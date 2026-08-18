Δώρα Παντέλη: Οικογενειακή βόλτα στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο με τον σύζυγο και τον γιο της

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Μια οικογενειακή έξοδο στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο πραγματοποίησε η Δώρα Παντέλη, μαζί με τον σύζυγό της, Τζον Μεραμβελιωτάκη, και τον ενός έτους γιο τους.

Η δημοσιογράφος και αθλητική παρουσιάστρια επέλεξε να περάσει χρόνο με την οικογένειά της στο πάρκο, ενώ μοιράστηκε μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στιγμιότυπα από την επίσκεψή τους.

Τα στιγμιότυπα από την οικογενειακή έξοδο

Σε βίντεο που δημοσίευσε στα social media, η Δώρα Παντέλη κατέγραψε στιγμές από τη βόλτα της οικογένειας στους χώρους του Αττικού Ζωολογικού Πάρκου.

Στο επίκεντρο των αναρτήσεων βρέθηκε ο ενός έτους γιος του ζευγαριού, ο οποίος είχε την ευκαιρία να δει από κοντά τα ζώα του πάρκου, έχοντας στο πλευρό του τους γονείς του.