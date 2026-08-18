ΒΙΝΤΕΟ ντοκουμέντο από το τροχαίο στη Βούλα: Η στιγμή που το ταξί κάνει αναστροφή και πέφτει πάνω του η μηχανή

«Γροθιά στο στομάχι» είναι οι εικόνες από το βίντεο ντοκουμέντο στο οποίο έχει καταγραφεί η στιγμή της σύγκρουσης ενός ταξί με μια μοτοσικλέτα στη Βούλα το βράδυ της Δευτέρας (17/8), από την οποία νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση ο 39χρονος αναβάτης της μηχανής.
Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο
Πώς συνέβη το τροχαίο ατύχημα
Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 21:30, στο ύψος του ΠΙΚΠΑ Βούλας. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, οδηγός ταξί επιχείρησε να πραγματοποιήσει αναστροφή.
Κατά τη διάρκεια της μανούβρας, το ταξί φέρεται να παρέσυρε τον 39χρονο μοτοσικλετιστή, ο οποίος κινούνταν στο ρεύμα προς Γλυφάδα. Ο αναβάτης έπεσε στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί βαριά.
Ο 39χρονος διακομίστηκε στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Οι επόμενες ώρες χαρακτηρίζονται κρίσιμες για την πορεία της υγείας του.
Συνελήφθη ο οδηγός του ταξί
Ο οδηγός του ταξί συνελήφθη και αντιμετωπίζει κατηγορίες για πρόκληση σωματικής βλάβης από αμέλεια και για επικίνδυνη οδήγηση.
Οι ακριβείς συνθήκες του τροχαίου ατυχήματος παραμένουν υπό διερεύνηση. Ο οδηγός υποβλήθηκε σε αλκοτέστ, το οποίο, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ήταν αρνητικό.
Η έρευνα των Αρχών συνεχίζεται, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του ατυχήματος.