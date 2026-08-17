Φωτιές στη Σαλαμίνα: Βελτιωμένη η εικόνα – Σε λίγα λεπτά επεκτάθηκε η πυρκαγιά στα Περιστέρια – Πώς ξεκίνησε ο εφιάλτης

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Βελτιωμένη είναι η εικόνα από τα δύο πύρινα μέτωπα στη Σαλαμίνα με αυτό στα Σελήνια να είναι δίχως ενεργό μέτωπο και το άλλο στα Περιστέρια να έχει ακόμη καπνογόνα σημεία και να προβληματίζει την Πυροσβεστική καθώς υπάρχει κίνδυνος αναζωπυρώσεων.

Με το πρώτο φως της ημέρας στη μάχη της κατάσβεσης μπήκαν πάλι τα εναέρια μέσα και αυτή τη στιγμή επιχειρούν 2 ελικόπτερα ενώ εξετάζεται αν τα πτητικά μέσα θα ενισχυθούν.

Στην περιοχή επιχειρούν και ισχυρές επίγειες δυνάμεις με 260 πυροσβέστες με 58 οχήματα και 15 ομάδες δασοκομάντος.

Δύο νεκροί

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο πύρινο μέτωπο, καθώς εγκλωβίστηκαν από τις φλόγες μέσα στο σπίτι τους στα Περιστέρια, ενώ άλλοι εννέα έχουν υποστεί εγκαύματα.

Καταστροφές σε σπίτια και οχήματα

Η εικόνα που έχει διαμορφωθεί από τη φωτιά στα Περιστέρια αποτυπώνει το μέγεθος της καταστροφής. Κτίσματα έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις η φωτιά έχει αφήσει πίσω της μόνο καμένα τμήματα των κατασκευών, καθιστώντας δύσκολο ακόμη και τον προσδιορισμό του αν επρόκειτο για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.

Σημαντικές ζημιές έχουν υποστεί και οχήματα που βρίσκονταν σταθμευμένα κοντά στα κτίσματα, ενώ οι κάτοικοι της περιοχής ξεκινούν πλέον την καταγραφή των απωλειών και των καταστροφών που προκάλεσε η πυρκαγιά.

Και για τις δύο περιοχές (Περιστέρια και Σελήνια), εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα από το 112, ενώ πολίτες απομακρύνθηκαν δια θαλάσσης από τις περιοχές Σατερλί και Κολώνες με τη συνδρομή πυροσβεστικής και λιμενικού.

Πώς έχασαν τη ζωή τους οι δύο άνθρωποι

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, οι δύο σοροί βρέθηκαν επί της οδού Ανδρομάχης, σε σημείο κοντά στην περιοχή όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά.

Όπως έγινε γνωστό, πρόκειται για ζευγάρι ηλικιωμένων το οποίο δυστυχώς έχασε τη ζωή του πριν προλάβει να φτάσει στο σημείο η Πυροσβεστική.

Μέσα σε διάστημα μόλις επτά λεπτών, η πυρκαγιά εξαπλώθηκε με μεγάλη ταχύτητα, με τις συνθήκες να επιβαρύνονται σημαντικά από τους ισχυρούς ανέμους που πνέουν στην περιοχή.

593 απεγκλωβισμοί διά θαλάσσης

Στους 593 ανέρχονται οι πολίτες που απεγκλωβίστηκαν από τις θαλάσσιες περιοχές Σατερλί και Κολώνες στη Σαλαμίνα,

Πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά στα Περιστέρια

Από οικόπεδο με σκουπίδια κοντά στην οδό Ανδρομάχης, ξεκίνησε η πυρκαγιά στα Περιστέρια της Σαλαμίνας, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία.

Ειδικότερα, όπως αναφέρουν πηγές του ΠΣ, κάτοικος της οδού Ανδρομάχης που έκανε την αναγγελία της πυρκαγιάς (14:43) στην πυροσβεστική κατέθεσε ότι η φωτιά ξεκίνησε από παρακείμενο οικόπεδο επί της οδού Ανδρομάχης το οποίο ήταν γεμάτο σκουπίδια.

Τα αίτια της πυρκαγιάς, σε συνδυασμό και με τη δεύτερη πυρκαγιά, που εκδηλώθηκε με λίγα λεπτά διαφορά, στις 15:03 στην περιοχή Κακή Βίγλα Σεληνίων, ερευνώνται πολύ προσεκτικά από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, καθώς η πυρκαγιά, που είχε ραγδαία εξέλιξη, έλαβε τραγικές διαστάσεις, με δύο νεκρούς και εννέα τραυματίες.

Πού επικεντρώνονται οι έρευνες

Αυτήν την ώρα, εξετάζεται από Πυροσβεστική αν υπάρχουν κάμερες στην περιοχή έναρξης της πυρκαγιάς με βιντεοληπτικό υλικό που θα αξιολογηθεί από το ανακριτικό της πυροσβεστικής προκειμένου να εξεταστεί το ενδεχόμενο εμπρησμού είτε εξ αμέλειας είτε από δόλο.

Θεωρείται πιθανό ενδεχόμενο λόγω του σημείου έναρξης. Η σχεδόν ταυτόχρονη έναρξη δεύτερης πυρκαγιάς σε άλλο σημείο του νησιού προβληματίζει έντονα.