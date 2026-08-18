Ιράν: Προειδοποιεί για κλιμάκωση στα Στενά του Ορμούζ – Σε αδιέξοδο οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ

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Το Ιράν εμφανίζεται έτοιμο να κλιμακώσει τη στρατιωτική του δράση, καθώς οι διπλωματικές προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας που θα μπορούσε να οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή βρίσκονται σε αδιέξοδο.

Ιρανός αξιωματούχος, τον οποίο επικαλείται το Reuters, δήλωσε τη Δευτέρα ότι η Τεχεράνη και οι σύμμαχοί της προετοιμάζονται για ενίσχυση των στρατιωτικών επιχειρήσεων, την ώρα που η Ουάσινγκτον εμφανίζεται αρνητική στο ενδεχόμενο παράτασης της προσωρινής συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

Η νέα ένταση επικεντρώνεται κυρίως στα Στενά του Ορμούζ, μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς για την παγκόσμια ενεργειακή αγορά, ενώ οι επαφές μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν φαίνεται ότι συνεχίζονται παρά τη σκλήρυνση της δημόσιας στάσης των δύο πλευρών.

Το Ιράν εξετάζει κλιμάκωση στα Στενά του Ορμούζ

Σύμφωνα με τον Ιρανό αξιωματούχο, οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις και οι σύμμαχοί τους εξετάζουν την ενίσχυση των επιχειρήσεών τους «στα Στενά του Ορμούζ και στην ευρύτερη περιοχή».

Ο ίδιος προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη ενδέχεται να προχωρήσει σε «επίκαιρη και ακριβή» στρατιωτική επιχείρηση, με στόχο να σπάσει τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών στον Κόλπο, εφόσον οι διπλωματικές προσπάθειες δεν αποδώσουν.

Οι εξελίξεις προκαλούν νέα ανησυχία για την πορεία της σύγκρουσης, καθώς τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν κομβικό πέρασμα για την παγκόσμια αγορά ενέργειας. Υπό κανονικές συνθήκες, από την περιοχή διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο του πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου που διακινείται διεθνώς.

Το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις

Η κλιμάκωση της έντασης καταγράφεται μετά τη λήξη της προθεσμίας των 60 ημερών που είχε προβλεφθεί στο λεγόμενο μνημόνιο κατανόησης του Ισλαμαμπάντ, το οποίο είχε συμφωνηθεί στα μέσα Ιουνίου από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν.

Η συμφωνία προέβλεπε τη δυνατότητα παράτασης της προθεσμίας για την επίτευξη οριστικής ειρηνευτικής συμφωνίας και έκανε λόγο για «άμεσο και μόνιμο τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα».

Ωστόσο, οι συνομιλίες οδηγήθηκαν σε αδιέξοδο τον Ιούλιο, με βασικό σημείο διαφωνίας το καθεστώς και τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, όταν ρωτήθηκε εάν η αμερικανική κυβέρνηση επιθυμεί την παράταση της σχετικής προθεσμίας, απάντησε αρνητικά, εντείνοντας την αβεβαιότητα για τη συνέχεια των διαπραγματεύσεων.

Συνεχίζονται οι επαφές Ουάσινγκτον και Τεχεράνης

Παρά τη δημόσια σκλήρυνση της αμερικανικής στάσης, οι δίαυλοι επικοινωνίας μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης φαίνεται ότι παραμένουν ανοιχτοί.

Ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός και απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε από το Ισραήλ στο Fox News ότι υπάρχουν «συνεχιζόμενες» επαφές μεταξύ των δύο πλευρών, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Παράλληλα, αμερικανικά δημοσιεύματα έχουν αναφερθεί σε ανεπίσημες επαφές της κυβέρνησης Τραμπ με τους Φρουρούς της Επανάστασης, η επιρροή των οποίων, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έχει ενισχυθεί μετά την έναρξη της σύγκρουσης.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε εκ νέου να «βομβαρδίσει» το Ομάν, ιστορικό σύμμαχο των ΗΠΑ, εάν, όπως υποστήριξε, παρεμβληθεί και εμποδίσει την επίτευξη αμερικανικής συμφωνίας με το Ιράν.

Το σουλτανάτο διαπραγματεύεται τους τελευταίους μήνες με την Ισλαμική Δημοκρατία διμερή συμφωνία για τη διαχείριση των Στενών του Ορμούζ, με τις δύο πλευρές να αναφέρουν ότι η σχετική διαδικασία έχει ουσιαστικά ολοκληρωθεί.

«Αν μπει στον δρόμο μας το Ομάν, θα το βομβαρδίσουμε ανηλεώς», απείλησε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω του Fox News.

Οι εξελίξεις διατηρούν το διπλωματικό και στρατιωτικό σκηνικό σε ιδιαίτερα εύθραυστη ισορροπία, καθώς η συνέχιση των επαφών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν συνυπάρχει με δημόσιες απειλές και προειδοποιήσεις για νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ.