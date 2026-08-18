Οι αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης (18/8) – Πού θα δείτε τον αγώνα της ΑΕΚ για τα playoffs του Champions League

Η αναμέτρηση Λέφσκι Σόφιας – ΑΕΚ για τα πλέι οφ του Champions League ξεχωρίζει από το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της Τρίτης (18/8). Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης αγώνες για το Κύπελλο Ελλάδας Superbet, το Champions League και τα τουρνουά τένις του Σινσινάτι. Media & Τηλεοπτικά Νέα