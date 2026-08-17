Επίσημα στη Ντόρτμουντ ο Γιάννης Κωνσταντέλιας – Το συγκινητικό «αντίο» του ΠΑΟΚ – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Παίκτης της Μπορούσια Ντόρτμουντ για τα επόμενα πέντε χρόνια είναι και επίσημα ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Ο 23χρονος ποδοσφαιριστής υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2031, όπως ανακοίνωσε οι Βεστφαλοί.

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας θα φέρει στα ταμεία του ΠΑΟΚ 26+6 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο ίδιος θα καρπώνεται περί τα 3.000.000 ευρώ για κάθε έναν χρόνο από το πενταετές συμβόλαιο στο οποίο έβαλε την υπογραφή του.

Ο Κωνσταντέλιας αφήνει την Τούμπα έχοντας καταγράψει 190 συμμετοχές με 44 γκολ και 26 ασίστ, κατακτώντας το πρωτάθλημα του 2024 και το κύπελλο του 2021.

«Καλώς όρισες στην Ντόρτμουντ, Γιάννη Κωνσταντέλια. Ο 23χρονος μέσος μεταγράφεται στην Ντόρτμουντ από τον ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης και υπόγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2031» αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Ντόρτμουντ.

Κωνσταντέλιας: «Είμαι πολύ χαρούμενος που θα αγωνίζομαι στην Ντόρτμουντ – Θα δώσω τα πάντα για να πετύχω»

Στις πρώτες δηλώσεις του ως παίκτης του γερμανικού συλλόγου, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας επισήμανε: «Είμαι πολύ χαρούμενος που από εδώ και στο εξής θα αγωνίζομαι για την Μπορούσια Ντόρτμουντ. Η BVB είναι ένας μεγάλος σύλλογος και θα δώσω τα πάντα για να πετύχω εδώ».

Ο αθλητικός διευθυντής της Ντόρτμουντ, Όλε Μπουκ, τόνισε: «Με τον Γιάννη αποκτούμε έναν παίκτη που θα μας ενισχύσει με τις ικανότητές του. Βλέπουμε σε εκείνον τεράστιες δυνατότητες και είμαστε πεπεισμένοι ότι ταιριάζει πολύ καλά στην ομάδα μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον ΠΑΟΚ για την επαγγελματική και εκτιμητική συνεργασία κατά την ολοκλήρωση της μεταγραφής».

Ο διευθύνων σύμβουλος αθλητισμού της Ντόρτμουντ, Λαρς Ρίκεν, δήλωσε: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι που καταφέραμε να πείσουμε τον Γιάννη, έναν ταλαντούχο επιθετικό παίκτη, την εξέλιξη του οποίου παρακολουθούμε εδώ και αρκετό καιρό. Στα 23 του είναι ακόμη σχετικά νέος, έχοντας παράλληλα ήδη μεγάλη εμπειρία. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης για τις διαρκώς σεβαστές και εποικοδομητικές συζητήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας για την απόκτηση του Γιάννη».

ΠΑΟΚ: «Καλή επιτυχία, μικρέ μάγε»

Ο ΠΑΟΚ αποχαιρέτησε τον Γιάννη Κωνσταντέλια, με ένα συγκινητικό βίντεο στα social media

Το κείμενο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ που συνοδεύει το βίντεο, αναγράφει: «Γιάννη, σου ευχόμαστε ολόψυχα καλή τύχη και κάθε επιτυχία στο νέο κεφάλαιο της καριέρας σου! Ήταν νομοτελειακό πως θα ερχόταν η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, να πετάξεις ακόμη πιο ψηλά, να κυνηγήσεις όλα τα όνειρά σου. Πάντα θα σε παρακολουθούμε και θα χαιρόμαστε με κάθε σου βήμα, γιατί όταν τα δικά μας παιδιά προοδεύουν και πετούν ψηλά, μας κάνουν κι εμάς περήφανους. Να είσαι δυνατός, γερός και πάντα ταπεινός. Καλή επιτυχία μικρέ μάγε! Θα σε καμαρώνουμε πάντα!».