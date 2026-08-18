Κολομβία: Στα 9,58 δισ. δολάρια οι προκαταρκτικές ζημιές από τον ισχυρό σεισμό

Οι προκαταρκτικές οικονομικές απώλειες από τον ισχυρό σεισμό στην Κολομβία εκτιμώνται σε περίπου 9,58 δισ. δολάρια. Εκτεταμένες ζημιές έχουν καταγραφεί στη δυτική χώρα, από την Μπουεναβεντούρα έως την ενδοχώρα, καθώς και σε μεγάλες πόλεις όπως η Κάλι και η Περέιρα.

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Διεθνή Νέα

Φωτογραφία: AP
Φωτογραφία: AP
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στα 9,58 δισ. δολάρια εκτιμώνται οι προκαταρκτικές οικονομικές απώλειες από τον ισχυρό σεισμό που έπληξε την Κολομβία, σύμφωνα με τον πρόεδρο της χώρας.
  • Το ποσό αυτό αποτελεί μια πρώτη αποτίμηση, καθώς οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν την καταγραφή των ζημιών και τις επιχειρήσεις αποκατάστασης.
  • Ο σεισμός, μεγέθους 7,4 Ρίχτερ, προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές σε μεγάλο τμήμα της δυτικής Κολομβίας, συμπεριλαμβανομένων των πόλεων Κάλι και Περέιρα.

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Στα 30 τρισεκατομμύρια πέσος, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 9,58 δισεκατομμύρια δολάρια, εκτιμώνται οι προκαταρκτικές οικονομικές απώλειες από τον ισχυρό σεισμό που έπληξε την Κολομβία, σύμφωνα με τον πρόεδρο της χώρας, Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια.

Ο Κολομβιανός πρόεδρος ανέφερε τη Δευτέρα ότι το συγκεκριμένο ποσό αποτελεί μια πρώτη αποτίμηση του οικονομικού αντίκτυπου της καταστροφής, καθώς οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν την καταγραφή των ζημιών και τις επιχειρήσεις αποκατάστασης στις πληγείσες περιοχές.

Εκτεταμένες ζημιές στη δυτική Κολομβία

Ο σεισμός, μεγέθους 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές σε μεγάλο τμήμα της δυτικής Κολομβίας.

Οι ζημιές εκτείνονται από την περιοχή του λιμανιού Μπουεναβεντούρα, στις ακτές του Ειρηνικού Ωκεανού, έως την ενδοχώρα και τις περιοχές όπου βρίσκεται σημαντικό μέρος της παραγωγής καφέ της χώρας.

Σοβαρές ζημιές έχουν καταγραφεί και σε μεγάλες πόλεις της δυτικής Κολομβίας, μεταξύ των οποίων η Κάλι και η Περέιρα, γεγονός που αυξάνει σημαντικά το εκτιμώμενο κόστος της αποκατάστασης και της ανοικοδόμησης.

Οι επιχειρήσεις αποτίμησης των καταστροφών συνεχίζονται, γεγονός που σημαίνει ότι το συνολικό οικονομικό κόστος του σεισμού ενδέχεται να αναθεωρηθεί καθώς προχωρά η καταγραφή των ζημιών.

Πηγή: Reuters

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