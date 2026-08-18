Φιλιππίνες: Δύο νεκροί από πυροβολισμούς σε λύκειο στη Ζαμποάνγκα – Μαθητής φέρεται να ήταν ο δράστης

Τουλάχιστον δύο μαθητές έχασαν τη ζωή τους από πυροβολισμούς σε λύκειο που συνδέεται με το Πανεπιστήμιο Ateneo de Zamboanga, στις νότιες Φιλιππίνες. Ένας από τους νεκρούς φέρεται να ήταν ο δράστης. Το πανεπιστήμιο ανακοίνωσε ότι δεν υπάρχει πλέον ενεργός δράστης, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τις συνθήκες της επίθεσης.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν την Τρίτη σε λύκειο στις νότιες Φιλιππίνες. Οι Αρχές ανακοίνωσαν ότι η κατάσταση έχει τεθεί υπό έλεγχο και δεν υπάρχει πλέον ενεργός δράστης.
  • Σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης, και οι δύο νεκροί ήταν μαθητές, ενώ ένας από αυτούς φέρεται να ήταν ο δράστης.
  • Το νέο περιστατικό καταγράφηκε λιγότερο από δέκα ημέρες μετά από σοβαρή ένοπλη επίθεση στην Ταϊλάνδη, επαναφέροντας στο προσκήνιο το ζήτημα της ασφάλειας σε σχολικές και πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις στην περιοχή.

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Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν την Τρίτη σε λύκειο στη Ζαμποάνγκα, στις νότιες Φιλιππίνες, με τις Αρχές να ανακοινώνουν ότι η κατάσταση έχει τεθεί υπό έλεγχο και ότι δεν υπάρχει πλέον ενεργός δράστης.

Φιλιππίνες: Πυροβολισμοί σε σχολείο στη Ζαμποάνγκα – Τουλάχιστον δύο τραυματίες

Το περιστατικό σημειώθηκε σε σχολείο που συνδέεται με το Πανεπιστήμιο Ateneo de Zamboanga. Σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης, ο οποίος μίλησε σε ραδιοφωνικό σταθμό, και οι δύο νεκροί ήταν μαθητές, ενώ ένας από αυτούς φέρεται να ήταν ο δράστης.

Κατά την ίδια πηγή, ο μαθητής φέρεται να χρησιμοποίησε «πυροβόλο όπλο υψηλής ισχύος».

«Δεν υπάρχει πλέον ενεργός δράστης»

Ο πρόεδρος του πανεπιστημίου επιβεβαίωσε ότι η ένοπλη επίθεση έχει τερματιστεί, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί άλλοι νεκροί ή τραυματίες.

«Μέχρι στιγμής, επιβεβαιώνουμε ότι υπάρχουν δύο θάνατοι. Δεν υπάρχει πλέον ενεργός δράστης», δήλωσε.

Ο ίδιος σημείωσε ότι το πανεπιστήμιο βρίσκεται σε συνεχή συντονισμό με τις αρμόδιες Αρχές, ενώ πρόσθεσε ότι περισσότερες πληροφορίες θα δοθούν στη δημοσιότητα μόλις προκύψουν νεότερα στοιχεία για το περιστατικό.

«Θέλουμε να δώσουμε προτεραιότητα στην ασφάλεια όλων των μαθητών μας», πρόσθεσε.

Δεύτερη πολύνεκρη επίθεση σε σχολείο μέσα σε λίγους μήνες

Οι πυροβολισμοί στη Ζαμποάνγκα σημειώθηκαν περίπου δύο μήνες μετά την ένοπλη επίθεση σε δημόσιο λύκειο στην πόλη Τακλομπάν, τον Ιούνιο, όταν τουλάχιστον τρεις μαθητές σκοτώθηκαν και περίπου 20 ακόμη τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τις τότε αναφορές.

Το νέο περιστατικό καταγράφηκε επίσης λιγότερο από δέκα ημέρες μετά από σοβαρή ένοπλη επίθεση στην Ταϊλάνδη, όπου μαθητής άνοιξε πυρ, επαναφέροντας στο προσκήνιο το ζήτημα της ασφάλειας σε σχολικές και πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις στην περιοχή.

Οι αρμόδιες Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για να αποσαφηνίσουν τις ακριβείς συνθήκες της επίθεσης στη Ζαμποάνγκα και τα γεγονότα που προηγήθηκαν των πυροβολισμών.

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