7,7 Ρίχτερ στην Ινδονησία: Μάχη με τον χρόνο στα συντρίμμια και χιλιάδες μετασεισμοί – Αγωνία για τους εγκλωβισμένους εν μέσω εθνικής εορτής

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Εν μέσω των εθνικών εορτασμών για την Ημέρα της Ανεξαρτησίας, η Ινδονησία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια τραγωδία, καθώς τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με τον χρόνο στα συντρίμμια για τον εντοπισμό επιζώντων μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,7 Ρίχτερ που έπληξε το ανατολικό τμήμα της χώρας, στοιχίζοντας τη ζωή σε τουλάχιστον 53 ανθρώπους.

Η καταστροφή του Σαββάτου στην επαρχία Ανατολική Νούσα Τενγκάρα αποτελεί τον φονικότερο σεισμό στη χώρα από το 2022, όταν εκατοντάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Δυτική Ιάβα.

Ο επίσημος απολογισμός των θυμάτων ανερχόταν στους 53 νεκρούς μέχρι αργά την Κυριακή.

Η σεισμική δόνηση προκάλεσε επίσης κατολισθήσεις και απέκλεισε δρόμους σε ολόκληρη την νοτιότερη επαρχία της Ινδονησίας, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών Σίκα και Μανγκαράι.



Χιλιάδες κάτοικοι απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους, με πολλούς να καταφεύγουν σε σκηνές στην ύπαιθρο, φοβούμενοι να επιστρέψουν στα σπίτια τους λόγω της έντονης μετασεισμικής δραστηριότητας.

Μέχρι τη Δευτέρα είχαν καταγραφεί σχεδόν 1.600 μετασεισμοί στην επαρχία, επικαλούμενα τοπικά μέσα ενημέρωσης τις δηλώσεις του επικεφαλής της γεωφυσικής υπηρεσίας.

Η ίδια υπηρεσία ανέφερε νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 5,6 βαθμών στην περιοχή Ναγκεκέο, κοντά στο αρχικό επίκεντρο, το πρωί της Δευτέρας.

Συνεχίζονται οι έρευνες στα συντρίμμια

Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι οι έρευνες συνεχίζονται εντατικά. Τα σωστικά συνεργεία απομάκρυναν συντρίμμια αναζητώντας τυχόν καταπλακωμένους κάτω από τις κατολισθήσεις που προκάλεσε ο σεισμός σε έξι περιφέρειες της νήσου Φλόρες — ενός νησιού με κυρίως καθολικό πληθυσμό στη μουσουλμανική πλειοψηφικά χώρα.

A landslide has blocked the Ende–Nangaba highway in east Nusa Tenggara (NTT), Indonesia after the major M7.7 earthquake. #gempa pic.twitter.com/mudgG8AM93 — Pacific Wire (@JMChyno) August 15, 2026



Οι προσπάθειες επικεντρώθηκαν σε τρεις περιφέρειες που παρέμεναν απρόσιτες: τις σκληρά πληγείσες Μανγκαράι, Ανατολική Μανγκαράι και Ναγκεκέο.

Ο Φαθούρ Ραχμάν, επικεφαλής του γραφείου έρευνας και διάσωσης στην Μαουμέρε, πρωτεύουσα της περιφέρειας Σίκα, δήλωσε: «Καθαρίσαμε τις περισσότερες κατολισθήσεις και ανοίξαμε ξανά τους δρόμους προς χωριά που προηγουμένως ήταν απομονωμένα, αν και οι διακοπές στις επικοινωνίες και την ηλεκτροδότηση συνεχίζουν να παρεμποδίζουν τις προσπάθειες έρευνας».

Ο ίδιος συμπλήρωσε τη Δευτέρα στο Reuters ότι οι έρευνες θα επικεντρωθούν πλέον στην εναέρια παρακολούθηση για τον εντοπισμό τυχόν αγνοουμένων, σημειώνοντας ότι θα χρησιμοποιηθούν ειδικές συσκευές απεγκλωβισμού και ελικόπτερο.

Ζημιές στις υποδομές

Οι αρχές ετοίμασαν αεροσκάφη για τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας, όπως τρόφιμα και σκηνές, σύμφωνα με όσα δήλωσε αργά την Κυριακή ο Σουχαριάντο, επικεφαλής της υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών της χώρας.

Περισσότερα από 900 σπίτια καταστράφηκαν ολοσχερώς και άλλα 450 υπέστησαν ζημιές στην επαρχία Ανατολική Νούσα Τενγκάρα, αναγκάζοντας περίπου 5.000 ανθρώπους να μεταφερθούν σε προσωρινά καταφύγια.

Flores Indonesia Mw7.7 Earthquake right now. pic.twitter.com/TpoOnAclmh — Daryono Perwira Sakti (@daryono_eq_talk) August 14, 2026



Τουλάχιστον 241 κατοικίες υπέστησαν ζημιές μόνο στην περιοχή Φλόρες, δήλωσε ο Αμπντούλ Μουχάρι, επικεφαλής πρόληψης καταστροφών της Εθνικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Καταστροφών.

Η Ινδονησία θα κατασκευάσει επίσης έκτακτο υπαίθριο νοσοκομείο σε διάφορες περιοχές, όπως δήλωσε ο υφυπουργός Υγείας της χώρας, Μπέντζαμιν Πόλους Οκταβιάνους.

Ο ίδιος επεσήμανε τη μεγάλη ανάγκη για εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό. Σύμφωνα με τον ίδιο, «Απαιτούνται νευροχειρουργοί και ορθοπεδικοί για την αντιμετώπιση τραυμάτων στο κεφάλι και καταγμάτων».

«Δεν το σκέφτομαι πια αυτό»

Στην Τζακάρτα, περίπου 1.500 χιλιόμετρα δυτικά της ζώνης της καταστροφής, ο πρόεδρος Πραμπόουο Σουμπιάντο επρόκειτο να προεδρεύσει των εορτασμών για την επέτειο της ανεξαρτησίας της Ινδονησίας από την ιαπωνική κατοχή το 1945.

Την ίδια ώρα, οι κάτοικοι που εγκατέλειπαν χωριό της περιοχής Εντέ φοβούμενοι την εκδήλωση τσουνάμι, μετέφεραν τα ρούχα και τα στρώματά τους σε υψηλότερο έδαφος.

Ερωτηθείς για το πώς νιώθει για τους εορτασμούς της Ημέρας της Ανεξαρτησίας, ένας 42χρονος κάτοικος, ο Γκέρβας, δήλωσε: «Δεν το σκέφτομαι πια αυτό… Σκέφτομαι μόνο την ασφάλεια της συζύγου μου και των 4χρονων διδύμων μου».

«Δαχτυλίδι της Φωτιάς»

Η Ινδονησία, ένα αρχιπέλαγος με περισσότερα από 17.000 νησιά, είναι ιδιαίτερα ευάλωτη σε σεισμούς και ηφαιστειακές εκρήξεις εξαιτίας της θέσης της στον «Δακτύλιο της Φωτιάς» του Ειρηνικού, ένα πέταλο σεισμικών ρηγμάτων και ηφαιστείων.

Το 2018, σεισμός μεγέθους 7,5 βαθμών προκάλεσε τσουνάμι στο νησί Σουλαουέσι, στοιχίζοντας τη ζωή σε περισσότερους από 4.400 ανθρώπους. Το 2004, η γιγαντιαία δόνηση των 9,1 βαθμών στα ανοιχτά της Σουμάτρας πυροδότησε φονικό τσουνάμι, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους περίπου 230.000 άνθρωποι σε 12 χώρες.