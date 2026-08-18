Γιάννης Αντετοκούνμπο: Το «δικό του καλοκαίρι» – Ο «Greek Freak» μοιράστηκε στιγμές από τις διακοπές με την οικογένειά του

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μοιράστηκε στιγμιότυπα από τις καλοκαιρινές του διακοπές στην Ελλάδα με τη Μαράϊα και τα τέσσερα παιδιά τους στο Instagram. Η οικογένεια απόλαυσε βόλτες με σκάφος, επισκέψεις σε λούνα παρκ, εξορμήσεις στην Αθήνα και γεύματα σε παραθαλάσσια εστιατόρια, με τον «Greek Freak» να δημοσιεύει φωτογραφίες με τα παιδιά του.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Lifestyle

Γιάννης Αντετοκούνμπο
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στιγμιότυπα από τις καλοκαιρινές διακοπές του στην Ελλάδα μαζί με τη Μαράϊα και τα 4 παιδιά τους μοιράστηκε με τους followers του στο Instagram, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.
  • Ο «Greek Freak» δημοσίευσε φωτογραφίες με τα τέσσερα παιδιά του, γράφοντας στη λεζάντα: «Το δικό μας καλοκαίρι».
  • Στις φωτογραφίες και τα βίντεο, η οικογένεια απολαμβάνει βόλτες με σκάφος, επισκέψεις σε λούνα παρκ και εξορμήσεις στους χαρακτηριστικούς λόφους του κέντρου της Αθήνας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Στιγμιότυπα από τις καλοκαιρινές διακοπές του στην Ελλάδα μαζί με τη Μαράϊα και τα 4 παιδιά τους μοιράστηκε με τους followers του στο Instagram, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Αυτήν την χρονιά θα κυριαρχήσω» – ΒΙΝΤΕΟ

Ο «Greek Freak» δημοσίευσε φωτογραφίες με τον 6χρονο Λίαμ-Τσαρλς, τον 5χρονο Μάβερικ-Ντιάπερ/Σάι, την 3χρονη Εύα-Μπρουκ και την Άρια-Κάπρι, που γεννήθηκε το 2025 και έγραψε στη λεζάντα:  «Το δικό μας καλοκαίρι».

Στις φωτογραφίες και τα βίντεο, η οικογένεια απολαμβάνει βόλτες με σκάφος, επισκέψεις σε λούνα παρκ, εξορμήσεις στους χαρακτηριστικούς λόφους του κέντρου της Αθήνας και γεύματα σε παραθαλάσσια εστιατόρια.

Ο Αντετοκούνμπο μιμείται τον Αντεμπάγιο – Δείτε βίντεο

Ιδιαίτερα τρυφερή είναι η φωτογραφία όπου ο Γιάννης έχει αποκοιμηθεί αγκαλιά με τη μικρότερη κόρη του στο κάθισμα του αεροπλάνου.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ