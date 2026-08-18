Νιγηρία: Τουλάχιστον 28 νεκροί από επίθεση ενόπλων σε χωριό κατά τη διάρκεια της προσευχής

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Τουλάχιστον 28 άνθρωποι σκοτώθηκαν στη βορειοδυτική Νιγηρία, όταν ένοπλοι επιτέθηκαν σε χωριό της πολιτείας Σόκοτο κατά τη διάρκεια της προσευχής της Παρασκευής, σύμφωνα με την αστυνομία και τοπικές πηγές που μίλησαν στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP).

Η πολυπληθέστερη χώρα της Αφρικής βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρή κρίση ασφαλείας, ιδιαίτερα στις βόρειες περιοχές της, όπου δρουν τόσο τζιχαντιστικές οργανώσεις όσο και ένοπλες εγκληματικές συμμορίες χωρίς σαφή ιδεολογική ταυτότητα, οι οποίες είναι γνωστές ως bandits και έχουν κυρίως οικονομικά κίνητρα.

Η επίθεση στο χωριό Ουγκούσι

Ο Σαμσουντίν Μάι Ακουάι, γραμματέας συμβουλίου των τοπικών αρχών στην Κέμπε, εκτίμησε ότι πίσω από την επίθεση της περασμένης εβδομάδας βρίσκονταν τζιχαντιστές της οργάνωσης Λακουράουα. Ερευνητές εκτιμούν ότι η συγκεκριμένη οργάνωση συνδέεται με το Ισλαμικό Κράτος στο Σαχέλ (ΙΚΣ), το οποίο δρα κυρίως σε γειτονικές χώρες, όπως το Μάλι και ο Νίγηρας.

Σύμφωνα με τον κ. Μάι Ακουάι, οι δράστες, εφοδιασμένοι με «εξελιγμένα όπλα», επιτέθηκαν στο χωριό Ουγκούσι ενώ «οι πιστοί ήταν απασχολημένοι με την προσευχή» της Παρασκευής.

Κάτοικος της κοντινής πόλης Κέμπε, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομαστεί για λόγους ασφαλείας, ανέφερε ότι οι επιθέσεις των φερόμενων ως τζιχαντιστών σημειώθηκαν έπειτα από τον θάνατο τεσσάρων στρατιωτικών στην πόλη, επίσης την Παρασκευή.

Κατά την ίδια πηγή, περίπου 30 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο χωριό Ουγκούσι.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας, με τον οποίο επικοινώνησε το AFP, επιβεβαίωσε την επίθεση και έκανε λόγο για 28 νεκρούς.

Η επέκταση της τζιχαντιστικής δράσης

Τις τελευταίες ημέρες έχουν κυκλοφορήσει πληροφορίες για επιθέσεις και σφαγές σε απομακρυσμένες κοινότητες της Νιγηρίας, όπου η παρουσία και ο έλεγχος του κράτους παραμένουν περιορισμένοι.

Η βορειοανατολική Νιγηρία εξακολουθεί να αποτελεί το επίκεντρο της τζιχαντιστικής εξέγερσης, η οποία μαίνεται εδώ και περίπου 17 χρόνια. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια ορισμένες ένοπλες οργανώσεις έχουν επεκτείνει τη δράση τους προς το βορειοδυτικό και το κεντρικό τμήμα της χώρας.

Παράλληλα, τζιχαντιστικές οργανώσεις με ορμητήρια στην περιοχή του Σαχέλ έχουν ενισχύσει σταδιακά την παρουσία τους στη βορειοδυτική Νιγηρία, επιβαρύνοντας περαιτέρω την ήδη εύθραυστη κατάσταση ασφαλείας στην περιοχή.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP