Εφορία: Λουκέτα σε ταβέρνες για χύμα τσίπουρο χωρίς αποδείξεις

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Λουκέτα σε ταβέρνες για χύμα τσίπουρο βάζει η εφορία. Στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ έχει μπει το λαθραίο αλκοόλ τις τελευταίες εβδομάδες, με τους ελέγχους να αποκαλύπτουν από μικρές ποσότητες χύμα τσίπουρου χωρίς παραστατικά μέχρι εκατοντάδες λίτρα αλκοολούχων ποτών, για τα οποία δεν μπορούσε να αποδειχθεί η νόμιμη προέλευσή τους.

Οι τελωνειακές Aρχές, έχουν πραγματοποιήσει ελέγχους σε ταβέρνες, καφέ, καταστήματα και άλλες εγκαταστάσεις σε πολλές περιοχές της χώρας. Όπου εντοπίστηκαν ποτά χωρίς τα απαραίτητα παραστατικά ή χωρίς να προκύπτει ότι έχουν πληρωθεί οι φόροι και οι δασμοί, ακολούθησαν πρόστιμα, κατασχέσεις και λουκέτα.

Σε αρκετές από τις υποθέσεις, οι παραβάσεις χαρακτηρίζονται επισήμως ως λαθρεμπορία αλκοολούχων. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση στον Τύρναβο, όπου εντοπίστηκαν 1.438 λίτρα αποστάγματος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, για τη συγκεκριμένη ποσότητα δεν είχε δηλωθεί αντίστοιχη παραγωγή, με την υπόθεση να χαρακτηρίζεται ως λαθρεμπορία και την εγκατάσταση να οδηγείται σε πολυήμερο λουκέτο

Μεγάλη ποσότητα λαθραίου αλκοόλ εντοπίστηκε και σε ψητοπωλείο-ταβέρνα στο Καλαμπάκι Δράμας. Οι ελεγκτές βρήκαν 919 λίτρα αποστάγματος, τα οποία δεν συνοδεύονταν από τα νόμιμα παραστατικά, με αποτέλεσμα να επιβληθεί σφράγιση της επιχείρησης.

Σε άλλη περίπτωση στον Βόλο εντοπίστηκαν 484,40 λίτρα αποστάγματος, χωρίς να αποδεικνύεται η νόμιμη προέλευσή τους. Και σε αυτή την περίπτωση οι αρχές προχώρησαν σε λουκέτο.

Στη Λεπτοκαρυά Θεσπρωτίας, οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι λειτουργούσε καζάνι απόσταξης χωρίς την απαιτούμενη άδεια, ενώ στην εγκατάσταση βρέθηκαν και 100 λίτρα αποστάγματος για τα οποία δεν είχαν καταβληθεί οι προβλεπόμενες δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις. Η υπόθεση οδήγησε επίσης σε σφράγιση της εγκατάστασης.

Στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης, οι Aρχές εντόπισαν 142 φιάλες αλκοολούχων ποτών, συνολικής ποσότητας 107,15 λίτρων, χωρίς παραστατικά που να αποδεικνύουν τη νόμιμη προμήθεια και κατοχή τους. Η επιχείρηση σφραγίστηκε μετά τον έλεγχο.

Οι έλεγχοι, πάντως, δεν περιορίζονται στις μεγάλες ποσότητες. Σε καφετέρια – σνακ μπαρ στον Μύτικα Αιτωλοακαρνανίας εντοπίστηκαν μόλις 8,5 λίτρα χύμα τσίπουρου χωρίς νόμιμα παραστατικά, ποσότητα που ήταν αρκετή για να κινηθεί η διαδικασία επιβολής κυρώσεων και λουκέτου.

Τέλος, από τις πιο εντυπωσιακές υποθέσεις είναι εκείνη στον Κολινδρό Πιερίας.

Οι ελεγκτές εντόπισαν, μεταξύ άλλων, 250 λίτρα καθαρής αιθυλικής αλκοόλης, 1.372 φιάλες αλκοολούχου ποτού χωρίς σήμανση και ακόμη 183 φιάλες. Οι ποσότητες κατασχέθηκαν και ακολούθησε σφράγιση της εγκατάστασης.

Πηγή: Onlarissa.gr