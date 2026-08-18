Τραμπ: Έντονη αντιπαράθεση με δημοσιογράφο του CNN στον Λευκό Οίκο, «Σιωπή, κάνεις πολλή φασαρία» – Η αντίδραση του δικτύου

Ο Ντόναλντ Τραμπ και στελέχη του Λευκού Οίκου επιτέθηκαν στη δημοσιογράφο του CNN, Κρίστεν Χολμς, μετά από ερώτησή της σχετικά με σχόλιο του Δημοκρατικού γερουσιαστή Τζον Όσοφ για τον Αμερικανό πρόεδρο και τη συνεργάτιδά του Νάταλι Χαρπ. Η ένταση συνεχίστηκε στο Οβάλ Γραφείο, όταν ο Τραμπ είπε επανειλημμένα «Σιωπή!» στη δημοσιογράφο, ενώ το CNN υπερασπίστηκε την ανταποκρίτριά του και έκανε λόγο για συμπεριφορά που αντίκειται στις αρχές της ελευθεροτυπίας.

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Τραμπ, CNN
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε υψηλούς τόνους εξελίχθηκε η αντιπαράθεση του Ντόναλντ Τραμπ και του Λευκού Οίκου με τη δημοσιογράφο του CNN, Κρίστεν Χολμς, έπειτα από ερώτησή της προς τον Αμερικανό πρόεδρο σχετικά με σχόλια Δημοκρατικού γερουσιαστή για την προσωπική του ζωή και τη σχέση του με στενή συνεργάτιδά του.
  • Η επικοινωνιακή ομάδα του Λευκού Οίκου επιτέθηκε προσωπικά στην Κρίστεν Χολμς, ενώ το CNN υπερασπίστηκε τη δημοσιογράφο του, ασκώντας κριτική στην αντίδραση αξιωματούχων της κυβέρνησης.
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε επανειλημμένα «Σιωπή!» στη δημοσιογράφο, ενώ ο Λευκός Οίκος εξαπέλυσε πυρά και κατά του Δημοκρατικού γερουσιαστή Τζον Όσοφ για τα σχόλιά του.

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Σε υψηλούς τόνους εξελίχθηκε η αντιπαράθεση του Ντόναλντ Τραμπ και του Λευκού Οίκου με τη δημοσιογράφο του CNN, Κρίστεν Χολμς, έπειτα από ερώτησή της προς τον Αμερικανό πρόεδρο σχετικά με σχόλια Δημοκρατικού γερουσιαστή για την προσωπική του ζωή και τη σχέση του με στενή συνεργάτιδά του.

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια ερωτήσεων δημοσιογράφων στο Οβάλ Γραφείο, ενώ ακολούθησαν δημόσιες επιθέσεις κατά της Χολμς από την επικοινωνιακή ομάδα του Λευκού Οίκου.

Η ομάδα Rapid Response 47 ανέφερε σε ανάρτησή της στο X, απευθυνόμενη στη δημοσιογράφο: «Κάποια μέρα, τα παιδιά σου θα πέσουν πάνω σε αυτή την αηδιαστική κι απάνθρωπη ερώτηση. Θα σε σιχαθούν».

Σε δεύτερη ανάρτηση, η ίδια ομάδα κατηγόρησε την ανταποκρίτρια του CNN στον Λευκό Οίκο για «φτηνό χτύπημα» εναντίον «συνεργάτιδας του προέδρου Τραμπ», με αφορμή την ερώτηση που είχε θέσει κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τους δημοσιογράφους.

Το CNN υπερασπίστηκε την Κρίστεν Χολμς

Το CNN απάντησε στις επιθέσεις, υπερασπιζόμενο τη δημοσιογράφο του και ασκώντας κριτική στην αντίδραση αξιωματούχων της αμερικανικής κυβέρνησης.

«Οι κρατικοί αξιωματούχοι είναι ελεύθεροι να αμφισβητούν ρεπορτάζ με τα οποία δεν συμφωνούν, αλλά το να επιτίθενται επί προσωπικού σε δημοσιογράφους επειδή τους θέτουν ερωτήματα είναι ανάξιο των αξιωμάτων τους και αντίκειται στις αρχές της ελευθεροτυπίας», ανέφερε το τηλεοπτικό δίκτυο.

Η αντιπαράθεση ξεκίνησε όταν η Κρίστεν Χολμς ζήτησε από τον Ντόναλντ Τραμπ να σχολιάσει δήλωση του Δημοκρατικού γερουσιαστή Τζον Όσοφ, ο οποίος είχε κατηγορήσει τον Αμερικανό πρόεδρο, κατά τη διάρκεια προεκλογικής εκδήλωσης στην Τζόρτζια, ότι ενδιαφέρεται περισσότερο για προσωπικές υποθέσεις και σχέσεις παρά για τα προεδρικά καθήκοντά του.

«Προτιμά να οικοδομεί την αίθουσα χορού του και να ταξιδεύει με τη Νάταλι», είπε ο γερουσιαστής.

Ο Όσοφ αναφερόταν στη Νάταλι Χαρπ, βοηθό του προέδρου Τραμπ, για την οποία αμερικανικά μέσα ενημέρωσης έχουν αναφέρει ότι βρίσκεται συχνά στο πλευρό του.

«Σιωπή!» – Η έντονη αντίδραση του Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έδωσε ουσιαστική απάντηση όταν η Κρίστεν Χολμς τού ζήτησε αρχικά να σχολιάσει την τοποθέτηση του Δημοκρατικού γερουσιαστή.

Αργότερα, κατά τη διάρκεια νέου γύρου ερωτήσεων από δημοσιογράφους, η ένταση κλιμακώθηκε όταν η Χολμς επιχείρησε να θέσει στον Αμερικανό πρόεδρο διαφορετική ερώτηση, αυτή τη φορά σχετικά με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν.

«Σιωπή!», της είπε επανειλημμένα ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Κάνεις πολλή φασαρία», συνέχισε, ενώ επιτέθηκε εκ νέου στο CNN, το οποίο έχει επανειλημμένα χαρακτηρίσει ως μέσο που μεταδίδει «ψευδείς ειδήσεις».

Πυρά του Λευκού Οίκου και κατά του Τζον Όσοφ

Το σχόλιο του γερουσιαστή Όσοφ προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και από άλλα στελέχη του Λευκού Οίκου.

Ο διευθυντής επικοινωνίας της αμερικανικής προεδρίας, Στίβεν Τσανγκ, δημοσίευσε απόσπασμα της ομιλίας του Δημοκρατικού γερουσιαστή, στο οποίο εκείνος αναφέρεται στη συνεργάτιδα του Ντόναλντ Τραμπ, και εξαπέλυσε προσωπική επίθεση εναντίον του.

Ο Τσανγκ χαρακτήρισε τον Όσοφ «αξιολύπητο» άνθρωπο που «μισεί αυτή τη χώρα», επειδή είναι «ριζοσπάστης» και «εξτρεμιστής» Δημοκρατικός.

Σε ανάλογο ύφος κινήθηκε και άλλος εκπρόσωπος της αμερικανικής προεδρίας, ο Ντέιβις Ιγκλ, ο οποίος χαρακτήρισε τον γερουσιαστή Όσοφ πολιτικό «κατηγορίας φτερού» και τον κατηγόρησε ότι επιδίδεται σε «γυναικείους θεατρινισμούς» και σε απομίμηση «του Μπαράκ Ομπάμα».

Η αντιπαράθεση ανέδειξε για ακόμη μία φορά την ένταση στις σχέσεις του Ντόναλντ Τραμπ και στελεχών του Λευκού Οίκου με ορισμένα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, με το CNN να υποστηρίζει ότι οι προσωπικές επιθέσεις σε δημοσιογράφους για ερωτήσεις που θέτουν αντιβαίνουν στις αρχές της ελευθεροτυπίας.

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