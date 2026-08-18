ΗΠΑ: Σε νέο χαμηλό η δημοτικότητα του Τραμπ – Στο 33% η αποδοχή του εν μέσω του πολέμου με το Ιράν

Σε νέο χαμηλό για το σύνολο των δύο προεδρικών θητειών του υποχώρησε η δημοτικότητα του Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos, καθώς εντείνονται στις ΗΠΑ οι ανησυχίες για τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν και τις οικονομικές επιπτώσεις της σύγκρουσης.

Μόλις το 33% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι εγκρίνει τις επιδόσεις του Αμερικανού προέδρου, ενώ το 64% απάντησε ότι τις αποδοκιμάζει. Σε προηγούμενη αντίστοιχη δημοσκόπηση, στις αρχές Αυγούστου, το ποσοστό έγκρισης του Ντόναλντ Τραμπ ανερχόταν στο 35%.

Το νέο ποσοστό αποτελεί το χαμηλότερο της δεύτερης θητείας του και ισοφαρίζει το χαμηλότερο επίπεδο που είχε καταγραφεί κατά την πρώτη προεδρική θητεία του, τον Δεκέμβριο του 2017.

Πιέσεις από τον πόλεμο και την αύξηση των τιμών στα καύσιμα

Ο Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο του 2025, έχοντας τη θετική γνώμη λίγο λιγότερων από τους μισούς Αμερικανούς. Ωστόσο, η δημοτικότητά του καταγράφει πλέον σημαντική υποχώρηση μετά την έναρξη του πολέμου που διεξάγουν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν από τις 28 Φεβρουαρίου.

Ιδιαίτερη πίεση προκαλεί η αύξηση στις τιμές των καυσίμων, η οποία επιβαρύνει τους Αμερικανούς καταναλωτές και δημιουργεί πολιτικές προκλήσεις για τον πρόεδρο ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου.

Κατά την προεκλογική του εκστρατεία, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δεσμευθεί ότι θα περιορίσει τον πληθωρισμό και ότι δεν θα εμπλέξει τις ΗΠΑ σε πολέμους που χαρακτήριζε «πολέμους για πάντα». Αρχικά είχε εκτιμήσει ότι η σύγκρουση με το Ιράν θα διαρκούσε μερικές εβδομάδες.

Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία που αποτυπώνει η δημοσκόπηση, η διάρκεια του πολέμου έχει ενισχύσει την ανησυχία των πολιτών. Παράλληλα, το κλείσιμο του στρατηγικής σημασίας Στενού του Ορμούζ από την Τεχεράνη έχει προκαλέσει παρατεταμένες επιπτώσεις στις διεθνείς τιμές της ενέργειας και, κατ’ επέκταση, στα καύσιμα στις ΗΠΑ.

Το 80% προβλέπει παρατεταμένη σύγκρουση

Η συντριπτική πλειονότητα των Αμερικανών εκτιμά ότι ο πόλεμος δεν πρόκειται να ολοκληρωθεί σύντομα. Συγκεκριμένα, το 80% θεωρεί ότι η σύγκρουση θα «συνεχιστεί για παρατεταμένο χρονικό διάστημα».

Την ίδια άποψη εκφράζει το 87% όσων δηλώνουν υποστηρικτές των Δημοκρατικών και το 71% των υποστηρικτών των Ρεπουμπλικάνων. Αντίθετα, μόλις το 16% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι ο πόλεμος θα τελειώσει μέσα σε λίγες εβδομάδες.

Παράλληλα, μόλις ένας στους πέντε Αμερικανούς θεωρεί ότι ο συγκεκριμένος πόλεμος έπρεπε να γίνει. Μεταξύ των Ρεπουμπλικάνων, την ίδια άποψη εκφράζει περίπου ένας στους δύο.

Προβάδισμα των Δημοκρατικών στην οικονομία

Η δημοσκόπηση καταγράφει μεταβολή και στην αξιολόγηση των δύο κομμάτων ως προς τη διαχείριση της οικονομίας. Το 38% των ψηφοφόρων θεωρεί ότι οι Δημοκρατικοί θα χειρίζονταν καλύτερα το συγκεκριμένο πεδίο, έναντι 35% που εμπιστεύεται περισσότερο τους Ρεπουμπλικάνους.

Σύμφωνα με την έρευνα, πρόκειται για εύρημα που δεν έχει καταγραφεί τουλάχιστον την τελευταία δεκαετία, γεγονός που αποτυπώνει την αυξανόμενη πίεση που δέχεται το κυβερνών κόμμα από τις οικονομικές συνέπειες της σύγκρουσης.

Υποχώρηση καταγράφεται για τους Ρεπουμπλικάνους και στο ζήτημα της μετανάστευσης, εν μέσω αντιδράσεων για τους θανάτους και την αύξηση των συλλήψεων, μεταξύ των οποίων και συλλήψεις παιδιών.

Το 40% των ερωτηθέντων θεωρεί καλύτερη την προσέγγιση των Ρεπουμπλικάνων στη μετανάστευση, ενώ το 38% προτιμά εκείνη των Δημοκρατικών. Η διαφορά των δύο ποσοστιαίων μονάδων είναι η μικρότερη που έχει καταγραφεί κατά τη δεύτερη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ. Τον Ιανουάριο του 2025, η αντίστοιχη διαφορά ανερχόταν στις 26 ποσοστιαίες μονάδες.

Η διαδικτυακή δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos πραγματοποιήθηκε σε ολόκληρη την αμερικανική επικράτεια, σε δείγμα 1.166 ενηλίκων, με περιθώριο στατιστικού σφάλματος ±3 ποσοστιαίες μονάδες.