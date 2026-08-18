«Γούστα»… Ωνάση στη Ζάκυνθο: Έφεραν με κλαρκ παλέτες με πιάτα στο πανηγύρι και τα έσπασαν στην πίστα – ΒΙΝΤΕΟ

Σε πανηγύρι στη Ζάκυνθο, όσοι βρέθηκαν την επόμενη μέρα της Παναγίας, έζησαν μια εμπειρία που θύμισε τα «γούστα» του Αριστοτέλη Ωνάση, με χιλιάδες πιάτα να σπάνε στην πίστα κατά την εμφάνιση της Τζένης Κατσίγιαννη. Ένα κλαρκ μετέφερε παλέτες γεμάτες πιάτα, τα οποία εκσφενδονίστηκαν, καλύπτοντας τον χώρο με κομμάτια πορσελάνης, ενώ η τραγουδίστρια χαρακτήρισε το γεγονός ως «ιστορικό» σε ανάρτησή της.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κοινωνία

Ζάκυνθος - σπάνε πιάτα σε πανηγύρι
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • «Γούστα»… Ωνάση έζησαν όσοι βρέθηκαν σε πανηγύρι στη Ζάκυνθο, όπου έσπασαν χιλιάδες πιάτα κατά την εμφάνιση της Τζένης Κατσίγιαννη.
  • Ένα κλαρκ εμφανίστηκε δίπλα στην πίστα μεταφέροντας παλέτες και καφάσια γεμάτα πιάτα, με χιλιάδες κομμάτια πορσελάνης να εκσφενδονίζονται.
  • Ολόκληρα «βουνά» από σπασμένα πιάτα κάλυψαν τον χώρο, με την Τζένη Κατσίγιαννη να δηλώνει ότι το ενσταντανέ «έγραψε ιστορία».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

«Γούστα»…βγαλμένα από την μηχανή του χρόνου, όταν ο Αριστοτέλης Ωνάσης έσπαγε άπειρες ντουζίνες πιάτα ενώ γλεντούσε στα μπουζούκια, έζησαν όσοι βρέθηκαν την επόμενη μέρα της Παναγίας, σε πανηγύρι στη Ζάκυνθο κατά την εμφάνιση της τραγουδίστριας Τζένης Κατσίγιαννη

Ρέθυμνο: Ποια είναι η 90χρονη γιαγιά που «έκανε θραύση» σε πανηγύρι στις Μαργαρίτες – Η συγκλονιστική ιστορία της – BINTEO

Ένα κλαρκ εμφανίστηκε δίπλα στην πίστα μεταφέροντας παλέτες και καφάσια γεμάτα πιάτα.

Μέσα σε λίγη ώρα, χιλιάδες κομμάτια πορσελάνης εκσφενδονίστηκαν, δημιουργώντας ολόκληρα «βουνά» από σπασμένα πιάτα που κάλυψαν τον χώρο.

Κρήτη: Μετέφεραν σε ξαπλώστρα κατάκοιτη ηλικιωμένη για να μη χάσει το γλέντι στο πανηγύρι – Δείτε βίντεο

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο

Αλησμόνητο θα μείνει το ενσταντανέ και στην ίδια την τραγουδίστρια η οποία σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έγραψε ότι… «έγραψε ιστορία».

 

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ