Ντομάτες: Νέα μελέτη δείχνει ότι η κατανάλωσή τους μπορεί να έχει εκπληκτικά οφέλη για το συκώτι

Μπορεί μια τόσο απλή τροφή όπως η ντομάτα να βοηθήσει το συκώτι; Νέα μελέτη σε ανθρώπους με μεταβολικά σχετιζόμενη λιπώδη νόσο του ήπατος (MASLD) έρχεται να δώσει ένα ενδιαφέρον στοιχείο: η καθημερινή κατανάλωση ντομάτας συνδέθηκε με μεγαλύτερη μείωση ενός δείκτη ηπατικού λίπους μέσα σε μόλις έξι εβδομάδες. Οι ερευνητές, ωστόσο, τονίζουν ότι τα ευρήματα είναι προκαταρκτικά και χρειάζονται μεγαλύτερες και μακροχρόνιες μελέτες.

Ντομάτα για πιο υγιές συκώτι; Τι αποκαλύπτει νέα μελέτη

Η στεατωτική νόσος του ήπατος που σχετίζεται με μεταβολική δυσλειτουργία (γνωστή και ως MASLD) αποτελεί την πιο συχνή χρόνια πάθηση του ήπατος παγκοσμίως. Πρόκειται για μια κατάσταση που χαρακτηρίζεται από υπερβολική συσσώρευση λίπους στο συκώτι και συνδέεται στενά με την παχυσαρκία, την αντίσταση στην ινσουλίνη και τον καρδιομεταβολικό κίνδυνο. Χωρίς τη σωστή διαχείριση, η MASLD μπορεί να εξελιχθεί σε πιο σοβαρές ηπατικές παθήσεις, όπως η κίρρωση και ο καρκίνος του ήπατος.

Όσον αφορά την αντιμετώπιση της νόσου MASLD, η διατροφή αποτελεί έναν από τους πιο κρίσιμους παράγοντες του τρόπου ζωής. Ειδικότερα, η μεσογειακή διατροφή έχει συσχετιστεί με τη μείωση του λίπους στο συκώτι και τη βελτίωση των μεταβολικών δεικτών.

Ωστόσο, μια νέα τυχαιοποιημένη κλινική μελέτη εστιάζει σε ένα συγκεκριμένο βασικό συστατικό της μεσογειακής διατροφής —τη ντομάτα— και αποκαλύπτει ότι η καθημερινή κατανάλωσή της μπορεί να μειώσει σημαντικά έναν βασικό δείκτη ηπατικού λίπους σε άτομα με MASLD, ακόμη και χωρίς μεγάλη απώλεια βάρους.

Η μελέτη, η οποία δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Nutrients, διαπίστωσε ότι οι ενήλικες με MASLD που κατανάλωναν καθημερινά έναν συνδυασμό από ωμές ντομάτες και σάλτσα ντομάτας για έξι εβδομάδες, εμφάνισαν σημαντικά μεγαλύτερη μείωση του λίπους στο συκώτι σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου που απέφευγε τις ντομάτες. Μάθετε τι ανακάλυψαν οι ερευνητές και τι σημαίνει αυτό για την υγεία του ήπατος.

Πώς διεξήχθη η μελέτη

Αυτή η μονοκεντρική, τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη μελέτη, η οποία διεξήχθη στην Ιταλία με την ονομασία POMOSANO Study, περιλάμβανε 79 ενήλικες ηλικίας 18 έως 65 ετών. Όλοι οι συμμετέχοντες είχαν διαγνωστεί με MASLD (μεταβολική λιπώδη νόσο του ήπατος) και είχαν Δείκτη Μάζας Σώματος (BMI) έως 30 kg/m², εμπίπτοντας στις κατηγορίες από φυσιολογικό βάρος έως υπέρβαροι.

Στην αρχή της έρευνας, η συσσώρευση λίπους στο συκώτι επιβεβαιώθηκε με τη χρήση της παραμέτρου ελεγχόμενης εξασθένησης (CAP) — μια τεχνολογία βασισμένη σε υπερήχους για την εκτίμηση του βαθμού λίπους στο συκώτι. Για την εισαγωγή στη μελέτη απαιτούνταν βαθμολογία CAP τουλάχιστον 275 decibels ανά μέτρο.

Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν τυχαία σε δύο ομάδες:

Ομάδα ντομάτας: Κατανάλωνε καθημερινά 200 γραμμάρια ωμής ντομάτας (περίπου μία μεγάλη ή δύο μεσαίες) συν 50 γραμμάρια σάλτσας ντομάτας (περίπου 3 έως 4 κουταλιές της σούπας) για έξι εβδομάδες.

Ομάδα ελέγχου: Ακολουθούσε διατροφή χωρίς ντομάτα για το ίδιο χρονικό διάστημα.

Όλοι οι συμμετέχοντες έλαβαν τυποποιημένες διατροφικές οδηγίες και κλήθηκαν να διατηρήσουν τις συνήθεις συνήθειες ζωής και τη σωματική τους δραστηριότητα. Για τη διασφάλιση σταθερού προϊόντος, οι ντομάτες και η σάλτσα προέρχονταν από έναν μόνο πιστοποιημένο παραγωγό με σταθερή υδροπονική καλλιέργεια.

Παράμετροι που αξιολογήθηκαν

Στην αρχή και στο τέλος της περιόδου των έξι εβδομάδων, οι ερευνητές αξιολόγησαν:

Τα επίπεδα λίπους στο συκώτι και τη σωματική σύσταση.

Τη σκληρότητα του ήπατος (δείκτης ίνωσης).

Τους αιματολογικούς δείκτες ηπατικής λειτουργίας.

Τα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα, το προφίλ λιπιδίων (χοληστερόλη/τριγλυκερίδια) και τους δείκτες φλεγμονής.

Τι έδειξε η μελέτη για τη σχέση ντομάτας και λίπους στο συκώτι

Και στις δύο ομάδες συμμετεχόντων παρατηρήθηκε μείωση στους δείκτες CAP, γεγονός που σημαίνει ότι τα επίπεδα λίπους στο συκώτι υποχώρησαν συνολικά. Ωστόσο, η ομάδα που κατανάλωνε ντομάτα εμφάνισε σημαντικά μεγαλύτερη βελτίωση.

Η διάμεση μείωση του δείκτη CAP ήταν 35 dB/m στην ομάδα της ντομάτας, έναντι 18 dB/m στην ομάδα ελέγχου. Η στατιστική ανάλυση επιβεβαίωσε ότι η διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων ήταν στατιστικά σημαντική, με προσαρμοσμένη διαφορά στη μεταβολή του CAP στα 26.63 dB/m.

Μείωση λίπους χωρίς απώλεια βάρους

Το πιο ενδιαφέρον εύρημα είναι ότι η μείωση του λίπους στο ήπαρ επιτεύχθηκε χωρίς σημαντικές αλλαγές στο σωματικό βάρος, τον δείκτη μάζας σώματος (BMI), τη περιφέρεια μέσης ή τη σύσταση του σωματικού λίπους στις δύο ομάδες.

Επιπλέον, τα επίπεδα των ηπατικών ενζύμων, η γλυκόζη αίματος, το λιπιδαιμικό προφίλ και οι δείκτες φλεγμονής δεν παρουσίασαν ουσιαστικές διαφορές μεταξύ των ομάδων στο τέλος της μελέτης. Ουσιαστικά, το όφελος στη μείωση του ηπατικού λίπους φάνηκε να συνδέεται στοχευμένα με την κατανάλωση ντομάτας και όχι με αλλαγές στο σωματικό βάρος ή τη γενικότερη μεταβολική υγεία.

Οι συγγραφείς της μελέτης χαρακτηρίζουν τα ευρήματα ως αρχικά (διαμόρφωση υποθέσεων) και επισημαίνουν ότι απαιτούνται μεγαλύτερες και μακροχρόνιες δοκιμές για να επιβεβαιωθούν τα αποτελέσματα και να διαπιστωθεί εάν η μείωση του δείκτη CAP είναι κλινικά σημαντική σε βάθος χρόνου.

Περιορισμοί της μελέτης

Η μελέτη ήταν ήταν μια μονοκεντρική, διερευνητική δοκιμή, με σχετικά μικρό δείγμα 79 συμμετεχόντων και μικρή διάρκεια έξι εβδομάδων. Οι συμμετέχοντες γνώριζαν σε ποια ομάδα ανήκαν, γεγονός που αφήνει το ενδεχόμενο για πιθανές διαφορές συμπεριφοράς πέρα από την ίδια την πρόσληψη τομάτας.

Επιπλέον, στη μελέτη συμμετείχαν μόνο ενήλικες με κανονικό βάρος έως υπέρβαροι που έπασχαν από MASLD (μεταβολική λιπώδη νόσο του ήπατος), γεγονός που περιορίζει τη δυνατότητα γενίκευσης των ευρημάτων σε άτομα με παχυσαρκία. Επειδή επρόκειτο για βραχυπρόθεσμη δοκιμή, δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί εάν η μείωση του λίπους στο συκώτι διατηρείται με τη μακροχρόνια κατανάλωση τομάτας ή εάν μεταφράζεται σε κλινικά οφέλη, όπως ο μειωμένος κίνδυνος ίνωσης.

Πώς εφαρμόζονται αυτά τα ευρήματα στην καθημερινή ζωή

Εάν πάσχετε από MASLD (Μεταβολική Λιπώδη Νόσο του Ήπατος / λίπος στο συκώτι), η μείωση του ηπατικού λίπους είναι ένα από τα πιο ουσιαστικά βήματα που μπορείτε να κάνετε. Η συσσώρευση λίπους είναι αυτή που πυροδοτεί τη φλεγμονή, η οποία σταδιακά μπορεί να οδηγήσει σε ίνωση και σοβαρή βλάβη στο συκώτι. Καθώς δεν υπάρχει εγκεκριμένη φαρμακευτική θεραπεία για τη νόσο MASLD, η διατροφή παίζει καθοριστικό ρόλο στη βελτίωση της ηπατικής σας υγείας.

Ντομάτες και λυκοπένιο: Ο φυσικός σύμμαχος στην υγεία του ήπατος

Οι ντομάτες είναι πλούσιες σε λυκοπένιο, ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό που συμβάλλει στη μείωση του οξειδωτικού στρες και της συσσώρευσης λίπους στο συκώτι. Οι ποσότητες που χρησιμοποιήθηκαν στη μελέτη ήταν:

1 μεγάλη ντομάτα την ημέρα ή

3 έως 4 κουταλιές της σούπας σάλτσα ντομάτας καθημερινά.

Πρόκειται για ποσότητες που είναι εύκολο να εντάξει κανείς στο καθημερινό του διαιτολόγιο.

Εάν προσπαθείτε να διαχειριστείτε τη νόσο, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας ή έναν πιστοποιημένο διαιτολόγο για τον τρόπο με τον οποίο η διατροφή μπορεί να υποστηρίξει την υγεία του ήπατός σας.