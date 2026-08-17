Πώς «θησαύρισε» η ρωσική μαφία στην Ελλάδα

Δύο βασικά στελέχη τις ρωσόφωνης μαφίας στην Ελλάδα κατάφερε να εντοπίσει και να συλλάβει μέσα σε 48 ώρες η Διεύθυνση Οργανωμένου Εγκλήματος, επιτυγχάνοντας έτσι ένα ηχηρό χτύπημα στο δαιδαλώδες κύκλωμα που έχει στήσει ο αρχηγός της μαφίας με το προσωνύμιο Εντικ, ο οποίος κινεί τα νήματα από το Ντουμπάι, όπου και έχει βρει καταφύγιο τα τελευταία χρόνια.

Του ΘΕΟΔΟΣΗ ΠΑΝΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Μάλιστα, η μία από τις δύο συλλήψεις θεωρείται κομβική καθώς το πρόσωπο το οποίο συνελήφθη παίζει κεντρικό ρόλο στα συμβόλαια θανάτου που έχει υπογράψει κατά το παρελθόν η ρωσική μαφία στην Ελλάδα και αφορούσαν «βαριά» ονόματα της Greek Mafia, που κατ’ ουσίαν αποτελεί τον φυσικό αντίπαλο της ομάδας του Εντικ. Να σημειωθεί ότι ο «ομογενής» κακοποιός διαχειρίζεται μερικές δεκάδες εκατομμύρια ευρώ τον μήνα, προερχόμενα όλα από το λαθρεμπόριο καπνού και τον εκβιασμό ανθρώπων με μεγάλη οικονομική επιφάνεια.

Ο «Ηλίας»

Ο πρώτος που συνελήφθη είναι ο «Ηλίας» από τη Γεωργία, ο οποίος εντοπίστηκε στη Γερμανία και συγκεκριμένα σε κωμόπολη κοντά στο Ντίσελντορφ, έπειτα από πληροφορίες που διαβίβασε στις γερμανικές Αρχές το Τμήμα Ανθρωποκτονιών του ελληνικού FBI. Ο ομογενής από τη Γεωργία θεωρείται ότι είναι ένα από τα δύο βασικά «πιστόλια» του Εντικ. Πρόκειται, σύμφωνα με πηγές της Αστυνομίας, για το έναν από τους δύο βασικούς εκτελεστές της ρωσόφωνης μαφίας στην Ελλάδα και εκείνον που είχε φυσική παρουσία στις δολοφονίες στελεχών της Greek Mafia που πραγματοποίησε στη χώρα μας η ρωσική μαφία τα τελευταία τέσσερα χρόνια.

Γι’ αυτές τις δολοφονίες είχε εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης σε βάρος του «Ηλία» και, τελικά, έπειτα από έρευνες του Ανθρωποκτονιών, τα ίχνη του εντοπίστηκαν την περασμένη εβδομάδα κοντά στο Ντίσελντορφ, όπου και συνελήφθη από τη γερμανική αστυνομία. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέσα από τις διαδοχικές δικογραφίες που έχει σχηματίσει η Διεύθυνση Οργανωμένου Εγκλήματος για τη ρωσική μαφία στην Ελλάδα, ο «Ηλίας» είχε φυσική παρουσία και προφανώς ενεργό ρόλο στις δολοφονίες ηχηρών ονομάτων της Greek Mafia.

Συγκεκριμένα στην εκτέλεση του Γιάννη Σκαφτούρου στα Σκούρτα Βοιωτίας στις 24/4/2022, στη διπλή δολοφονία στον Κορυδαλλό των στελεχών της ομάδας Σκαφτούρου, Βασίλη Ρουμπέτη και Διονύση Μουζακίτη στις 7/6/2023 και τέλος σε εκείνη του Βαγγέλη Ζαμπούνη, τον οποίο δολοφόνησε η ρωσική μαφία με 33 σφαίρες έξω από το πρατήριο υγρών καυσίμων που διατηρούσε στον Νέο Κόσμο το βράδυ της 14ης Ιανουαρίου του 2024. Σε βάρος του είχαν σχηματιστεί τουλάχιστον δύο δικογραφίες κακουργηματικού χαρακτήρα, πλην όμως ο «Ηλίας» από τη Γεωργία είχε καταφέρει να διαφύγει τη σύλληψη, όχι όμως για πάντα, όπως ο ίδιος νόμιζε.

Τα «Σκυλιά»

Μία ημέρα μετά τη σύλληψη του «Ηλία» στη Γερμανία, το Τμήμα Εκβιαστών της Διεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος συνέλαβε έναν 49χρονο, ο οποίος επίσης ήταν μέλος της ρωσικής μαφίας στην Ελλάδα. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες από καλά ενημερωμένες πηγές της Αστυνομίας, ο 49χρονος αποτελούσε σημαντικό στέλεχος μιας ομάδας με την επωνυμία «Πιτ μπουλ» ή «Σκυλιά». Πρόκειται για την ομάδα που αναλάμβανε εκβιασμούς προσώπων με μεγάλη οικονομική επιφάνεια και εν γένει εκβιασμούς εν είδη «προστασίας», ενώ παράλληλα αποτελούσε την αιχμή του δόρατος της οργάνωσης του Εντικ για τη διείσδυση της ρωσικής μαφίας στο «θησαυροφυλάκιο» που ονομάζεται Μύκονος.

Ο 39χρονος που συνελήφθη στο Παλαιό Φάληρο, κινούμενος με πολυτελές όχημα και συνοδευόμενος από έναν 34χρονο ο οποίος είχε μεταπηδήσει από την Greek Mafia στη ρωσόφωνη μαφία, είχε απασχολήσει και κατά το παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα, μέχρι που ενεπλάκη με τη ρωσική μαφία αποκτώντας μάλιστα σημαντικό ρόλο σε συγκεκριμένο τομέα παράνομων δραστηριοτήτων.

Οπως διαπιστώθηκε από τις έρευνες του Τμήματος Εκβιαστών, λίγες ημέρες μετά τη δολοφονία Σκαφτούρου, ο 49χρονος που συνελήφθη πρόσφατα, και άλλα δύο άτομα, «φουσκωτοί» από το Μενίδι, είχαν ξυλοκοπήσει πρόσωπο με μεγάλη οικονομική επιφάνεια και του είχαν αποσπάσει ποσό της τάξης του 1 εκατ. ευρώ προκειμένου να σταματήσουν να τον ενοχλούν. Παράλληλα, τα «Σκυλιά» φαίνεται να εκβίαζαν ιδιοκτήτες νυχτερινών καταστημάτων και όχι μόνο, σε Αττική και Μύκονο, ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν πως το τελευταίο διάστημα είχαν προμηθευτεί από τη Ρωσία δύο μπαζούκας τύπου RPG, με σκοπό να χτυπούν με αυτά καταστήματα ή αυτοκίνητα ανθρώπων που αντιδρούσαν στον «φόρο» που τους επέβαλλαν.

Τα δύο πρόσωπα που συνελήφθησαν σε Γερμανία και Παλαιό Φάληρο θεωρούνται πολύ σημαντικά για τη συνέχιση της παράνομης δραστηριότητας της ρωσόφωνης μαφίας στην Ελλάδα, η οποία, σύμφωνα με τα στελέχη του ελληνικού FBI, έχει πλέον αποδυναμωθεί.

Ο «Λεωνίδας»

Ο Εντικ διαμένει μόνιμα στο Ντουμπάι τα τελευταία χρόνια και δίνει εντολές για τις κινήσεις, αλλά και τις δραστηριότητες των κακοποιών, μέσω τηλεφωνικών κλήσεων. Για τον λόγο αυτόν τα πιστά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης έχουν δώσει στον αρχηγό τους το προσωνύμιο «Η φωνή». Ο απόλυτος αρχηγός της ρωσικής μαφίας στην Ελλάδα τα τελευταία τέσσερα χρόνια έχει υπογράψει τα πιο ακριβά συμβόλαια θανάτου στη νύχτα, βγάζοντας από τη μέση τα περισσότερα από τα «βαριά» ονόματα της Greek Mafia, σε μια προσπάθεια να επεκτείνει τον κύκλο των παράνομων δραστηριοτήτων του και στους τομείς που μέχρι πρότινος τον απόλυτο έλεγχο είχαν οι αρχηγοί της εγχώριας μαφίας.

Ο μοναδικός που έχει μείνει ζωντανός είναι ένα από τα πλέον εμβληματικά στελέχη της Greek Mafia το οποίο αποδείχθηκε «σκληρό καρύδι» για τα «δόντια» του Εντικ, καθώς μέχρι στιγμής, παρά το 1 εκατ. ευρώ που δίνει για το κεφάλι του Ελληνα αρχηγού, αυτός όχι μόνο έχει καταφέρει να του ξεφύγει, αλλά να αποτελεί μάλιστα διαρκή απειλή τόσο για τον ίδιο τον Εντικ όσο και για τα εναπομείναντα στελέχη της εγκληματικής οργάνωσης.

Μάλιστα, μια τελευταία εξέλιξη στο Ντουμπάι φαίνεται να αλλάζει τα δεδομένα, καθώς, έπειτα από επιχείρηση της τοπικής αστυνομίας σε βίλα, συνελήφθη στις 27 Ιουλίου ο Εντικ μαζί με τον υπαρχηγό του, τον «Λεωνίδα», ο οποίος φέρεται να είναι ομογενής από το Ουζμπεκιστάν. Η σύλληψή τους έγινε στο πλαίσιο εκτέλεσης δύο διεθνών ενταλμάτων σύλληψης, το ένα από την Ελλάδα και το άλλο από τη Ρωσία, καθώς ο Εντικ φαίνεται πως είχε απλώσει και εκεί τα «πλοκάμια» του, όχι μόνο στο λαθρεμπόριο τσιγάρων, στο οποίο άλλωστε ειδικεύεται, αλλά και σε άλλες παράνομες δραστηριότητες.

Το 2024 ο Εντικ είχε πάλι συλληφθεί στο Ντουμπάι και παρά το γεγονός πως η χώρα μας είχε ζητήσει την έκδοσή του, οι τοπικές Αρχές έκριναν πως πρόκειται για έναν νόμιμο επιχειρηματία στη χώρα τους ο οποίος μάλιστα επενδύει αρκετά εκατομμύρια ευρώ σε νόμιμες επιχειρήσεις, κυρίως ξενοδοχειακές, με αποτέλεσμα να αφεθεί ελεύθερος όπως βέβαια και το δεξί του χέρι, ο «Λεωνίδας». Αυτή τη φορά όμως, όσον αφορά τη δεύτερη σύλληψη του Εντικ, φαίνεται κάτι να αλλάζει, καθώς οι Αραβες εξετάζουν ενδελεχώς τα δύο διεθνή εντάλματα σύλληψης τόσο της Ελλάδας όσο και της Ρωσίας για την έκδοση του κακοποιού.