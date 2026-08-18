Πολιτική Προστασία: Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησο και Έβρο – Δείτε τον χάρτη

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς βρίσκονται σήμερα, Τρίτη 18 Αυγούστου, η Αττική, περιοχές της Στερεάς Ελλάδας, της Πελοποννήσου και του Έβρου, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Στην κατηγορία κινδύνου 3 περιλαμβάνονται η Αττική, η Βοιωτία, η Εύβοια, η Αργολίδα και η Κορινθία, καθώς και περιοχές της Φωκίδας, της Φθιώτιδας, της Μαγνησίας, της Αχαΐας, της Ηλείας και του Έβρου.

Δείτε τον χάρτη

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των συγκεκριμένων περιοχών, προκειμένου να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα και να αντιμετωπίσουν άμεσα ενδεχόμενα περιστατικά πυρκαγιών.

Οι συστάσεις προς τους πολίτες

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν δραστηριότητες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια.

Μεταξύ άλλων, οι πολίτες πρέπει να αποφεύγουν το κάψιμο ξερών χόρτων, κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, καθώς και τη χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες, όπως δισκοπρίονα και συσκευές συγκόλλησης. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται επίσης στη χρήση υπαίθριων ψησταριών, στο κάπνισμα μελισσών και στη ρίψη αναμμένων τσιγάρων.

Παράλληλα, η Πολιτική Προστασία υπενθυμίζει ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση αγρών.

Σε περίπτωση που οι πολίτες αντιληφθούν πυρκαγιά, πρέπει να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία καλώντας στον αριθμό 199.

Περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, στη διεύθυνση civilprotection.gov.gr.