίες προετοιμασίες για τον ερχομό του μωρού τους, σχεδόν έναν χρόνο μετά τον λαμπερό γάμο τους στη Σπετσοπούλα.

Το τελευταίο διάστημα, οι δυο τους έχουν αφοσιωθεί στις προετοιμασίες για τη νέα τους καθημερινότητα, με το παιδικό δωμάτιο να βρίσκεται στο επίκεντρο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Μαλού επιμελείται προσωπικά κάθε λεπτομέρεια, δίνοντας έμφαση στην υψηλή αισθητική και στη ζεστασιά, στοιχεία που αντικατοπτρίζουν και τη δική της καλλιτεχνική ταυτότητα. Από τις απαλές αποχρώσεις μέχρι τα χειροποίητα διακοσμητικά αντικείμενα, το δωμάτιο του μωρού συνδυάζει την ιταλική φινέτσα με τη διακριτική κομψότητα.

Το παιδικό δωμάτιο αποπνέει ηρεμία και μια αέρινη, σχεδόν παραμυθένια αίσθηση. Σε λευκούς τοίχους, οι φίνες υδατογραφίες με δέντρα σε απαλές αποχρώσεις του πράσινου δημιουργούν την αίσθηση ενός μικρού δάσους, μετατρέποντας τον χώρο σε ησυχαστήριο για το νέο μέλος της οικογένειας.

Το άπλετο φυσικό φως αναδεικνύει τη διαχρονική φινέτσα και κάθε λεπτομέρεια είναι προσεκτικά επιλεγμένη, συνδυάζοντας την απλότητα με την καλλιτεχνική ευαισθησία, σε έναν χώρο που μοιάζει ιδανικός για να φιλοξενήσει τις πρώτες, πιο τρυφερές αναμνήσεις ενός παιδιού.

Παράλληλα, η Μαλού φαίνεται πως έχει ήδη λάβει μια σημαντική απόφαση για τους πρώτους μήνες μετά τη γέννηση του παιδιού. Άνθρωποι από το περιβάλλον της αναφέρουν ότι σκοπεύει να παραμείνει για ένα διάστημα κοντά στην οικογένειά της στη Ρώμη, την πόλη όπου μεγάλωσε, προκειμένου να έχει δίπλα της τα οικεία πρόσωπα που εμπιστεύεται. Σε μια τόσο καθοριστική περίοδο, η παρουσία των γονιών της και των ανθρώπων που τη γνωρίζουν από παιδί μοιάζει να αποτελεί για εκείνη πολύτιμο στήριγμα, αλλά και έναν τρόπο να μυήσει το νεογέννητο στις ρίζες της.

Ο Ν. Νιάρχος, από την πλευρά του, στέκεται διακριτικά στο πλευρό της συζύγου του. Οι δυο τους, που έχουν επιλέξει να κρατούν χαμηλούς τόνους σε ό,τι αφορά την προσωπική τους ζωή, δείχνουν να απολαμβάνουν κάθε στιγμή αυτής της τρυφερής διαδρομής. Άλλωστε, πριν από λίγες εβδομάδες, απαθανατίστηκαν σε αγώνα του Μουντιάλ, σε μια από τις σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις τους, με τη Μαλού να ακτινοβολεί έχοντας πλέον μπει στην τελική ευθεία της εγκυμοσύνης της. Το επόμενο κεφάλαιο για το ζευγάρι έχει αρχίσει ήδη να γράφεται.