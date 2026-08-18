O Κωνσταντέλιας πήγε στην προπόνηση του ΠΑΟΚ για να… αποχαιρετήσει

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας επισκέφθηκε την προπόνηση του ΠΑΟΚ την Τρίτη για να αποχαιρετήσει τους συμπαίκτες, τους προπονητές και τους ανθρώπους της ομάδας που τον ανέδειξε. Ο 23χρονος μεσοεπιθετικός είναι και τυπικά από χθες παίκτης της Μπορούσια Ντόρτμουντ και ρυθμίζει τις τελευταίες λεπτομέρειες πριν μετακομίσει μόνιμα στη Γερμανία για το νέο κεφάλαιο της καριέρας του.

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Αθλητισμός

Γιάννης Κωνσταντέλιας
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας επισκέφθηκε την προπόνηση του ΠΑΟΚ, προκειμένου να αποχαιρετήσει τους συμπαίκτες του και τους ανθρώπους της ομάδας.
  • Ο 23χρονος μεσοεπιθετικός είναι και τυπικά παίκτης της Μπορούσια Ντόρτμουντ.
  • Ρυθμίζει τις τελευταίες λεπτομέρειες, προτού μετακομίσει μόνιμα στη Γερμανία για το νέο κεφάλαιο που ανοίγει στην καριέρα του.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Το πρωί της Τρίτης (18/8) ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, επισκέφθηκε την προπόνηση του ΠΑΟΚ, προκειμένου να αποχαιρετήσει τους συμπαίκτες του, τους προπονητές του και τους ανθρώπους της ομάδας του «Δικέφαλου του Βορρά» που τον ανέδειξε.

Επίσημα στη Ντόρτμουντ ο Γιάννης Κωνσταντέλιας – Το συγκινητικό «αντίο» του ΠΑΟΚ – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Παίκτης της Μπορούσια Ντόρτμουντ ο 23χρονος

Στο μεταξύ, ο 23χρονος μεσοεπιθετικός ο οποίος είναι και τυπικά από χθες (17/8), παίκτης της Μπορούσια Ντόρτμουντ, ρυθμίζει τις τελευταίες λεπτομέρειες, προτού μετακομίσει μόνιμα στη Γερμανία για το νέο κεφάλαιο που ανοίγει στην καριέρα του.

 

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