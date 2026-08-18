Μόσχα προς Λονδίνο: Προειδοποίηση για «συνέπειες» μετά τις αναφορές για πλήγματα με βρετανικά drones

Η Μόσχα απηύθυνε προειδοποίηση προς τη Βρετανία μετά από δημοσίευμα των Sunday Times για χρήση βρετανικής κατασκευής drones σε ουκρανικά πλήγματα κατά στρατιωτικών και βιομηχανικών στόχων στη Ρωσία. Η ρωσική πρεσβεία στο Λονδίνο κατηγόρησε τη Βρετανία ότι έχει καταστεί «συνεργός και συναυτουργός» των επιθέσεων και προειδοποίησε ότι όσο αυξάνεται η εμπλοκή της στη σύγκρουση, τόσο «υψηλότερο θα είναι το τίμημα που θα πληρώσει».

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Διεθνή Νέα

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Ρωσία απηύθυνε προειδοποίηση προς τη Βρετανία για «συνέπειες», μετά τις αναφορές ότι βρετανικά drones χρησιμοποιήθηκαν για επιθέσεις βαθιά στο ρωσικό έδαφος.
  • Η ρωσική πρεσβεία στο Λονδίνο κατηγόρησε τη Βρετανία ότι έχει μετατραπεί σε «συνεργό και συναυτουργό» των επιθέσεων, υποστηρίζοντας ότι το Λονδίνο έχει επιλέξει συνειδητά την περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης.
  • Η ρωσική πλευρά τονίζει ότι «όσο βαθύτερη είναι η εμπλοκή του στη σύγκρουση και όσο μεγαλύτερη είναι η υποστήριξή του προς τον τρομοκρατικό μηχανισμό του Κιέβου, τόσο υψηλότερο θα είναι το τίμημα που θα πληρώσει».

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Προειδοποίηση προς τη Βρετανία ότι θα υπάρξουν «συνέπειες» απηύθυνε η Ρωσία, μετά τις αναφορές ότι μη επανδρωμένα αεροσκάφη βρετανικής κατασκευής, τα οποία έχουν παραδοθεί στην Ουκρανία, χρησιμοποιήθηκαν για επιθέσεις εναντίον στόχων βαθιά στο ρωσικό έδαφος.

Η αντίδραση της Μόσχας ήρθε μετά από δημοσίευμα των Sunday Times, σύμφωνα με το οποίο drones που κατασκευάζονται από δύο βρετανικές εταιρείες χρησιμοποιήθηκαν από τις ουκρανικές δυνάμεις για πλήγματα σε στρατιωτικούς και βιομηχανικούς στόχους στη Ρωσία.

Η προειδοποίηση της ρωσικής πρεσβείας

Σε ανακοίνωσή της, η ρωσική πρεσβεία στο Λονδίνο κατηγόρησε τη Βρετανία ότι έχει μετατραπεί σε «συνεργό και συναυτουργό» των επιθέσεων, υποστηρίζοντας ότι το Λονδίνο έχει επιλέξει συνειδητά την περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης.

«Όσο βαθύτερη είναι η εμπλοκή του στη σύγκρουση και όσο μεγαλύτερη είναι η υποστήριξή του προς τον τρομοκρατικό μηχανισμό του Κιέβου, τόσο υψηλότερο θα είναι το τίμημα που θα πληρώσει», ανέφερε χαρακτηριστικά η ρωσική πλευρά.

Η συγκεκριμένη τοποθέτηση εντάσσεται στην αυξανόμενη ένταση μεταξύ Μόσχας και Λονδίνου με επίκεντρο τη στρατιωτική υποστήριξη που παρέχει η Βρετανία στην Ουκρανία, καθώς η ρωσική πλευρά συνδέει πλέον ευθέως τη χρήση βρετανικής κατασκευής οπλικών συστημάτων με ενδεχόμενες συνέπειες για το Ηνωμένο Βασίλειο.

Πηγή: AFP

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