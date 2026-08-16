Σαλαμίνα: Από οικόπεδο με σκουπίδια ξεκίνησε η πυρκαγιά στα Περιστέρια Σαλαμίνα

Από οικόπεδο με σκουπίδια κοντά στην οδό Ανδρομάχης, ξεκίνησε η πυρκαγιά στα Περιστέρια της Σαλαμίνας, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία.

Όπως αναφέρουν πηγές του ΠΣ, κάτοικος της οδού Ανδρομάχης που έκανε την αναγγελία της πυρκαγιάς (14:43) στην πυροσβεστική κατέθεσε ότι η φωτιά ξεκίνησε από παρακείμενο οικόπεδο επί της οδού Ανδρομάχης το οποίο ήταν γεμάτο σκουπίδια.

Τα αίτια της πυρκαγιάς, σε συνδυασμό και με τη δεύτερη πυρκαγιά, που εκδηλώθηκε με λίγα λεπτά διαφορά, στις 15:03 στην περιοχή Κακή Βίγλα Σεληνίων, ερευνώνται πολύ προσεκτικά από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, καθώς η πυρκαγιά, που είχε ραγδαία εξέλιξη, έλαβε τραγικές διαστάσεις, με δύο νεκρούς και εννέα τραυματίες.

Όπως δήλωσε νωρίτερα και ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού που και Επικοινωνίας του ΠΣ, Αρχιπύραρχος Βασίλης Βαθρακογιάννης, οι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους, βρέθηκαν νεκροί στην οδό Ανδρομάχης, από τους πυροσβέστες που έφτασαν στο σημείο για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για ηλικιωμένο ζευγάρι, που έμενε σε σπίτι κοντά στο σημείο έναρξης της πυρκαγιάς και είχαν βγει στο δρόμο όταν τους έφτασαν οι φλόγες, με αποτέλεσμα δυστυχώς να χάσουν τη ζωή τους πριν προλάβει να καταφτάσει στο σημείο η Πυροσβεστική.

Εν τω μεταξύ, ενισχύθηκαν πάλι οι δυνάμεις στις πυρκαγιές της Σαλαμίνας. Και στις δύο πυρκαγιές επιχειρούν συνολικά 260 πυροσβέστες με 15 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 58 οχήματα, καθώς και Εθελοντές. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί και επιχειρούν περιοδικά, 10 αεροσκάφη και 8 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.

Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Σαλαμίνας και της Περιφέρειας Αττικής όπου σε συνεργασία με τη δασική Υπηρεσία πραγματοποιούν διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, από τις παραλίες Σαντερλή και Κολώνες Σαλαμίνας, μέχρι στιγμής, έχουν μετεπιβιβαστεί 502 άτομα, σε 3 πλοία που έχουν σπεύσει πλησίον της ακτογραμμής. Η μεταφορά τους έχει πραγματοποιηθεί με τη συνδρομή 2 πλοίων και ενός ταχυπλόου του Πυροσβεστικού Σώματος καθώς και 4 πλωτών μέσων του ΛΣ -ΕΛΑΚΤ. Η διαδικασία μετεπιβίβασης είναι σε εξέλιξη.

Για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν κινητοποιηθεί δυνάμεις της ΕΛΑΣ .

Το ΕΚΑΒ έχει διαθέσει 4 ασθενοφόρα και μια μοτοσυκλέτα ‘Αμεσης Επέμβασης και μέχρι στιγμής έχουν μεταφερθεί με ασθενοφόρα 8 εγκαυματίες και 1 ηλικιωμένος στο Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας.

Υπενθυμίζεται ότι εκδόθηκαν τα κάτωθι μηνύματα από το 112:

1. Στις 14:55 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

2. Στις 15:05, για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Περιστέρια και Αίας Κλάμπ με κατεύθυνση πρός Αιάντιο.

3. Στις 15:18, για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Κολώνες με κατεύθυνση προς παραλία Σατερλή.

4. Στις 15:22, για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή για την πυρκαγιά στα Σελίνια.

5. Στις 15:32 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή ΔΕΗ Χαλιώτη και Περάνι με κατεύθυνση προς Αιάντιο.

6. Στις 15:35, για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην περιοχή Κακή Βίγλα προς Αιάντιο.

Σημειώνεται ότι στην περιοχή πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι. Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Βαθρακογιάννης: «Δύο πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα»

Σε έκτακτη ενημέρωση προχώρησε η πυροσβεστική, για την εξέλιξη της καταστροφικής φωτιάς στη Σαλαμίνα, με τον διευθυντή Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, Αρχιπύραρχο Βασίλειο Βαθρακογιάννη, να αναφέρει σχετικά:

«Δύο πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα στη Σαλαμίνα, σήμερα 16 Αυγούστου 2026. Η πρώτη στις 14:43 στην περιοχή Περιστέρια και η δεύτερη στις 15:03 στην περιοχή Κακή Βίγλα Σεληνίων.

Η πυρκαγιά στα Περιστέρια εκδηλώθηκε σε μεικτή ζώνη κατοικιών και δάσους, πλησίον της οδού Ανδρομάχης. Δυστυχώς, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά την εκδήλωση της πυρκαγιάς, πριν από την άφιξη των πυροσβεστικών δυνάμεων στο σημείο. Οι σοροί τους εντοπίστηκαν στη συνέχεια από τους πυροσβέστες, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης.

Τονίζεται ότι, η περιοχή της Σαλαμίνας σήμερα είναι σε κατάσταση πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς – κατηγορία 4- και στην περιοχή πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι, οι ριπές των οποίων φτάνουν τα 7 μποφόρ, γεγονός που βοήθησε την πυρκαγιά να λάβει γρήγορα επικίνδυνες διαστάσεις και να εξαπλωθεί ραγδαία μέσα σε 7 λεπτά με κατεύθυνση προς τους πλησιέστερους οικισμούς, όπως φαίνεται και στις πρώτες φωτογραφίες των drones επιτήρησης στις 14:46 και 14:50.

Επιχειρούν συνολικά 260 πυροσβέστες με 15 ομάδες δασοκομάντος και 58 οχήματα καθώς και πλήθος εθελοντικών οχημάτων. Για την αεροπυρόσβεση, και για τις δύο πυρκαγιές, έχουν διατεθεί και επιχειρούν περιοδικά 10 αεροσκάφη και 8 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.

Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Σαλαμίνας καθώς και της Περιφέρειας Αττικής όπου σε συνεργασία με τη δασική υπηρεσία πραγματοποιούν διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών.

Εκδόθηκαν 6 μηνύματα από το 112 τόσο για την ενημέρωση όσο και για την απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών, Περιστέρια, Αίας Κλάμπ, Κολώνες, ΔΕΗ Χαλιώτη, Περάνι και Κακή Βίγλα προς ασφαλείς κατευθύνσεις.

Στην παραλία Σατερλί, βρίσκονται τα πλοία Μουζακίτης, Καραβασίλης και ένα ταχύπλοο Rafnar του Πυροσβεστικού Σώματος καθώς και 4 πλωτά μέσα του Λιμενικού Σώματος. Aυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη η απομάκρυνση λουόμενων.

Δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας βρίσκονται σε διασπορά στην περιοχή της πυρκαγιάς και πραγματοποιούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ομοίως σε διασπορά βρίσκονται και δυνάμεις του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας και μέχρι στιγμής, ασθενοφόρα έχουν παραλάβει 8 άτομα με εγκαύματα και 1 ηλικιωμένο άτομο, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας.

Απευθύνουμε έκκληση σε όλους τους πολίτες, σε περίπτωση πυρκαγιάς, να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.