Στιγμές τρόμου στο Ηράκλειο: Στο νοσοκομείο 7χρονη που δέχτηκε επίθεση από σκύλο

Στιγμές τρόμου βίωσε ένα 7χρονο κοριτσάκι στο Ηράκλειο Κρήτης. Το παιδί δέχτηκε επίθεση από σκύλο και νοσηλεύεται στο Βενιζέλειο. Το περιστατικό συνέβη την περασμένη Κυριακή (16/8) σε περιοχή της Μεσσαράς.

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Κοινωνία

Άγριος σκύλος
Πηγή: Unsplash
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στιγμές τρόμου βίωσε ένα 7χρονο κοριτσάκι στο Ηράκλειο Κρήτης, αφού δέχτηκε επίθεση από σκύλο.
  • Το παιδί τραυματίστηκε στην περιοχή του προσώπου και νοσηλεύεται στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου.
  • Το περιστατικό συνέβη την περασμένη Κυριακή σε περιοχή της Μεσσαράς, ενώ συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης του σκυλιού και ο πατέρας του παιδιού.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στιγμές τρόμου βίωσε ένα 7χρονο κοριτσάκι στο Ηράκλειο Κρήτης. Το παιδί δέχτηκε επίθεση από σκύλο και νοσηλεύεται στο Βενιζέλειο. Το περιστατικό συνέβη την περασμένη Κυριακή (16/8) σε περιοχή της Μεσσαράς.

Το κοριτσάκι με τον 43χρονο πατέρα του φέρεται να είχαν κάνει επίσκεψη στο σπίτι ενός 34χρονου οικογενειακού φίλου και ιδιοκτήτη του σκύλου.

Άγνωστο πώς, το 7χρονο παιδί δέχθηκε επίθεση από το σκυλί, που το τραυμάτισε στην περιοχή του προσώπου και πιο συγκεκριμένα στο μάγουλο. Άμεσα έγινε η μεταφορά του στο Κέντρο Υγείας Μοιρών και από εκεί κρίθηκε απαραίτητο να μεταφερθεί στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, ενώ συνελήφθησαν τόσο ο ιδιοκτήτης του σκυλιού όσο και ο πατέρας του παιδιού.

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