Σεισμός στην Κολομβία: Πώς η σούπερ-σταρ Σακίρα συμβάλλει στην ανοικοδόμηση σχολείων σε πληγείσες περιοχές

Η Κολομβιανή τραγουδίστρια Σακίρα υποσχέθηκε οικονομική βοήθεια για την ανοικοδόμηση σχολείων στη χώρα της, μετά τον καταστροφικό σεισμό της 10ης Αυγούστου που προκάλεσε ζημιές σε πάνω από 2.800 σχολικά κτίρια. Επισκέφθηκε τον νομό Τσοκό, επίκεντρο του σεισμού, εκφράζοντας την ανησυχία της για την τύχη των σχολείων και την εκπαίδευση των παιδιών.

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Διεθνή Νέα

Σακίρα/Τσόκο
Πηγή: RFI
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Κολομβιανή τραγουδίστρια Σακίρα, υποσχέθηκε οικονομική βοήθεια για την ανοικοδόμηση σχολείων στη χώρα, μετά τον καταστροφικό σεισμό που την έπληξε στις 10 Αυγούστου.
  • Η Σακίρα επισκέφθηκε τον νομό Τσοκό, επίκεντρο του σεισμού, όπου περισσότερα από 2.800 σχολεία σε όλη την Κολομβία έχουν υποστεί ζημιές. Το ίδρυμά της Pies Descalzos δραστηριοποιείται στην περιοχή εδώ και πάνω από 20 χρόνια.
  • Η διάσημη τραγουδίστρια εξέφρασε την ανησυχία της ότι «όλα αυτά τα σχολεία δεν θα ανοικοδομηθούν… και ότι τα παιδιά μας δεν θα μπορέσουν να επιστρέψουν στο σχολείο». Έχει ήδη συγκεντρωθεί 1 εκατομμύριο δολάρια για την ανοικοδόμηση.

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Η Κολομβιανή τραγουδίστρια Σακίρα, υποσχέθηκε χθες (17/8/2026), να προσφέρει οικονομική βοήθεια για την ανοικοδόμηση σχολείων στη χώρα, μετά τον καταστροφικό σεισμό που την έπληξε στις 10 Αυγούστου.

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Η Σακίρα επισκέφθηκε τον νομό Τσοκό, επίκεντρο του σεισμού, στις ακτές του Ειρηνικού της Κολομβίας, μαζί με τον Αμερικανό φιλάνθρωπο Χάουαρντ Μπάφετ μία εβδομάδα αφού μια ισχυρή δόνηση μεγέθους 7,4 βαθμών σκότωσε σχεδόν 300 ανθρώπους.

 


Η διάσημη τραγουδίστρια της ποπ, δήλωσε ότι το ίδρυμά της Pies Descalzos δραστηριοποιείται σε αυτό τον φτωχό νομό της βορειοδυτικής Κολομβίας εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια υποστηρίζοντας την ανέγερση σχολείων και εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά και νέους.

 


Περισσότερα από 2.800 σχολεία σε όλη την Κολομβία, έχουν υποστεί ζημιές από τον σεισμό, πολλά από τα οποία στον Τσοκό, όπου ζουν κυρίως κοινότητες αυτοχθόνων και Αφροκολομβιανών.

 

 

 

«Αυτό που με ανησυχεί περισσότερο είναι ότι, μόλις αρθεί η κατάσταση έκτακτης ανάγκης, όλα αυτά τα σχολεία δεν θα ανοικοδομηθούν, ότι τόσοι πολλοί άνθρωποι θα ξεχαστούν και ότι τα παιδιά μας δεν θα μπορέσουν να επιστρέψουν στο σχολείο», τόνισε η Σακίρα μιλώντας σε δημοσιογράφους από το Κιμπντό, την πρωτεύουσα του νομού.

 

 

Η Κολομβιανή τραγουδίστρια, διευκρίνισε ότι έχουν ήδη συγκεντρωθεί 1 εκατομμύριο δολάρια, για την ανοικοδόμηση. Τα χρήματα αυτά αναμένεται να χρησιμοποιηθούν κυρίως για να γίνουν επισκευές σε σχολικά κτίρια, να ανοικοδομηθεί ένα ίδρυμα τεχνικής εκπαίδευσης και να κατασκευαστούν 10 νέα σχολεία.

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