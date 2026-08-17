Ουκρανία: «Εγχώριοι βαλλιστικοί πύραυλοι εντός μηνών», εκτιμά ο Φεντόροφ – 6 νεκροί σε πλήγμα με drones στο Μπέλγκοροντ

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Σε νέα κλιμάκωση περνά ο πόλεμος στην Ουκρανία, καθώς το Κίεβο προαναγγέλλει την απόκτηση εγχώριων βαλλιστικών πυραύλων εντός ολίγων μηνών, την ίδια ώρα που πρωτοφανείς επιδρομές με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drone) προκαλούν σοβαρές καταστροφές και θύματα σε ρωσικό έδαφος.

Ουκρανικοί βαλλιστικοί πύραυλοι εντός μηνών

Η Ουκρανία ενδέχεται να είναι σε θέση να πλήξει τη Ρωσία με εγχώριας κατασκευής βαλλιστικούς πυραύλους σε διάστημα τριών έως έξι μηνών, όπως εκτίμησε ο πρώην υπουργός Άμυνας της χώρας, Μιχάιλο Φέντοροφ.

Μέχρι στιγμής, το Κίεβο έχει βασιστεί κυρίως σε μη επανδρωμένα αεροσκάφη μεγάλου βεληνεκούς και πυραύλους κρουζ για πλήγματα βαθιά εντός της ρωσικής επικράτειας. Ωστόσο, οι επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους θα είναι πολύ πιο δύσκολο να αναχαιτιστούν από τις ρωσικές δυνάμεις.

Σε συνέντευξή του στο CBS News, ο Φέντοροφ δήλωσε: «Πρέπει να νικήσουμε τη Ρωσία σε κάθε τεχνολογικό κύκλο».



Αν και η Ουκρανία καινοτομεί με ταχείς ρυθμούς, ο Φέντοροφ προειδοποίησε ότι και η Ρωσία σημειώνει ταχεία πρόοδο.

Η Fire Point, μια ουκρανική αμυντική βιομηχανία, αναπτύσσει βαλλιστικούς πυραύλους και πραγματοποίησε δοκιμαστική εκτόξευση τον Ιούνιο.

Ο Φέντοροφ υπήρξε ένας από τους βασικούς αρχιτέκτονες του εξαιρετικά αποτελεσματικού προγράμματος drones της Ουκρανίας, προτού αποπεμφθεί επεισοδιακά τον Ιούλιο. «Πραγματικά δεν θέλω να μιλήσω στο αμερικανικό κοινό για το γιατί», δήλωσε στο CBS News, όταν ρωτήθηκε για ποιο λόγο πιστεύει ότι έγινε αυτό.

«Όποιος και αν είναι ο λόγος, είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι η Ουκρανία θα συνεχίσει να πολεμά», πρόσθεσε.

6 νεκροί στο Μπέλγκοροντ

Μια νέα σειρά αεροπορικών επιδρομών που πραγματοποίησε ο ουκρανικός στρατός εναντίον της περιοχής Κολοσκόβο, στη ρωσική περιφέρεια του Μπέλγκοροντ —περίπου 40 χιλιόμετρα βόρεια των συνόρων με την Ουκρανία— άφησε πίσω της τουλάχιστον έξι νεκρούς και τέσσερις τραυματίες, συμπεριλαμβανομένου ενός ανηλίκου, τη Δευτέρα.

Ο περιφερειακός κυβερνήτης, Αλεξάντερ Σουβάεφ, σημείωσε σε μήνυμά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Οι τρομοκράτες από το Κίεβο εκτόξευσαν πυραύλους εναντίον της περιοχής Κολοσκόβο, στην επαρχία Βαλουίσκι»,εκφράζοντας τη θλίψη του για το γεγονός ότι έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι τέσσερις, ανάμεσά τους ένα παιδί, τραυματίστηκαν.



Μεταξύ των τραυματιών είναι ένας 14χρονος ανήλικος και τρεις ενήλικες. Από τους τελευταίους, οι δύο έλαβαν πρώτες βοήθειες στο σημείο, αλλά επέλεξαν να μην νοσηλευτούν, όπως διευκρίνισε ο περιφερειακός αξιωματούχος.

Ως αποτέλεσμα της επίθεσης, ένα όχημα και ένα κτίριο υπέστησαν ζημιές, με το κτίριο να έχει καταστραφεί ολοσχερώς, σύμφωνα με τον Σουβάεφ. Οι τοπικές αρχές συνεχίζουν την αποτίμηση των υλικών ζημιών στην πληγείσα περιοχή.

Η μαζική επίθεση της Κυριακής με drones

Την Κυριακή, η Ουκρανία εξαπέλυσε μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις με drones από την έναρξη του πολέμου, προκαλώντας πυρκαγιά σε αποθήκη διανομής της εταιρείας Wildberries κοντά στη Μόσχα και σκοτώνοντας τουλάχιστον έξι ανθρώπους, σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές.

🇺🇦⚔️🇷🇺 Ukraine launched one of its largest aerial attacks of the war overnight into Sunday, Aug. 16 — Russia says it downed 822 drones across 16–17 regions plus occupied Crimea, the Sea of Azov, and the Black Sea. Some 600 were aimed at Moscow (per Mayor Sobyanin), making it, per… pic.twitter.com/jKYdbatRLw — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) August 16, 2026



Το υπουργείο Άμυνας στη Μόσχα ανακοίνωσε ότι κατέρριψε 1.478 ουκρανικά drones κατά το τελευταίο 24ωρο — τον υψηλότερο αριθμό που έχει ισχυριστεί ποτέ.

Ο περιφερειακός κυβερνήτης της Μόσχας, Αντρέι Βορομπιόφ, περιέγραψε τη νυχτερινή επιδρομή ως «μία από τις πιο μαζικές επιθέσεις με drones στη νεότερη μνήμη».

According to the Russian Ministry of Defense, Russian air defense systems shot down 822 Ukrainian drones overnight. The drones were destroyed over the areas of Belgorod, Bryansk, Vladimir, Volgograd, Voronezh, Kaluga, Kursk, Lipetsk, Nizhny Novgorod, Orel, Rostov, Ryazan,… pic.twitter.com/e02uMr033K — Belsat in English (@Belsat_Eng) August 16, 2026



Στο πλαίσιο αυτής της επίθεσης, ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε την Κυριακή ότι έπληξε εγκατάσταση παραγωγής καυσίμων πυραύλων στην περιφέρεια Ροστόφ της Ρωσίας.

Το ουκρανικό επιτελείο ανέφερε ότι η εν λόγω εταιρεία «κατασκευάζει στερεό προωθητικό καύσιμο πυραύλων για πολλαπλούς εκτοξευτές πυραύλων (MLRS), καθώς και για μια σειρά από πυραυλικά συστήματα και αερομεταφερόμενα όπλα».