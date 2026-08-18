ΒΙΝΤΕΟ ντοκουμέντο από το τροχαίο στη Βούλα: Η στιγμή που το ταξί κάνει αναστροφή και πέφτει πάνω του η μηχανή

Οι εικόνες από βίντεο ντοκουμέντο καταγράφουν τη στιγμή της σύγκρουσης ταξί με μοτοσικλέτα στη Βούλα το βράδυ της Δευτέρας, με αποτέλεσμα ο 39χρονος αναβάτης της μηχανής να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Ο οδηγός του ταξί συνελήφθη και αντιμετωπίζει κατηγορίες για πρόκληση σωματικής βλάβης από αμέλεια και επικίνδυνη οδήγηση, ενώ η έρευνα για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος βρίσκεται σε εξέλιξη.

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Βίντεο ντοκουμέντο από το τροχαίο στην Βούλα
ΦΩΤΟ: notia.gr
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • «Γροθιά στο στομάχι» είναι οι εικόνες από το βίντεο ντοκουμέντο που κατέγραψε τη σύγκρουση ταξί με μοτοσικλέτα στη Βούλα, από την οποία ο 39χρονος αναβάτης νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.
  • Το τροχαίο συνέβη όταν ο οδηγός ταξί επιχείρησε να πραγματοποιήσει αναστροφή, παρασύροντας τον 39χρονο μοτοσικλετιστή.
  • Ο οδηγός του ταξί συνελήφθη και αντιμετωπίζει κατηγορίες για πρόκληση σωματικής βλάβης από αμέλεια και επικίνδυνη οδήγηση, ενώ οι συνθήκες του ατυχήματος παραμένουν υπό διερεύνηση.

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«Γροθιά στο στομάχι» είναι οι εικόνες από το βίντεο ντοκουμέντο στο οποίο έχει καταγραφεί η στιγμή της σύγκρουσης ενός ταξί με μια μοτοσικλέτα στη Βούλα το βράδυ της Δευτέρας (17/8), από την οποία νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση ο 39χρονος αναβάτης της μηχανής.

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Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο

Πώς συνέβη το τροχαίο ατύχημα

Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 21:30, στο ύψος του ΠΙΚΠΑ Βούλας. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, οδηγός ταξί επιχείρησε να πραγματοποιήσει αναστροφή.

Κατά τη διάρκεια της μανούβρας, το ταξί φέρεται να παρέσυρε τον 39χρονο μοτοσικλετιστή, ο οποίος κινούνταν στο ρεύμα προς Γλυφάδα. Ο αναβάτης έπεσε στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί βαριά.

Ο 39χρονος διακομίστηκε στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Οι επόμενες ώρες χαρακτηρίζονται κρίσιμες για την πορεία της υγείας του.

Συνελήφθη ο οδηγός του ταξί

Ο οδηγός του ταξί συνελήφθη και αντιμετωπίζει κατηγορίες για πρόκληση σωματικής βλάβης από αμέλεια και για επικίνδυνη οδήγηση.

Οι ακριβείς συνθήκες του τροχαίου ατυχήματος παραμένουν υπό διερεύνηση. Ο οδηγός υποβλήθηκε σε αλκοτέστ, το οποίο, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ήταν αρνητικό.

Η έρευνα των Αρχών συνεχίζεται, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του ατυχήματος.

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