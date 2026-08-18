Σεισμός στην Κολομβία: Πώς η σούπερ-σταρ Σακίρα συμβάλλει στην ανοικοδόμηση σχολείων σε πληγείσες περιοχές

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Η Κολομβιανή τραγουδίστρια Σακίρα, υποσχέθηκε χθες (17/8/2026), να προσφέρει οικονομική βοήθεια για την ανοικοδόμηση σχολείων στη χώρα, μετά τον καταστροφικό σεισμό που την έπληξε στις 10 Αυγούστου.

Η Σακίρα επισκέφθηκε τον νομό Τσοκό, επίκεντρο του σεισμού, στις ακτές του Ειρηνικού της Κολομβίας, μαζί με τον Αμερικανό φιλάνθρωπο Χάουαρντ Μπάφετ μία εβδομάδα αφού μια ισχυρή δόνηση μεγέθους 7,4 βαθμών σκότωσε σχεδόν 300 ανθρώπους.

❤️ Shakira on the ground in Quibdó, Chocó, supporting communities affected by the earthquake in Colombia. pic.twitter.com/VIXVNUBlCa — MusicPulse (@MusicPulseHQ) August 18, 2026



Η διάσημη τραγουδίστρια της ποπ, δήλωσε ότι το ίδρυμά της Pies Descalzos δραστηριοποιείται σε αυτό τον φτωχό νομό της βορειοδυτικής Κολομβίας εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια υποστηρίζοντας την ανέγερση σχολείων και εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά και νέους.

Shakira is currently in Quibdó, Chocó to visit schools affected by the 7.4 magnitude earthquake in Colombia. During her visit, she toured the Colegio Industrial Carrasquilla and other areas most affected by the earthquake. 🇨🇴pic.twitter.com/AM15RTB5jd — shakirastuff (@shakira_stuff) August 18, 2026



Περισσότερα από 2.800 σχολεία σε όλη την Κολομβία, έχουν υποστεί ζημιές από τον σεισμό, πολλά από τα οποία στον Τσοκό, όπου ζουν κυρίως κοινότητες αυτοχθόνων και Αφροκολομβιανών.

Shakira aterrizó en Quibdó, Chocó, para visitar los colegios y las zonas más afectadas por el terremoto. 🙏❤️🇨🇴 pic.twitter.com/yobZaxcVn5 — Snowy Wolf 🐾 (@SnowyWolf_83) August 17, 2026

«Αυτό που με ανησυχεί περισσότερο είναι ότι, μόλις αρθεί η κατάσταση έκτακτης ανάγκης, όλα αυτά τα σχολεία δεν θα ανοικοδομηθούν, ότι τόσοι πολλοί άνθρωποι θα ξεχαστούν και ότι τα παιδιά μας δεν θα μπορέσουν να επιστρέψουν στο σχολείο», τόνισε η Σακίρα μιλώντας σε δημοσιογράφους από το Κιμπντό, την πρωτεύουσα του νομού.

During Shakira’s visit to Chocó following Colombia’s 7.4-magnitude earthquake, she announced plans to help rebuild 10 schools and the Universidad Tecnológica del Chocó, along with a $1 million donation toward the effort. 🇨🇴pic.twitter.com/MOF26TIqhf — shakirastuff (@shakira_stuff) August 18, 2026

Η Κολομβιανή τραγουδίστρια, διευκρίνισε ότι έχουν ήδη συγκεντρωθεί 1 εκατομμύριο δολάρια, για την ανοικοδόμηση. Τα χρήματα αυτά αναμένεται να χρησιμοποιηθούν κυρίως για να γίνουν επισκευές σε σχολικά κτίρια, να ανοικοδομηθεί ένα ίδρυμα τεχνικής εκπαίδευσης και να κατασκευαστούν 10 νέα σχολεία.