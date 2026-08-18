Φιλιππίνες: Βίντεο από την ένοπλη επίθεση μαθητή που μετέδιδε ζωντανά το μακελειό στο σχολείο – Σκληρές εικόνες

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Ένα νέο περιστατικό ένοπλης βίας συγκλονίζει τις Φιλιππίνες, μετά την πολύνεκρη επίθεση μαθητή μέσα σε ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα στη νότια πόλη Ζαμποάνγκα.

Η αιματηρή επίθεση

Δύο μαθητές λυκείου, συμπεριλαμβανομένου του δράστη, έχασαν τη ζωή τους -ο φερόμενος ως δράστης αυτοκτόνησε– και τουλάχιστον άλλοι δύο τραυματίστηκαν στις εγκαταστάσεις ιδιωτικού πανεπιστημίου, στη νότια πόλη Ζαμποάνγκα, περίπου 800 χιλιόμετρα νότια της πρωτεύουσας, Μανίλα.

Η επίθεση, την οποία ο μαθητής φέρεται να μετέδιδε ζωντανά χρησιμοποιώντας κάμερα σώματος, σημειώθηκε γύρω στις 07:50 π.μ. τοπική ώρα στο Πανεπιστήμιο Ateneo de Zamboanga.

Εκατοντάδες μαθητές απομακρύνθηκαν εσπευσμένα αφού ακούστηκαν πυροβολισμοί στο κτίριο του λυκείου, το οποίο βρίσκεται σε ξεχωριστή, περιφραγμένη εγκατάσταση από την κύρια πανεπιστημιούπολη.

Η πορεία του δράστη και το βίντεο-σοκ

Η περιφερειακή αστυνομία ανέφερε ότι ένας μαθητής της 9ης τάξης (συνήθως ηλικίας 14-16 ετών) έφερε «πιστόλι και τυφέκιο μέσα στην πανεπιστημιούπολη» και άνοιξε πυρ μέσα σε αίθουσα διδασκαλίας.

Σε βίντεο που φαίνεται να μεταδόθηκε ζωντανά στο Facebook και κυκλοφόρησε από τοπικά μέσα ενημέρωσης, η κάννη ενός όπλου φαίνεται να μετακινείται κατά μήκος ενός διαδρόμου στο ύφος βιντεοπαιχνιδιού πρώτου προσώπου (first-person shooter), πριν σημαδέψει μέσα σε μια αίθουσα διδασκαλίας και πυροβολήσει, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων AFP.



«Στο βίντεο βλέπουμε ότι πρώτα πυροβόλησε κατά του καθηγητή που ήταν καθισμένος σε ένα γραφείο», δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης Ζαμποάνγκα, Κάιμερ Ολάσο, σε τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό.

«Φαίνεται ότι αστόχησε, μετά μετακινήθηκε σε άλλη αίθουσα [και] πυροβόλησε έναν άλλο μαθητή εκεί».

Σύμφωνα με αναφορές, άλλα παιδιά με σχολικές στολές φαίνονται να ουρλιάζουν και να τρέχουν προς την έξοδο.

🚨#Update: 2 people were killed in a school shooting in the southern #Philippines. 📌Officials said both casualties were students &one of them was the shooter. 📍This is the second such incident in the country in nearly 2 months.https://t.co/Cqj6Lzpe4w#Zamboanga_City… pic.twitter.com/HF1wjGHyqN — ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) August 18, 2026

Έρευνες

Λίγες ώρες μετά την επίθεση, η αστυνομία δήλωσε ότι η κατάσταση βρισκόταν υπό έλεγχο. Ζήτησαν από τους γονείς και τους κηδεμόνες των μαθητών να παραμείνουν ψύχραιμοι και να ακολουθήσουν τις οδηγίες που εκδόθηκαν από το σχολείο για να παραλάβουν τα παιδιά τους.

🚨BREAKING: At least 2 killed after shooter livestreams attack at #Ateneo de Zamboanga University in #Philippines 🇵🇭Local media identify him as Nael Jalani. Seeing reports that multiple people have been killed in the shooting.#breaking #viral #furry #shooting pic.twitter.com/P06IfKAp4p — pradhyumn sharma (@pradhyu78651514) August 18, 2026



Η εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε: «Ένα από τα σημεία που θα εξετάσει η έρευνά μας είναι το πώς ο ύποπτος έφερε τα πυροβόλα όπλα μέσα στο σχολείο».

«Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη. Προσπαθούμε ακόμη να εξακριβώσουμε το κίνητρο».

JUST IN:

Two people were killed in a school shooting in the 🇵🇭Philippines after a student opened fire in a classroom. Police have secured the campus and are investigating the attack. pic.twitter.com/ippQiLwXox https://t.co/F6aBWK69mW pic.twitter.com/MAKLL8jn40 — Info Room (@InfoR00M) August 18, 2026



Παράλληλα, ο αρχηγός της αστυνομίας, Χοσέ Μελένσιο Ναρτάτεζ, απηύθυνε έκκληση στο κοινό «να αποφύγει την κοινοποίηση ανεπιβεβαίωτων αναφορών, φωτογραφιών ή βίντεο που ενδέχεται να προκαλέσουν περιττή ανησυχία», προσθέτοντας ότι οι αρχές θα «παράσχουν επιβεβαιωμένες πληροφορίες ανάλογα με την περίπτωση».

School shooting in Zamboanga, Philippines, leaves 2 dead and 9 injured as parents take children home Follow: https://t.co/Ez42KDdHXv pic.twitter.com/kPHZsxnw1h — PressTV Extra (@PresstvExtra) August 18, 2026



Ο λογαριασμός του φερόμενου ως δράστη στο Facebook έχει πλέον απενεργοποιηθεί, ενώ τα μαθήματα στο πανεπιστήμιο ανεστάλησαν.

Η οπλοκατοχή στις Φιλιππίνες

Οι επιθέσεις με πυροβολισμούς σε σχολεία είναι σπάνιες στις Φιλιππίνες, όπου η οπλοκατοχή ρυθμίζεται αυστηρά.

Ωστόσο, υπάρχει μια μεγάλη μαύρη αγορά πυροβόλων όπλων. Υπενθυμίζεται ότι τον Ιούνιο, τρεις μαθητές σκοτώθηκαν και άλλοι 20 τραυματίστηκαν σε επίθεση με πυροβολισμούς στην ανατολική πόλη Τακλομπάν.

Μόλις τον περασμένο μήνα, οι εγκαταστάσεις του Ateneo de Zamboanga έγιναν ένα από τα πολλά εκπαιδευτικά ιδρύματα σε όλη τη χώρα που πραγματοποίησαν ασκήσεις ετοιμότητας για το ενδεχόμενο εισβολής ένοπλου.

«Γνωρίζουμε όλοι ότι τα μέτρα ασφαλείας έχουν ενταθεί στα σχολεία», σημείωσε η εκπρόσωπος της αστυνομίας.