Φιλιππίνες: Πυροβολισμοί σε σχολείο στη Ζαμποάνγκα – Τουλάχιστον δύο τραυματίες

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς σε σχολείο στη Ζαμποάνγκα, στις νότιες Φιλιππίνες. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν μέσα σε αίθουσα διδασκαλίας, ενώ ο φερόμενος ως δράστης αναφέρεται ότι ήταν μαθητής. Η αστυνομία έχει αναπτύξει ισχυρές δυνάμεις στην περιοχή και διερευνά τις συνθήκες του περιστατικού.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τουλάχιστον δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν σε σχολείο στην πόλη Ζαμποάνγκα, στις νότιες Φιλιππίνες, σύμφωνα με την αστυνομία.
  • Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις αναπτύχθηκαν στην περιοχή της Ζαμποάνγκα και πραγματοποιούν επιχείρηση για την ασφάλιση του χώρου.
  • Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν σε γυμνάσιο του Ateneo de Zamboanga University, με τον φερόμενο ως δράστη να είναι μαθητής και τους τραυματίες να δέχονται πυροβολισμούς εντός αίθουσας διδασκαλίας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τουλάχιστον δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν την Τρίτη σε σχολείο στην πόλη Ζαμποάνγκα, στις νότιες Φιλιππίνες, σύμφωνα με την αστυνομία.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις αναπτύχθηκαν στην περιοχή και πραγματοποιούν επιχείρηση για την ασφάλιση του χώρου, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες επίσημες πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες του περιστατικού.

Εκπρόσωπος της περιφερειακής αστυνομίας δήλωσε ότι ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις επιχειρούν να ασφαλίσουν την περιοχή, χωρίς ωστόσο να είναι σε θέση να δώσει άμεσα περισσότερες πληροφορίες για το περιστατικό.

Οι πρώτες πληροφορίες για το περιστατικό

Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν σε γυμνάσιο που βρίσκεται στην πανεπιστημιούπολη του Ateneo de Zamboanga University.

Δημοσιογράφοι που βρίσκονται στην περιοχή ανέφεραν ότι ο φερόμενος ως δράστης ήταν μαθητής της πέμπτης τάξης, ενώ οι δύο τραυματίες φέρεται να δέχθηκαν πυροβολισμούς μέσα σε αίθουσα διδασκαλίας.

Οι αρμόδιες Αρχές συνεχίζουν την επιχείρηση στην περιοχή, ενώ περισσότερα στοιχεία αναμένονται για την ταυτότητα και την κατάσταση των τραυματιών, καθώς και για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

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