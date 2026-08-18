Φιλιππίνες: Πυροβολισμοί σε σχολείο στη Ζαμποάνγκα – Τουλάχιστον δύο τραυματίες

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Τουλάχιστον δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν την Τρίτη σε σχολείο στην πόλη Ζαμποάνγκα, στις νότιες Φιλιππίνες, σύμφωνα με την αστυνομία.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις αναπτύχθηκαν στην περιοχή και πραγματοποιούν επιχείρηση για την ασφάλιση του χώρου, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες επίσημες πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες του περιστατικού.

Εκπρόσωπος της περιφερειακής αστυνομίας δήλωσε ότι ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις επιχειρούν να ασφαλίσουν την περιοχή, χωρίς ωστόσο να είναι σε θέση να δώσει άμεσα περισσότερες πληροφορίες για το περιστατικό.

Sinundo ng mga magulang ang kani-kanilang mga anak matapos ang umano’y shooting incident sa Ateneo de Zamboanga ngayong Martes, Agosto 18, 2026. | via Quennie Casimiro, ABS-CBN News Kaugnay na ulat: https://t.co/BV4c8WQCN2 pic.twitter.com/OktM3NpbY0 — ABS-CBN News (@ABSCBNNews) August 18, 2026

Οι πρώτες πληροφορίες για το περιστατικό

Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν σε γυμνάσιο που βρίσκεται στην πανεπιστημιούπολη του Ateneo de Zamboanga University.

Δημοσιογράφοι που βρίσκονται στην περιοχή ανέφεραν ότι ο φερόμενος ως δράστης ήταν μαθητής της πέμπτης τάξης, ενώ οι δύο τραυματίες φέρεται να δέχθηκαν πυροβολισμούς μέσα σε αίθουσα διδασκαλίας.

Οι αρμόδιες Αρχές συνεχίζουν την επιχείρηση στην περιοχή, ενώ περισσότερα στοιχεία αναμένονται για την ταυτότητα και την κατάσταση των τραυματιών, καθώς και για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.