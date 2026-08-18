Κρατικός προϋπολογισμός: Έσοδα 9 δισ. ευρώ από φόρους τον Ιούλιο – Στα 39,558 δισ. ο λογαριασμός του β’ εξαμήνου

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Ισχυρή άνοδο κατέγραψαν οι φορολογικές εισπράξεις τον Ιούλιο, με τον φόρο εισοδήματος να αποτελεί έναν από τους βασικούς παράγοντες ενίσχυσης των εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού. Η καταβολή της πρώτης δόσης συνέπεσε με την επιλογή χιλιάδων φορολογουμένων να εξοφλήσουν εφάπαξ το σύνολο της οφειλής τους, προκειμένου να επωφεληθούν από την έκπτωση 2%-4%, ανάλογα με τον χρόνο υποβολής της φορολογικής δήλωσης.

Μέρος των φορολογουμένων αξιοποίησε και τις δυνατότητες που παρέχουν οι τράπεζες για την εφάπαξ εξόφληση του φόρου προς την Εφορία. Μέσω πιστωτικών καρτών, οι τράπεζες καταβάλλουν το συνολικό ποσό και οι φορολογούμενοι αποπληρώνουν στη συνέχεια την οφειλή σε έως και 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις, διατηρώντας το δικαίωμα στην προβλεπόμενη έκπτωση.

Η Εφορία παρέχει παράλληλα τη δυνατότητα εξόφλησης του φόρου εισοδήματος σε οκτώ μηνιαίες δόσεις, χωρίς όμως στην περίπτωση αυτή να εφαρμόζεται η έκπτωση της εφάπαξ καταβολής.

Στην υπεραπόδοση των εσόδων συνέβαλαν επίσης οι αυξημένες εισπράξεις από τον ΦΠΑ, σε μια περίοδο υψηλής τουριστικής κίνησης και αυξημένων τιμών σε σειρά προϊόντων και υπηρεσιών. Θετική επίδραση στο εισπρακτικό αποτέλεσμα έχουν και οι ηλεκτρονικές συναλλαγές, οι οποίες συνεχίζουν να διευρύνονται.

Στα 9 δισ. ευρώ τα φορολογικά έσοδα του Ιουλίου

Τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν τον Ιούλιο σε 9,195 δισ. ευρώ, υπερβαίνοντας κατά 895 εκατ. ευρώ τον μηνιαίο στόχο.

Ειδικότερα, τα έσοδα από φόρους διαμορφώθηκαν στα 9 δισ. ευρώ, ποσό αυξημένο κατά 528 εκατ. ευρώ ή 6,2% σε σχέση με τον στόχο. Την ίδια περίοδο, οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 842 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου 698 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 143 εκατ. ευρώ.

Η υπέρβαση των εσόδων συνέβαλε στη διαμόρφωση πρωτογενούς πλεονάσματος 5,725 δισ. ευρώ κατά το επτάμηνο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2026. Ο αντίστοιχος στόχος είχε τεθεί στα 4,417 δισ. ευρώ, με αποτέλεσμα το πρωτογενές αποτέλεσμα να εμφανίζεται ενισχυμένο κατά περίπου 29% έναντι του στόχου.

Ωστόσο, το πρωτογενές πλεόνασμα παραμένει χαμηλότερο σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, όταν είχε διαμορφωθεί περίπου στα 8 δισ. ευρώ.

Η υπέρβαση έναντι του φετινού στόχου ενισχύει παράλληλα τα δημοσιονομικά περιθώρια ενόψει των παρεμβάσεων που αναμένεται να ανακοινωθούν στο πλαίσιο της ΔΕΘ, με έμφαση στις οικονομικά ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Πάνω από τον στόχο τα έσοδα στο επτάμηνο

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2026 σε 45,207 δισ. ευρώ, υπερβαίνοντας κατά 1,975 δισ. ευρώ τον στόχο που είχε προβλεφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2026.

Τα έσοδα από άμεσους και έμμεσους φόρους ανήλθαν συνολικά σε 42,916 δισ. ευρώ.

Αύξηση παρουσίασαν και οι επιστροφές φόρων, οι οποίες πλησίασαν στο τέλος Ιουλίου τα 5 δισ. ευρώ, υπερβαίνοντας κατά περίπου 500 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο στόχο.

Την ίδια στιγμή, οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν στο επτάμηνο σε 45,596 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 1,041 δισ. ευρώ έναντι του στόχου των 44,556 δισ. ευρώ. Σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, οι δαπάνες εμφανίζονται υψηλότερες κατά 4,911 δισ. ευρώ.

Με βάση τα συγκεκριμένα στοιχεία, η υπεραπόδοση του πρωτογενούς αποτελέσματος έναντι του στόχου προήλθε από την πλευρά των εσόδων, καθώς οι δαπάνες κινήθηκαν επίσης υψηλότερα από τις προβλέψεις.

Οι φορολογικές υποχρεώσεις έως το τέλος του έτους

Το δεύτερο εξάμηνο του 2026 συνοδεύεται από αυξημένες φορολογικές υποχρεώσεις, καθώς συμπίπτουν οι πληρωμές φόρου εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ, ΦΠΑ και, προς το τέλος του έτους, των τελών κυκλοφορίας.

Έως τη Δευτέρα 31 Αυγούστου πρέπει να καταβληθούν η δεύτερη δόση του φόρου εισοδήματος και η έκτη δόση του ΕΝΦΙΑ.

Ο φόρος ακίνητης περιουσίας καταβάλλεται πλέον σε 12 μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη να καταβάλλεται τον Μάρτιο και την τελευταία τον Φεβρουάριο του επόμενου έτους.

Στις υποχρεώσεις του Αυγούστου περιλαμβάνεται επίσης η απόδοση του ΦΠΑ Ιουλίου από τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες που υπάγονται στο σχετικό καθεστώς.

Οι φορολογικές πληρωμές συνεχίζονται με υψηλό ρυθμό και τους επόμενους μήνες, ενώ κορυφώνονται τον Δεκέμβριο, όταν προστίθενται και τα τέλη κυκλοφορίας του 2027.

Με βάση τα στοιχεία του προϋπολογισμού, οι αναμενόμενες φορολογικές εισπράξεις διαμορφώνονται ως εξής:

Αύγουστος: 6,324 δισ. ευρώ

6,324 δισ. ευρώ Σεπτέμβριος: 6,412 δισ. ευρώ

6,412 δισ. ευρώ Οκτώβριος: 6,679 δισ. ευρώ

6,679 δισ. ευρώ Νοέμβριος: 5,738 δισ. ευρώ

5,738 δισ. ευρώ Δεκέμβριος: 6,961 δισ. ευρώ

Συνολικά, κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2026, οι φορολογούμενοι αναμένεται να καταβάλουν φόρους ύψους 39,558 δισ. ευρώ. Το ποσό αυτό προστίθεται στα περίπου 34 δισ. ευρώ φορολογικών εσόδων που εισπράχθηκαν κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, αποτυπώνοντας το ύψος των φορολογικών υποχρεώσεων που συγκεντρώνονται στη διάρκεια του 2026.