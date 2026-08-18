Τραμπ: Έντονη αντιπαράθεση με δημοσιογράφο του CNN στον Λευκό Οίκο, «Σιωπή, κάνεις πολλή φασαρία» – Η αντίδραση του δικτύου

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Σε υψηλούς τόνους εξελίχθηκε η αντιπαράθεση του Ντόναλντ Τραμπ και του Λευκού Οίκου με τη δημοσιογράφο του CNN, Κρίστεν Χολμς, έπειτα από ερώτησή της προς τον Αμερικανό πρόεδρο σχετικά με σχόλια Δημοκρατικού γερουσιαστή για την προσωπική του ζωή και τη σχέση του με στενή συνεργάτιδά του.

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια ερωτήσεων δημοσιογράφων στο Οβάλ Γραφείο, ενώ ακολούθησαν δημόσιες επιθέσεις κατά της Χολμς από την επικοινωνιακή ομάδα του Λευκού Οίκου.

Η ομάδα Rapid Response 47 ανέφερε σε ανάρτησή της στο X, απευθυνόμενη στη δημοσιογράφο: «Κάποια μέρα, τα παιδιά σου θα πέσουν πάνω σε αυτή την αηδιαστική κι απάνθρωπη ερώτηση. Θα σε σιχαθούν».

Σε δεύτερη ανάρτηση, η ίδια ομάδα κατηγόρησε την ανταποκρίτρια του CNN στον Λευκό Οίκο για «φτηνό χτύπημα» εναντίον «συνεργάτιδας του προέδρου Τραμπ», με αφορμή την ερώτηση που είχε θέσει κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τους δημοσιογράφους.

.@KristenhCNN: Someday, your children will come across your disgusting and inhumane question. They will be sickened and embarrassed to have a parent be so callous and vindictive. It’s quite troubling. https://t.co/EWgPy7mXQP — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) August 17, 2026

Το CNN υπερασπίστηκε την Κρίστεν Χολμς

Το CNN απάντησε στις επιθέσεις, υπερασπιζόμενο τη δημοσιογράφο του και ασκώντας κριτική στην αντίδραση αξιωματούχων της αμερικανικής κυβέρνησης.

«Οι κρατικοί αξιωματούχοι είναι ελεύθεροι να αμφισβητούν ρεπορτάζ με τα οποία δεν συμφωνούν, αλλά το να επιτίθενται επί προσωπικού σε δημοσιογράφους επειδή τους θέτουν ερωτήματα είναι ανάξιο των αξιωμάτων τους και αντίκειται στις αρχές της ελευθεροτυπίας», ανέφερε το τηλεοπτικό δίκτυο.

Η αντιπαράθεση ξεκίνησε όταν η Κρίστεν Χολμς ζήτησε από τον Ντόναλντ Τραμπ να σχολιάσει δήλωση του Δημοκρατικού γερουσιαστή Τζον Όσοφ, ο οποίος είχε κατηγορήσει τον Αμερικανό πρόεδρο, κατά τη διάρκεια προεκλογικής εκδήλωσης στην Τζόρτζια, ότι ενδιαφέρεται περισσότερο για προσωπικές υποθέσεις και σχέσεις παρά για τα προεδρικά καθήκοντά του.

«Προτιμά να οικοδομεί την αίθουσα χορού του και να ταξιδεύει με τη Νάταλι», είπε ο γερουσιαστής.

Ο Όσοφ αναφερόταν στη Νάταλι Χαρπ, βοηθό του προέδρου Τραμπ, για την οποία αμερικανικά μέσα ενημέρωσης έχουν αναφέρει ότι βρίσκεται συχνά στο πλευρό του.

«Σιωπή!» – Η έντονη αντίδραση του Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έδωσε ουσιαστική απάντηση όταν η Κρίστεν Χολμς τού ζήτησε αρχικά να σχολιάσει την τοποθέτηση του Δημοκρατικού γερουσιαστή.

Αργότερα, κατά τη διάρκεια νέου γύρου ερωτήσεων από δημοσιογράφους, η ένταση κλιμακώθηκε όταν η Χολμς επιχείρησε να θέσει στον Αμερικανό πρόεδρο διαφορετική ερώτηση, αυτή τη φορά σχετικά με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν.

«Σιωπή!», της είπε επανειλημμένα ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Κάνεις πολλή φασαρία», συνέχισε, ενώ επιτέθηκε εκ νέου στο CNN, το οποίο έχει επανειλημμένα χαρακτηρίσει ως μέσο που μεταδίδει «ψευδείς ειδήσεις».

.@KristenhCNN is a disgraceful, humiliating embarrassment to her alleged profession.@POTUS hosts a hero lifeguard in the Oval Office and she uses it as an opportunity to take a cheap shot about one of President Trump’s staffers. These scumbags are the lowest of the low. pic.twitter.com/oUrwbAtBfJ — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) August 17, 2026

Πυρά του Λευκού Οίκου και κατά του Τζον Όσοφ

Το σχόλιο του γερουσιαστή Όσοφ προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και από άλλα στελέχη του Λευκού Οίκου.

Ο διευθυντής επικοινωνίας της αμερικανικής προεδρίας, Στίβεν Τσανγκ, δημοσίευσε απόσπασμα της ομιλίας του Δημοκρατικού γερουσιαστή, στο οποίο εκείνος αναφέρεται στη συνεργάτιδα του Ντόναλντ Τραμπ, και εξαπέλυσε προσωπική επίθεση εναντίον του.

Ο Τσανγκ χαρακτήρισε τον Όσοφ «αξιολύπητο» άνθρωπο που «μισεί αυτή τη χώρα», επειδή είναι «ριζοσπάστης» και «εξτρεμιστής» Δημοκρατικός.

Σε ανάλογο ύφος κινήθηκε και άλλος εκπρόσωπος της αμερικανικής προεδρίας, ο Ντέιβις Ιγκλ, ο οποίος χαρακτήρισε τον γερουσιαστή Όσοφ πολιτικό «κατηγορίας φτερού» και τον κατηγόρησε ότι επιδίδεται σε «γυναικείους θεατρινισμούς» και σε απομίμηση «του Μπαράκ Ομπάμα».

Η αντιπαράθεση ανέδειξε για ακόμη μία φορά την ένταση στις σχέσεις του Ντόναλντ Τραμπ και στελεχών του Λευκού Οίκου με ορισμένα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, με το CNN να υποστηρίζει ότι οι προσωπικές επιθέσεις σε δημοσιογράφους για ερωτήσεις που θέτουν αντιβαίνουν στις αρχές της ελευθεροτυπίας.