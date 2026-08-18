Υεμένη: Εντολή για επέκταση των επιθέσεων κατά των Χούθι – 133 στρατιωτικές επιχειρήσεις σε 24 ώρες

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Το Εθνικό Συμβούλιο Άμυνας της Υεμένης, το οποίο εκπροσωπεί τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της χώρας, έδωσε εντολή για την επέκταση των αεροπορικών και πυραυλικών επιθέσεων εναντίον θέσεων των Χούθι, προαναγγέλλοντας παράλληλα νέες «επώδυνες» επιχειρήσεις αντιποίνων.

Η απόφαση ελήφθη κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Συμβουλίου τη Δευτέρα, με αντικείμενο την αξιολόγηση της κατάστασης στα μέτωπα των συγκρούσεων, έπειτα από νέα έξαρση των επιθέσεων των Χούθι με βαλλιστικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Κέντρου Τύπου των Ενόπλων Δυνάμεων της Υεμένης, οι επιθέσεις των Χούθι έπληξαν καταυλισμούς εκτοπισμένων, κατοικίες αμάχων και κρίσιμες εγκαταστάσεις, με αποτέλεσμα δεκάδες άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους ή να τραυματιστούν. Μεταξύ των θυμάτων, σύμφωνα με την ίδια πηγή, βρίσκονται γυναίκες και παιδιά.

Το Συμβούλιο Άμυνας εξήρε τη δράση των κυβερνητικών ενόπλων δυνάμεων στα μέτωπα της Μαρίμπ και των δυτικών ακτών, υποστηρίζοντας ότι απέκρουσαν τις επιθέσεις των Χούθι και προκάλεσαν «οδυνηρές απώλειες» στην οργάνωση, η οποία υποστηρίζεται από το Ιράν.

Παράλληλα, το Συμβούλιο έδωσε εντολή στις αρμόδιες αρχές να προχωρήσουν άμεσα στην καταγραφή των ζημιών που προκλήθηκαν από τις επιθέσεις. Ζήτησε επίσης να διασφαλιστούν η περίθαλψη των τραυματιών και η παροχή στήριξης στις οικογένειες των νεκρών.

133 στρατιωτικές επιχειρήσεις μέσα σε 24 ώρες

Την ίδια ώρα, οι Ένοπλες Δυνάμεις της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Υεμένης ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν 133 στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον των Χούθι μέσα σε διάστημα 24 ωρών.

Ο εκπρόσωπος των Ενόπλων Δυνάμεων, συνταγματάρχης Ματζέντ αλ-Νουζαϊλί, ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ότι οι επιχειρήσεις είχαν ως στόχο στρατιωτικές δυνατότητες και προσωπικό των Χούθι.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στις επιχειρήσεις χρησιμοποιήθηκαν εκτοξευτές ρουκετών, πυροβολικό και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ενώ συμμετείχαν μονάδες που βρίσκονται ανεπτυγμένες κατά μήκος των γραμμών του μετώπου.

Ο έλεγχος της Σαναά από τους Χούθι

Οι Χούθι ελέγχουν την πρωτεύουσα Σαναά και μεγάλο μέρος της βόρειας Υεμένης από το 2014. Το τελευταίο διάστημα έχουν εντείνει τις επιθέσεις τους, μεταξύ άλλων εναντίον της Σαουδικής Αραβίας και πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα.