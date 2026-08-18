Οι αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης (18/8) – Πού θα δείτε τον αγώνα της ΑΕΚ για τα playoffs του Champions League

Ο πρώτος αγώνας της ΑΕΚ με αντίπαλο τη Λέφσκι Σόφιας, για τα πλέι οφ του Champions League ξεχωρίζει στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (18/8/2026):
18:00 Novasports 6HD WTA 1000 2026 Σινσινάτι, Φάση των 32
18:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2026 Σινσινάτι (Κυρίως Ταμπλό)
20:00 Novasports 6HD WTA 1000 2026 Σινσινάτι, Φάση των 32
21:00 ΣΚΑΪ Λεβαδειακός – Αστέρας Aktor Κύπελλο Ελλάδας Superbet
22:00 COSMOTE SPORT 4 HD Ντινάμο Ζάγκρεμπ – Βίκινγκ UEFA Champions League
22:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2026 Σινσινάτι (Κυρίως Ταμπλό)
22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Φενέρμπαχτσε – Λιόν UEFA Champions League
22:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2026 Σινσινάτι (Κυρίως Ταμπλό)
22:00 COSMOTE SPORT 2 HD Λέφσκι Σόφιας – ΑΕΚ UEFA Champions League