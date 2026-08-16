Δήμος Σαλαμίνας: Ανοικτή η Αίθουσα «Μπόγρη» για την προσωρινή φιλοξενία πολιτών

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Σε χώρο προσωρινής παραμονής και υποστήριξης για τους πολίτες που επηρεάζονται από την πυρκαγιά έχει μετατραπεί το Δημαρχείο Σαλαμίνας, με τον Δήμο να θέτει στη διάθεσή τους την Αίθουσα «Μπόγρη».

Σύμφωνα με ενημέρωση του Δήμου, η αίθουσα είναι ήδη ανοικτή και μπορούν να προσέλθουν όσοι χρειάζονται έναν ασφαλή χώρο προσωρινής φιλοξενίας.

Έχει επίσης προβλεφθεί η παροχή νερού και βασικής υποστήριξης στους πολίτες που θα καταφθάσουν στο σημείο.

Ο Δήμος Σαλαμίνας καλεί τους κατοίκους να παραμένουν ψύχραιμοι, να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών και να ενημερώνονται αποκλειστικά από επίσημες πηγές.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι οι δημοτικές υπηρεσίες παραμένουν σε πλήρη ετοιμότητα για την παροχή βοήθειας όπου απαιτηθεί.