«Γούστα»… Ωνάση στη Ζάκυνθο: Έφεραν με κλαρκ παλέτες με πιάτα στο πανηγύρι και τα έσπασαν στην πίστα – ΒΙΝΤΕΟ

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«Γούστα»…βγαλμένα από την μηχανή του χρόνου, όταν ο Αριστοτέλης Ωνάσης έσπαγε άπειρες ντουζίνες πιάτα ενώ γλεντούσε στα μπουζούκια, έζησαν όσοι βρέθηκαν την επόμενη μέρα της Παναγίας, σε πανηγύρι στη Ζάκυνθο κατά την εμφάνιση της τραγουδίστριας Τζένης Κατσίγιαννη

Ένα κλαρκ εμφανίστηκε δίπλα στην πίστα μεταφέροντας παλέτες και καφάσια γεμάτα πιάτα.

Μέσα σε λίγη ώρα, χιλιάδες κομμάτια πορσελάνης εκσφενδονίστηκαν, δημιουργώντας ολόκληρα «βουνά» από σπασμένα πιάτα που κάλυψαν τον χώρο.

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο

Αλησμόνητο θα μείνει το ενσταντανέ και στην ίδια την τραγουδίστρια η οποία σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έγραψε ότι… «έγραψε ιστορία».