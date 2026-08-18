Τέμπη: Πρόστιμα ύψους 120.000 ευρώ στη Hellenic Train από τη ΡΑΣ – Τι αναφέρει για την πυραντοχή των καθισμάτων, ολόκληρη η απόφαση

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Πρόστιμα συνολικού ύψους 120.000 ευρώ επέβαλε η Ρυθμική Αρχή Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ) στη Hellenic Train, στο πλαίσιο της έρευνας που διεξάγει και μετά τις εξώδικες διαμαρτυρίες συγγενών θυμάτων και τραυματιών του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών.

Η ΡΑΣ διερεύνησε ζητήματα που συνδέονται με την ασφάλεια των σιδηροδρομικών μεταφορών και ειδικότερα εκείνα που σχετίζονται τα καθίσματα των επιβαταμαξών και την πυραντοχή των υλικών τους.

Η απόφαση 65/2026 της Ολομέλειας της ΡΑΣ ελήφθη στις 3 Αυγούστου και εκδόθηκε στις 10 Αυγούστου, μετά την ακρόαση της Hellenic Train και των καταγγελλόντων που είχε πραγματοποιηθεί στις 21 Μαΐου.

Οι παραβάσεις που διαπίστωσε η ΡΑΣ

Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, η ΡΑΣ διαπίστωσε παραβάσεις διατάξεων της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας σχετικά με τη συντήρηση οχημάτων, τις υποχρεώσεις των εμπλεκόμενων στη διαδικασία συντήρησης και την εξωτερική ανάθεση λειτουργιών συντήρησης.

Παράλληλα, διαπιστώθηκαν παραβάσεις επιμέρους διαδικασιών του συστήματος συντήρησης τροχαίου υλικού της Hellenic Train, μεταξύ άλλων ως προς την έκδοση κανόνων ασφαλείας, την αξιολόγηση προμηθευτών, τη διαχείριση του τεχνικού φακέλου συντήρησης και το πλαίσιο δραστηριοποίησης του συστήματος.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδει η ΡΑΣ στην ιχνηλασιμότητα των εγγράφων ασφαλείας των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για τη συντήρηση των μισθωμένων επιβαταμαξών. Όπως αναφέρει, δεν τεκμηριώθηκε η απαιτούμενη ιχνηλασιμότητα για το σύνολο των υλικών, ούτε η τήρηση διατάξεων που αφορούν τα καθίσματα και την πυροπροστασία στο πλαίσιο των Προγραμματικών Συμβάσεων 41α και 41β.

Η Αρχή χαρακτηρίζει τις σχετικές παραβάσεις ως ζητήματα που αφορούν σε κανόνες ασφαλείας του σιδηροδρομικού συστήματος.

Η ΡΑΣ αναφέρεται επίσης σε εργασίες συντήρησης και προμήθειας ανταλλακτικών καθισμάτων που συνδέονται με τέσσερις συμβάσεις της περιόδου 2021-2023.

Στο σκεπτικό της σημειώνει ότι δεν προσκομίστηκαν τα σχετικά έγγραφα πιστοποίησης συμμόρφωσης και ιχνηλασιμότητας των εγγράφων ασφαλείας για τις συγκεκριμένες εργασίες, με εξαίρεση αναθεωρημένο πιστοποιητικό δοκιμών ευφλεκτότητας του IFS Laboratories Limited.

Πρόστιμα 100.000 και 20.000 ευρώ

Για τις παραβάσεις που αφορούν στη συντήρηση οχημάτων και τις προβλέψεις του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/779, η ΡΑΣ επέβαλε στη Hellenic Train διοικητικό πρόστιμο 100.000 ευρώ.

Παράλληλα, επέβαλε δεύτερο διοικητικό πρόστιμο 20.000 ευρώ για παραβάσεις τεσσάρων διαδικασιών του συστήματος συντήρησης τροχαίου υλικού της εταιρείας. Έτσι, το συνολικό ύψος των διοικητικών προστίμων ανέρχεται σε 120.000 ευρώ.

Δείτε εδώ την απόφαση της ΡΑΣ

Οι υποχρεώσεις που επιβάλλονται στη Hellenic Train

Πέραν των χρηματικών κυρώσεων, η ΡΑΣ υποχρεώνει τη Hellenic Train να προχωρήσει σε σειρά ενεργειών.

Μεταξύ άλλων, η εταιρεία καλείται να συμμορφωθεί με τη Σύσταση Ασφαλείας 2025-RL01-018 του ΕΟΔΑΣΑΑΜ και να ολοκληρώσει, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών μηνών από την κοινοποίηση της απόφασης, τις τρέχουσες δράσεις του αναλυτικού σχεδίου δράσης που έχει υποβάλει στην Αρχή. Παράλληλα, εντός ενός μήνα πρέπει να υποβάλει έκθεση προόδου.

Η Hellenic Train υποχρεώνεται ακόμη να διασφαλίζει την ιχνηλασιμότητα όλων των αναγκαίων πληροφοριών που σχετίζονται με τη συντήρηση και να προσκομίσει στη ΡΑΣ βελτιωμένη διαδικασία ιχνηλασιμότητας για τη συντήρηση των καθισμάτων και τα χρησιμοποιούμενα υλικά.

Παράλληλα, η Αρχή ζητεί την εφαρμογή άμεσων μέτρων για την ενίσχυση της πυρασφάλειας των συρμών και της κουλτούρας ασφαλείας στο προσωπικό και στους επιβάτες.

Η εταιρεία οφείλει εντός ενός μήνα να υποβάλει σχέδιο δράσης για την εφαρμογή των προτεινόμενων βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων μέτρων.

Στις πρόσθετες παρεμβάσεις περιλαμβάνεται η ανασκόπηση και επικαιροποίηση των υφιστάμενων Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης για «Πυρκαγιά σε Αμαξοστοιχία», με βάση, όπως αναφέρεται στην απόφαση, τις εμπειρίες και τα διδάγματα από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Προβλέπεται επίσης ετήσια δοκιμή του συγκεκριμένου σχεδίου με διαφορετικά σενάρια και σε συνεργασία με τα εμπλεκόμενα μέρη.

Λίστα βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων μέτρων

Στο παράρτημα της απόφασης η ΡΑΣ παραθέτει κατάλογο βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων μέτρων για την ενίσχυση της πυρασφάλειας.

Στα μέτρα άμεσης εφαρμογής περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, η απομάκρυνση μη κρίσιμων υλικών από τους συρμούς ώστε να περιοριστεί η δυνητικά καύσιμη μάζα, η προσθήκη πυροσβεστήρων, η έκτακτη συντήρηση μέσων ασφαλείας, η εκπαίδευση του προσωπικού και η μείωση των διαστημάτων επιθεώρησης και συντήρησης του τροχαίου υλικού.

Στα μεσοπρόθεσμα μέτρα περιλαμβάνονται η αντικατάσταση καθισμάτων και άλλου εσωτερικού εξοπλισμού των βαγονιών, καθώς και ο εκσυγχρονισμός των συστημάτων φωνητικών ανακοινώσεων, κλιματισμού, εξαερισμού και αναγγελίας κινδύνου.

Ειδικά για τα καθίσματα, η ΡΑΣ προβλέπει ως μεσοπρόθεσμο μέτρο την αντικατάστασή τους με νέα, σύμφωνα με τις προβλέψεις του προτύπου EN 45545, σημειώνοντας ότι το μέτρο είναι συμβατό με τη Σύσταση Ασφαλείας 2025-RL01-018 του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, η οποία εκδόθηκε μετά τη διερεύνηση του δυστυχήματος των Τεμπών.

Τέλος, η ΡΑΣ υποχρεώνει τη Hellenic Train να την ενημερώνει για εξωτερικές αναθέσεις λειτουργιών συντήρησης και να αποδεικνύει τον τρόπο συμμόρφωσής της με τις σχετικές απαιτήσεις.

Παράλληλα, προειδοποιεί ότι μπορεί να επιβάλει νέα πρόστιμα ή άλλα μέτρα, εφόσον διαπιστωθεί συνέχιση των παραβάσεων ή μη συμμόρφωση με όσα προβλέπει η απόφαση.