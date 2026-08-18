Φιλιππίνες: Βίντεο από την ένοπλη επίθεση μαθητή που μετέδιδε ζωντανά το μακελειό στο σχολείο – Σκληρές εικόνες

Ένα νέο περιστατικό ένοπλης βίας συγκλονίζει τις Φιλιππίνες, μετά την πολύνεκρη επίθεση μαθητή μέσα σε ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα στη νότια πόλη Ζαμποάνγκα. Δύο μαθητές, συμπεριλαμβανομένου του δράστη, έχασαν τη ζωή τους και τουλάχιστον άλλοι δύο τραυματίστηκαν, ενώ ο δράστης φέρεται να μετέδιδε ζωντανά την επίθεση.

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Διεθνή Νέα

Φιλιππίνες ένοπλη επιθεση λύκειο βίντεο
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένα νέο περιστατικό ένοπλης βίας συγκλονίζει τις Φιλιππίνες, μετά την πολύνεκρη επίθεση μαθητή σε ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα στη Ζαμποάνγκα, με δύο μαθητές νεκρούς και δύο τραυματίες.
  • Ο δράτης φέρεται να μετέδιδε ζωντανά την επίθεση χρησιμοποιώντας κάμερα σώματος, με το βίντεο να δείχνει την κάννη ενός όπλου να κινείται σε ύφος βιντεοπαιχνιδιού πρώτου προσώπου πριν πυροβολήσει μέσα σε αίθουσα διδασκαλίας.
  • Η αστυνομία έχει θέσει την κατάσταση υπό έλεγχο και διερευνά πώς ο δράτης έφερε τα όπλα στο σχολείο και το κίνητρό του, καθώς οι επιθέσεις με πυροβολισμούς σε σχολεία είναι σπάνιες στις Φιλιππίνες.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ένα νέο περιστατικό ένοπλης βίας συγκλονίζει τις Φιλιππίνες, μετά την πολύνεκρη επίθεση μαθητή μέσα σε ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα στη νότια πόλη Ζαμποάνγκα.

Φιλιππίνες: Δύο νεκροί από πυροβολισμούς σε λύκειο στη Ζαμποάνγκα – Μαθητής φέρεται να ήταν ο δράστης

Η αιματηρή επίθεση

Δύο μαθητές λυκείου, συμπεριλαμβανομένου του δράστη, έχασαν τη ζωή τους -ο φερόμενος ως δράστης αυτοκτόνησε– και τουλάχιστον άλλοι δύο τραυματίστηκαν στις εγκαταστάσεις ιδιωτικού πανεπιστημίου, στη νότια πόλη Ζαμποάνγκα, περίπου 800 χιλιόμετρα νότια της πρωτεύουσας, Μανίλα.

Η επίθεση, την οποία ο μαθητής φέρεται να μετέδιδε ζωντανά χρησιμοποιώντας κάμερα σώματος, σημειώθηκε γύρω στις 07:50 π.μ. τοπική ώρα στο Πανεπιστήμιο Ateneo de Zamboanga.

Φιλιππίνες: Πυροβολισμοί σε σχολείο στη Ζαμποάνγκα – Τουλάχιστον δύο τραυματίες

Εκατοντάδες μαθητές απομακρύνθηκαν εσπευσμένα αφού ακούστηκαν πυροβολισμοί στο κτίριο του λυκείου, το οποίο βρίσκεται σε ξεχωριστή, περιφραγμένη εγκατάσταση από την κύρια πανεπιστημιούπολη.

Η πορεία του δράστη και το βίντεο-σοκ

Η περιφερειακή αστυνομία ανέφερε ότι ένας μαθητής της 9ης τάξης (συνήθως ηλικίας 14-16 ετών) έφερε «πιστόλι και τυφέκιο μέσα στην πανεπιστημιούπολη» και άνοιξε πυρ μέσα σε αίθουσα διδασκαλίας.

Σε βίντεο που φαίνεται να μεταδόθηκε ζωντανά στο Facebook και κυκλοφόρησε από τοπικά μέσα ενημέρωσης, η κάννη ενός όπλου φαίνεται να μετακινείται κατά μήκος ενός διαδρόμου στο ύφος βιντεοπαιχνιδιού πρώτου προσώπου (first-person shooter), πριν σημαδέψει μέσα σε μια αίθουσα διδασκαλίας και πυροβολήσει, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων AFP.


«Στο βίντεο βλέπουμε ότι πρώτα πυροβόλησε κατά του καθηγητή που ήταν καθισμένος σε ένα γραφείο», δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης Ζαμποάνγκα, Κάιμερ Ολάσο, σε τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό.

«Φαίνεται ότι αστόχησε, μετά μετακινήθηκε σε άλλη αίθουσα [και] πυροβόλησε έναν άλλο μαθητή εκεί».

Σύμφωνα με αναφορές, άλλα παιδιά με σχολικές στολές φαίνονται να ουρλιάζουν και να τρέχουν προς την έξοδο.

Έρευνες

Λίγες ώρες μετά την επίθεση, η αστυνομία δήλωσε ότι η κατάσταση βρισκόταν υπό έλεγχο. Ζήτησαν από τους γονείς και τους κηδεμόνες των μαθητών να παραμείνουν ψύχραιμοι και να ακολουθήσουν τις οδηγίες που εκδόθηκαν από το σχολείο για να παραλάβουν τα παιδιά τους.


Η εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε: «Ένα από τα σημεία που θα εξετάσει η έρευνά μας είναι το πώς ο ύποπτος έφερε τα πυροβόλα όπλα μέσα στο σχολείο».

«Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη. Προσπαθούμε ακόμη να εξακριβώσουμε το κίνητρο».


Παράλληλα, ο αρχηγός της αστυνομίας, Χοσέ Μελένσιο Ναρτάτεζ, απηύθυνε έκκληση στο κοινό «να αποφύγει την κοινοποίηση ανεπιβεβαίωτων αναφορών, φωτογραφιών ή βίντεο που ενδέχεται να προκαλέσουν περιττή ανησυχία», προσθέτοντας ότι οι αρχές θα «παράσχουν επιβεβαιωμένες πληροφορίες ανάλογα με την περίπτωση».


Ο λογαριασμός του φερόμενου ως δράστη στο Facebook έχει πλέον απενεργοποιηθεί, ενώ τα μαθήματα στο πανεπιστήμιο ανεστάλησαν.

Η οπλοκατοχή στις Φιλιππίνες

Οι επιθέσεις με πυροβολισμούς σε σχολεία είναι σπάνιες στις Φιλιππίνες, όπου η οπλοκατοχή ρυθμίζεται αυστηρά.

Ωστόσο, υπάρχει μια μεγάλη μαύρη αγορά πυροβόλων όπλων. Υπενθυμίζεται ότι τον Ιούνιο, τρεις μαθητές σκοτώθηκαν και άλλοι 20 τραυματίστηκαν σε επίθεση με πυροβολισμούς στην ανατολική πόλη Τακλομπάν.

Μόλις τον περασμένο μήνα, οι εγκαταστάσεις του Ateneo de Zamboanga έγιναν ένα από τα πολλά εκπαιδευτικά ιδρύματα σε όλη τη χώρα που πραγματοποίησαν ασκήσεις ετοιμότητας για το ενδεχόμενο εισβολής ένοπλου.

«Γνωρίζουμε όλοι ότι τα μέτρα ασφαλείας έχουν ενταθεί στα σχολεία», σημείωσε η εκπρόσωπος της αστυνομίας.

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