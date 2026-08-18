O Κωνσταντέλιας πήγε στην προπόνηση του ΠΑΟΚ για να… αποχαιρετήσει

Το πρωί της Τρίτης (18/8) ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, επισκέφθηκε την προπόνηση του ΠΑΟΚ, προκειμένου να αποχαιρετήσει τους συμπαίκτες του, τους προπονητές του και τους ανθρώπους της ομάδας του «Δικέφαλου του Βορρά» που τον ανέδειξε.

Παίκτης της Μπορούσια Ντόρτμουντ ο 23χρονος

Στο μεταξύ, ο 23χρονος μεσοεπιθετικός ο οποίος είναι και τυπικά από χθες (17/8), παίκτης της Μπορούσια Ντόρτμουντ, ρυθμίζει τις τελευταίες λεπτομέρειες, προτού μετακομίσει μόνιμα στη Γερμανία για το νέο κεφάλαιο που ανοίγει στην καριέρα του.