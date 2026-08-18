Καιρός: Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας και εξασθένηση των ανέμων σήμερα – Αναλυτική πρόγνωση

Σε υψηλότερα επίπεδα θα κινηθεί η θερμοκρασία σήμερα, Τρίτη 18 Αυγούστου, ενώ οι άνεμοι θα εξασθενήσουν στις περισσότερες περιοχές της χώρας, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται κυρίως στα ορεινά ηπειρωτικά και την Κρήτη κατά τις θερμές ώρες της ημέρας.

Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, ωστόσο πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά και την Κρήτη. Στα ορεινά των συγκεκριμένων περιοχών αναμένεται να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες.

Περιορισμένη ορατότητα στα δυτικά

Τις πρωινές ώρες, η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη στις δυτικές περιοχές της χώρας.

Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί με ένταση 2 έως 4 μποφόρ, ενώ στα νότια πελάγη θα επικρατήσουν δυτικοί άνεμοι που θα φτάνουν έως τα 5 μποφόρ.

Έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο. Στις περισσότερες περιοχές της χώρας, ο υδράργυρος θα φτάσει τους 31 έως 34 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ηπειρωτικά θα αγγίξει κατά τόπους τους 35 έως 37 βαθμούς.

Έτσι, το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού για σήμερα θα είναι η ενίσχυση της ζέστης, σε συνδυασμό με την υποχώρηση της έντασης των ανέμων, ενώ περιορισμένη αστάθεια θα εκδηλωθεί τοπικά στα ορεινά.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι, ενώ στα βόρεια είναι πιθανό να σημειωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι, ενώ στα βόρεια είναι πιθανό να σημειωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα πνέουν πρόσκαιρα νότιοι με την ίδια ένταση.

Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα πνέουν πρόσκαιρα νότιοι με την ίδια ένταση. Θερμοκρασία: Από 17 έως 35 βαθμούς Κελσίου και στην κεντρική Μακεδονία έως 37 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι κυρίως στα ηπειρωτικά, ενώ στα ορεινά θα σημειωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Λίγες νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι κυρίως στα ηπειρωτικά, ενώ στα ορεινά θα σημειωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ.

Από δυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 19 έως 34 βαθμούς Κελσίου και στα ηπειρωτικά τοπικά έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες.

Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα νότια δυτικοί έως 5 μποφόρ.

Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα νότια δυτικοί έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 17 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στην Κρήτη, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στην Κρήτη, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ.

Από δυτικές διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Γενικά αίθριος. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στα νότια τοπικά έως 5 μποφόρ.

Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στα νότια τοπικά έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Στα δυτικά και βόρεια ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Στα δυτικά και βόρεια ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα πνέουν πρόσκαιρα νότιοι με την ίδια ένταση.

Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα πνέουν πρόσκαιρα νότιοι με την ίδια ένταση. Θερμοκρασία: Από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά, όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά, όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα πνέουν πρόσκαιρα νότιοι με την ίδια ένταση.

Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα πνέουν πρόσκαιρα νότιοι με την ίδια ένταση. Θερμοκρασία: Από 19 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 19/08/2026

Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά και την Κρήτη.

Γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά και την Κρήτη. Φαινόμενα: Στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι, ενώ στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα σημειωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι, ενώ στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα σημειωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Ορατότητα: Τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Άνεμοι: Θα πνέουν μεταβλητοί ασθενείς και κατά τόπους δυτικοί βορειοδυτικοί έως 4 μποφόρ.

Θα πνέουν μεταβλητοί ασθενείς και κατά τόπους δυτικοί βορειοδυτικοί έως 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 31 με 34 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 20/08/2026

Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Φαινόμενα: Στα δυτικά ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Στα δυτικά ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Άνεμοι: Θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Θα σημειώσει άνοδο στα δυτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21/08/2026