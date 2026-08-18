Οι αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης (18/8) – Πού θα δείτε τον αγώνα της ΑΕΚ για τα playoffs του Champions League

Η αναμέτρηση Λέφσκι Σόφιας – ΑΕΚ για τα πλέι οφ του Champions League ξεχωρίζει από το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της Τρίτης (18/8). Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης αγώνες για το Κύπελλο Ελλάδας Superbet, το Champions League και τα τουρνουά τένις του Σινσινάτι.

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Αθλητικές μεταδόσεις
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο πρώτος αγώνας της ΑΕΚ με αντίπαλο τη Λέφσκι Σόφιας, για τα πλέι οφ του Champions League ξεχωρίζει στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
  • Δείτε αναλυτικά όλες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (18/8/2026).
  • Εκτός από το Champions League, το πρόγραμμα περιλαμβάνει αγώνες για το Κύπελλο Ελλάδας, καθώς και τένις από το Σινσινάτι.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ο πρώτος αγώνας της ΑΕΚ με αντίπαλο τη Λέφσκι Σόφιας, για τα πλέι οφ του Champions League ξεχωρίζει στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (18/8/2026):

18:00 Novasports 6HD WTA 1000 2026 Σινσινάτι, Φάση των 32

18:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2026 Σινσινάτι (Κυρίως Ταμπλό)

20:00 Novasports 6HD WTA 1000 2026 Σινσινάτι, Φάση των 32

21:00 ΣΚΑΪ Λεβαδειακός – Αστέρας Aktor Κύπελλο Ελλάδας Superbet

22:00 COSMOTE SPORT 4 HD Ντινάμο Ζάγκρεμπ – Βίκινγκ UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2026 Σινσινάτι (Κυρίως Ταμπλό)

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Φενέρμπαχτσε – Λιόν UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2026 Σινσινάτι (Κυρίως Ταμπλό)

22:00 COSMOTE SPORT 2 HD Λέφσκι Σόφιας – ΑΕΚ UEFA Champions League

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