Ξεκίνησε το κύμα επιστροφής των αδειούχων – Περισσότεροι από 90.000 επιβάτες στα λιμάνια της Αττικής

Η κίνηση στα λιμάνια της Αττικής είναι αυξημένη, καθώς πάνω από 90.000 επιβάτες διακινήθηκαν στις 17 Αυγούστου, σηματοδοτώντας την έναρξη του κύματος επιστροφής των αδειούχων από τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Συγκεκριμένα, 48.790 επιβάτες επέστρεψαν, έναντι 43.764 αναχωρήσεων, με την επιστροφή να ενισχύεται σταδιακά.

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Κοινωνία

Επιστροφή/αδειούχοι
Πηγή: Intime
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ξεκίνησε το κύμα επιστροφής των αδειούχων, με πάνω από 90.000 επιβάτες να μετακινούνται από και προς τα λιμάνια της Αττικής τη Δευτέρα 17 Αυγούστου.
  • Για πρώτη φορά το ισοζύγιο μεταξύ αναχωρήσεων και αφίξεων γέρνει αισθητά προς την πλευρά των επιστροφών, με 48.790 επιβάτες να επιστρέφουν έναντι 43.764 που αναχώρησαν από τα τρία λιμάνια.
  • Οι επιστροφές έχουν ήδη αρχίσει να ενισχύονται, χωρίς ωστόσο να έχει κορυφωθεί ακόμη το κύμα. Αναμένεται ακόμη μεγαλύτερη κίνηση τις επόμενες ημέρες, καθώς ολοκληρώνεται η περίοδος των θερινών διακοπών.

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Αυξημένη είναι η κίνηση στα λιμάνια της Αττικής, με τους ταξιδιώτες να επιστρέφουν σταδιακά από τις καλοκαιρινές διακοπές τους.

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Η χθεσινή ημέρα (17/8/2026), ήταν μία από τις ημέρες με τη μεγαλύτερη κίνηση στα λιμάνια της Αττικής, καθώς περισσότεροι από 90.000 επιβάτες μετακινήθηκαν από και προς τον Πειραιά, τη Ραφήνα και το Λαύριο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, από τα τρία λιμάνια αναχώρησαν συνολικά 43.764 επιβάτες, ενώ προς αυτά επέστρεψαν 48.790 επιβάτες.

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Η εικόνα αυτή αποτυπώνει την έναρξη της επιστροφής των εκδρομέων, καθώς για πρώτη φορά το ισοζύγιο μεταξύ αναχωρήσεων και αφίξεων γέρνει αισθητά προς την πλευρά των επιστροφών.

Οριακή η διαφορά σε Ραφήνα και Λαύριο

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η κίνηση στα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου, όπου η διαφορά μεταξύ εκείνων που αναχώρησαν και εκείνων που επέστρεψαν παραμένει μικρή.

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Ενδεικτικά, από το λιμάνι του Λαυρίου αναχώρησαν 2.865 επιβάτες, ενώ επέστρεψαν 2.921, δηλαδή περίπου 56 περισσότεροι επιβάτες από όσους έφυγαν.

Η εικόνα αυτή δείχνει ότι οι επιστροφές έχουν ήδη αρχίσει να ενισχύονται, χωρίς ωστόσο να έχει κορυφωθεί ακόμη το κύμα επιστροφής των αδειούχων.

Στον Πειραιά, τη Ραφήνα και το Λαύριο, αναμένεται τις επόμενες ημέρες να καταγραφεί ακόμη μεγαλύτερη κίνηση, καθώς σταδιακά ολοκληρώνεται η περίοδος των θερινών διακοπών και περισσότεροι ταξιδιώτες επιστρέφουν στην Αττική.

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