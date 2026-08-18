Γιάννης Αντετοκούνμπο: Το «δικό του καλοκαίρι» – Ο «Greek Freak» μοιράστηκε στιγμές από τις διακοπές με την οικογένειά του

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Στιγμιότυπα από τις καλοκαιρινές διακοπές του στην Ελλάδα μαζί με τη Μαράϊα και τα 4 παιδιά τους μοιράστηκε με τους followers του στο Instagram, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Ο «Greek Freak» δημοσίευσε φωτογραφίες με τον 6χρονο Λίαμ-Τσαρλς, τον 5χρονο Μάβερικ-Ντιάπερ/Σάι, την 3χρονη Εύα-Μπρουκ και την Άρια-Κάπρι, που γεννήθηκε το 2025 και έγραψε στη λεζάντα: «Το δικό μας καλοκαίρι».

Στις φωτογραφίες και τα βίντεο, η οικογένεια απολαμβάνει βόλτες με σκάφος, επισκέψεις σε λούνα παρκ, εξορμήσεις στους χαρακτηριστικούς λόφους του κέντρου της Αθήνας και γεύματα σε παραθαλάσσια εστιατόρια.

Ιδιαίτερα τρυφερή είναι η φωτογραφία όπου ο Γιάννης έχει αποκοιμηθεί αγκαλιά με τη μικρότερη κόρη του στο κάθισμα του αεροπλάνου.