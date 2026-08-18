Ιρλανδία: Νέα στοιχεία για την τραγωδία στον Μ9 με πέντε νεκρούς εφήβους – Γιατί δεν καταδίωξαν την BMW

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Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το πολύνεκρο τροχαίο στον αυτοκινητόδρομο Μ9 της Ιρλανδίας, όπου πέντε έφηβοι ηλικίας 15 έως 17 ετών έχασαν τη ζωή τους έπειτα από μετωπική σύγκρουση δύο αυτοκινήτων. Οι Αρχές ερευνούν πλέον τις κινήσεις των νεαρών πριν από το δυστύχημα και εξετάζουν ενδεχόμενη σύνδεσή τους με εγκληματική δραστηριότητα.

Παράλληλα, νεότερα στοιχεία ανατρέπουν τις αρχικές πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες η BMW στην οποία επέβαιναν οι πέντε νεαροί ήταν κλεμμένη. Το όχημα δεν είχε δηλωθεί ως κλεμμένο, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο να είχε πωληθεί έναντι μετρητών σε πρόσωπο που συνδεόταν με έναν από τους επιβαίνοντες.

Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα της Κυριακής, στην κομητεία Κιλντέαρ, όταν η BMW κινούνταν προς νότο στο ρεύμα κυκλοφορίας του Μ9 που εξυπηρετεί την αντίθετη, βόρεια κατεύθυνση. Το αυτοκίνητο συγκρούστηκε μετωπικά με ένα Hyundai, στο οποίο επέβαιναν τρεις αδελφές και ένα επτάχρονο αγόρι.

Από τη σφοδρή σύγκρουση σκοτώθηκαν και οι πέντε επιβαίνοντες στην BMW, ενώ οι τέσσερις άνθρωποι που επέβαιναν στο δεύτερο όχημα τραυματίστηκαν σοβαρά.

Οι πέντε νεαροί ταυτοποιήθηκαν σε αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως Καμίλ Πουστκόφσκι, Τζο Κάρθι, Τζέρεμι Ο’Μπράιεν, Άλεξ ΜακΚάρθι και Τζακ Κένεντι.

Η BMW δεν ήταν δηλωμένη ως κλεμμένη – Τι ερευνούν οι Αρχές

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται οι κινήσεις της ομάδας τις ώρες που προηγήθηκαν του δυστυχήματος. Η BMW είχε εντοπιστεί σε διάφορες περιοχές κοντά στην Κιλντέαρ και την Κάρλοου, ενώ οι Αρχές διερευνούν αναφορές για απόπειρες διαρρήξεων και κλοπών αυτοκινήτων στην περιοχή κατά τη διάρκεια της ίδιας νύχτας.

Παρότι αρχικά το αυτοκίνητο είχε περιγραφεί ως κλεμμένο, διαπιστώθηκε ότι δεν είχε δηλωθεί ως τέτοιο. Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο το όχημα να είχε πωληθεί έναντι μετρητών σε πρόσωπο που συνδεόταν με έναν από τους νεαρούς.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, οι πέντε επιβαίνοντες φορούσαν μάσκες όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο της σύγκρουσης. Παράλληλα, αναμένονται οι νεκροψίες προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου τους.

Γιατί η αστυνομία δεν καταδίωξε την BMW

Πριν από τη μοιραία σύγκρουση, ο οδηγός της BMW είχε αρνηθεί να σταματήσει σε σήμα αστυνομικών, όπως ανέφερε ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπροσώπων της Garda (GRA), Τζον Τζο Ο’Κόνελ.

Όταν το αυτοκίνητο εισήλθε στη συνέχεια στο αντίθετο ρεύμα του Μ9, δόθηκε εντολή στους αστυνομικούς να μην το καταδιώξουν.

Ο Ο’Κόνελ εξήγησε στο RTÉ ότι πρόκειται για πάγια πρακτική, καθώς το κέντρο διοίκησης και ελέγχου καθορίζει τις ενέργειες των αστυνομικών σε πραγματικό χρόνο, ενώ τα πληρώματα καλούνται να λαμβάνουν αποφάσεις μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου.

Παράλληλα, έθεσε ζήτημα εκπαίδευσης των αστυνομικών στις καταδιώξεις, υποστηρίζοντας ότι «ούτε ένα μέλος της An Garda Síochána δεν είναι εκπαιδευμένο σε καταδίωξη, πόσο μάλλον στην αντιμετώπιση αυτοκινήτων που κινούνται ανάποδα».

Όπως πρόσθεσε, οι αστυνομικοί που εμπλέκονται σε καταδιώξεις ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωποι με εσωτερικές κυρώσεις, πειθαρχικές διαδικασίες, ακόμη και πιθανές ποινικές ευθύνες.

Five teenage boys have been killed after the BMW they were travelling in collided head-on with another car while allegedly being driven the wrong way along the M9 in Co Kildare. The collision happened at around 03:00 on Sunday between junctions three and four near Moone. Four… pic.twitter.com/pOoPAW2npa — BPI News (@BPINewsOrg) August 17, 2026

«Οδηγούν ανάποδα για τα likes»

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί στις ιρλανδικές Αρχές η διάδοση στα social media βίντεο στα οποία καταγράφονται επικίνδυνοι ελιγμοί, καταδιώξεις και περιστατικά με αστυνομικούς.

Ο Ο’Κόνελ έκανε λόγο για ομάδες αγοριών και νεαρών ανδρών που επιχειρούν να ξεπεράσουν η μία την άλλη, δημοσιεύοντας βίντεο με επικίνδυνη οδήγηση και καταδιώξεις.

Στο ίδιο φαινόμενο αναφέρθηκε και ο επικεφαλής της ιρλανδικής αστυνομίας, Τζάστιν Κέλι, προειδοποιώντας ότι «σε ορισμένες περιπτώσεις» οδηγοί εισέρχονται στο αντίθετο ρεύμα αυτοκινητοδρόμων με στόχο να συγκεντρώσουν likes στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μόλις το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, εννέα άνθρωποι είχαν τραυματιστεί σε μετωπική σύγκρουση στον Μ50 του Δουβλίνου, όταν αυτοκίνητο κινήθηκε επίσης στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Ο Ο’Κόνελ χαρακτήρισε την πρακτική «ρωσική ρουλέτα με τη ζωή τους και με τις ζωές όλων των άλλων» και κάλεσε τους γονείς να μιλήσουν στους γιους τους για τις συνέπειες τέτοιων ενεργειών «για την πλάκα και τα κλικ».

The Garda Representative Association is renewing calls for pursuit training after the fatal M9 crash in Co Kildare. John Joe O’Connell, Vice President of the GRA, said young men involved in this behaviour are “literally playing Russian roulette” with their own lives, other road… pic.twitter.com/91ns3MNQ6x — Virgin Media News (@VirginMediaNews) August 17, 2026

Πήγαιναν σε οικογενειακό γάμο οι επιβάτες του Hyundai

Στο Hyundai επέβαιναν οι αδελφές Άλμα και Νίαμ Κινσέλα, περίπου 30 ετών, η μικρότερη αδελφή τους, Έλα Χέντρικεν, περίπου 20 ετών, καθώς και ο επτάχρονος ανιψιός τους.

Οι τέσσερις, οι οποίοι κατάγονται από την περιοχή Κάρλοου της νοτιοανατολικής Ιρλανδίας, κατευθύνονταν προς το αεροδρόμιο του Δουβλίνου, προκειμένου να ταξιδέψουν στη Βρετανία και να παραστούν σε οικογενειακό γάμο.

Οι Άλμα και Νίαμ εκτιμάται ότι κάθονταν στα μπροστινά καθίσματα, ενώ η Έλα και το παιδί βρίσκονταν στο πίσω κάθισμα.

Και οι τέσσερις εξακολουθούν να νοσηλεύονται. Οι δύο μεγαλύτερες αδελφές βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ η Έλα και ο επτάχρονος νοσηλεύονται με σοβαρά τραύματα.

Ο πατέρας Τομ Λιτλ, από ενορία του Κάρλοου, δήλωσε ότι η οικογένεια είναι «συντετριμμένη από τη θλίψη».

The Justice Minister has criticised social media companies, saying they “need to step up to the mark” over high-speed “joyriding” videos being posted online, amid the fatal M9 crash. TikTok told Virgin Media News it has “removed all of the flagged content and banned accounts,… pic.twitter.com/K5iG4kzNKD — Virgin Media News (@VirginMediaNews) August 17, 2026

«Είναι ένα τρομερό, θλιβερό γεγονός. Είναι πολύ δύσκολο να κατανοήσει κανείς τι συνέβη. Όλοι ελπίζουν ότι οι τραυματίες θα αναρρώσουν πλήρως», ανέφερε.

Οι έρευνες για τις συνθήκες της τραγωδίας συνεχίζονται, με τις Αρχές να επιχειρούν να ανασυνθέσουν τις κινήσεις της BMW πριν από τη σύγκρουση και να εξακριβώσουν εάν τα περιστατικά που καταγράφηκαν στην περιοχή κατά τη διάρκεια της ίδιας νύχτας συνδέονται με τους πέντε νεαρούς.