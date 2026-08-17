Σαλαμίνα: Ξεκινούν αύριο οι αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών στις πυρόπληκτες περιοχές – Τι λέει ο δήμαρχος για τα ακαθάριστα οικόπεδα

Ξεκινούν την Τρίτη 18 Αυγούστου 2026 οι αυτοψίες στις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της Κυριακής (17/8) στη Σαλαμίνα. Οι πρώτες εκτιμήσεις μιλούν για φθορές σε 15 σπίτια και μία επιχείρηση. Ταυτόχρονα, ο δήμαρχος χαρακτηρίζει ως «μεγάλο» πρόβλημα τα ακαθάριστα οικόπεδα.

«Αύριο το πρωί θα υπάρχουν κλιμάκια της γενικής γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών, ούτως ώστε να κάνουν τις αυτοψίες τους και να βγάλουν τις βεβαιώσεις, για να μπορέσουν οι πολίτες να καταθέσουν τις αιτήσεις τους, να πάρουν τα πρώτα επιδόματα τα οποία έχουν να κάνουν με την οικοσκευή και το επίδομα πρώτων βιοτικών αναγκών και σε ένα μήνα και αυτοί όπως και οι άλλοι πολίτες οι οποίοι έχουν πληγεί, να μπορέσουν να καταθέσουν τις αιτήσεις τους για την επισκευή και την ανακατασκευή των κτιρίων τους», τόνισε ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιος για θέματα κρατικής αρωγής, Κώστας Κατσαφάδος μετά την ολοκλήρωση της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο δημαρχείο της Σαλαμίνας.

«Μας νοιάζει η ταχύτητα, οι αποζημιώσεις και να επανέλθει η κανονικότητα στην περιοχή όσο το δυνατόν γρήγορα», υπογράμμισε. Παράλληλα, εξέφρασε τα ειλικρινή του συλλυπητήρια για τους δύο ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους ενώ ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες που νοσηλεύονται ακόμα και σήμερα.

Άμεσα αντανακλαστικά των Αρχών για την πυρόσβεση

Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν φθορές περίπου σε 15 ακίνητα – 15 σπίτια και μία επιχείρηση. «Αύριο το πρωί θα είμαστε εδώ, τα στελέχη μας, ούτως ώστε να καταγράψουν μία προς μία τις ζημιές τις οποίες έχουν υποστεί κτίρια και επιχειρήσεις», ανέφερε ο Κώστας Κατσαφάδος.

«Σήμερα είναι η επόμενη μέρα, η ημέρα που θα κάνουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα για να επανέλθει στην κανονικότητα η ζωή στο νησί και για τους επιχειρηματίες αλλά και για τους κατοίκους», σημείωσε ο υφυπουργός. Ο ίδιος συνεχάρη όσους συνέδραμαν στην κατάσβεση της πυρκαγιάς, στον πρώτο και δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, τις πυροσβεστικές δυνάμεις, τα υπόλοιπα σώματα ασφαλείας, Αστυνομία και Λιμενικό Σώμα αλλά και τους εθελοντές οι οποίοι όπως είπε, «συνέδραμαν και βοήθησαν σε μια πάρα πολύ δύσκολη πυρκαγιά, να μπορέσει να υπάρξει μια διαδικασία απεγκλωβισμού και μετακίνησης των πολιτών, τόσο δια ξηράς όσο και δια θαλάσσης». «Περί τα 600 άτομα μετακινήθηκαν δια θαλάσσης ούτως ώστε να μην θρηνήσουμε περαιτέρω ανθρώπινα θύματα», τόνισε ο Κώστας Κατσαφάδος.

Ρεκόρ συλλήψεων για όλες τις πυρκαγιές

Μιλώντας ευρύτερα, ο ίδιος έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στον αριθμό των συλλήψεων που έχουν πραγματοποιηθεί, περίπου 300, αριθμός που όπως επισήμανε, είναι αριθμός «ρεκόρ». Ο Κώστας Κατσαφάδος συνέδεσε την κλιματική κρίση με τις εκτεταμένες πυρκαγιές. «Βλέπετε το τι γίνεται σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου. Η Ευρώπη καίγεται και αντιμετωπίζει πρωτοφανείς πυρκαγιές, δηλώνουν αδυναμία πολύ μεγαλύτερες χώρες από μας να ανταπεξέλθουν στο κομμάτι της κατάσβεσης και της διαχείρισής τους, αλλά η κλιματική κρίση είναι ένα γεγονός», τόνισε ο Κώστας Κατσαφάδος.

Κλιματική κρίση με φωτιές και έντονες πλημμύρες

«Η κλιματική κρίση δεν βάζει φωτιές», διευκρίνισε για να προσθέσει: «Η κλιματική κρίση δημιουργεί δυστυχώς τις προϋποθέσεις να είναι δύσκολη κατάσβεση των πυρκαγιών. Η κλιματική κρίση δημιουργεί τέτοιες συνθήκες και τέτοιες προϋποθέσεις ούτως ώστε να καθίσταται αδύνατη κατάσβεση και η αντιμετώπιση όλων αυτών των έκτακτων καιρικών φαινομένων, γιατί δεν είναι μόνο οι φωτιές».

Ο ίδιος αναφέρθηκε και στα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα, όπως συνέβησαν στη Μάνη. Ως εκ τούτου, «Οι οδηγίες της πολιτικής προστασίας δεν είναι οδηγίες, είναι εντολές, εντολές οι οποίες σώζουν ανθρώπινες ζωές σώζουν τις περιουσίες μας και φυσικά σώζουν και το φυσικό περιβάλλον», υπογράμμισε ο Κώστας Κατσαφάδος.

Για την επιχείρηση απομάκρυνσης

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Σαλαμίνας, Γιώργος Παναγόπουλος αφού εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες και στους οικείους των θανόντων, καθώς και ευχές για καλή ανάρρωση στους τραυματίες, έκανε λόγο για ένα «τραγικό γεγονός» και «μία πολύ δύσκολη κατάσταση για το νησί».

«Ήταν μία πολύ δύσκολη κατάσταση για το νησί. Συνέβη σε μία περιοχή, όχι εύκολη, με πάρα πολύ κόσμο λόγω και της ημέρας – 16 Αυγούστου. Δεν μπορούμε να είμαστε χαρούμενοι από τη στιγμή που έχουμε και θύματα, ωστόσο έγινε μία πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια με απόλυτο συντονισμό μεταξύ του υπουργείου, του δήμου, της Περιφέρειας, των σωμάτων ασφαλείας, μπορέσαμε και απομακρύναμε πάνω από 500 ανθρώπους δια θαλάσσης», υπογράμμισε ο Γιώργος Παναγόπουλος.

«Εμείς ως Δήμος, φροντίσαμε να έχουμε ferry boat να τους μεταφέρουμε στο πορθμείο της Φανερωμένης, από εκεί τους πήραμε με λεωφορεία, τους φέραμε στο δημαρχείο, να φάνε, να ξεκουραστούν, τους μεταφέραμε να κοιμηθούν, ή όπου αλλού ήθελαν με μέσα δικά μας, γιατί ο κίνδυνος για πολύ περισσότερες απώλειες ήταν άμεσος», ανέφερε ο δήμαρχος Σαλαμίνας.

«Μεγάλο πρόβλημα συνιστούν τα ακαθάριστα οικόπεδα»

Ερωτηθείς για τα ακαθάριστα οικόπεδα, ο Γιώργος Παναγόπουλος είπε ότι «αποτελεί πρόβλημα για το νησί». «Το νησί είναι πολύ μεγάλο σε έκταση, έχει 100 τετραγωνικά χιλιόμετρα έκταση, έχουμε πάνω από 10.000 οικόπεδα αδόμητα, χωρίς σπίτια, δεν υπολογίζω πόσα είναι τα οικόπεδα που έχουν μέσα σπίτια. Δεν καθαρίζουν όλοι τα οικόπεδά τους ως υποχρεούνται, σύμφωνα με τη νομοθεσία για την πυροπροστασία, κι αυτό αντιλαμβάνεστε ότι εγκυμονεί κινδύνους για τις φωτιές ειδικά τους θερινούς μήνες», υπογράμμισε ο δήμαρχος Σαλαμίνας. Σχετικά με τους κατοίκους στο νησί, ο Γιώργος Παναγόπουλος επισήμανε ότι «αν και οι εγγεγραμμένοι είναι 37.000, το καλοκαίρι ο αριθμός αυτός ανέρχεται στους 300.000».

«Αντιλαμβάνεστε ότι είναι ανέφικτο, αδύνατον πρακτικά να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε με τους ρυθμούς που απαιτείται και θέλουμε όλο αυτό τον κόσμο με μέσα και προσωπικό, που αντιστοιχούν σε έναν δήμο 37.000 ανθρώπων», τόνισε.