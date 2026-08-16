Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Σαλαμίνα λόγω των πυρκαγιών – Πού πραγματοποιούνται εκτροπές

Η Ελληνική Αστυνομία προχώρησε στην επιβολή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στη Σαλαμίνα, λόγω πυρκαγιών που βρίσκονται σε εξέλιξη. Οι ρυθμίσεις περιλαμβάνουν συγκεκριμένες εκτροπές κυκλοφορίας σε σημεία της Λεωφόρου Περιστερίων και της οδού Αγίας Ζώνης

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Κοινωνία

φωτιά- Σαλαμίνα
Πηγή φωτό: Πυρκαγιά Ενημέρωση
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η ΕΛΑΣ προχώρησε στην εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στη Σαλαμίνα λόγω της πυρκαγιών που είναι σε εξέλιξη.
  • Συγκεκριμένα, πραγματοποιούνται εκτροπές κυκλοφορίας στη Λεωφόρο Περιστερίων, από το ύψος της οδού Αισωπού στην περιοχή Κολώνες, στο ρεύμα προς Περιστέρια.
  • Εκτροπές έχουν τεθεί και στη Λεωφόρο Περιστερίων από το ύψος της οδού Πυλέως, καθώς και στην οδό Αγίας Ζώνης από το ύψος της οδού Σουλίου.

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Στην εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στη Σαλαμίνα προχώρησε η ΕΛΑΣ λόγω των πυρκαγιών που είναι σε εξέλιξη.

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Συγκεκριμένα πραγματοποιούνται οι παρακάτω εκτροπές κυκλοφορίας:

Λεωφόρος Περιστερίων από το ύψος της οδού Αισωπού στην περιοχή Κολώνες, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Περιστέρια

  • Λεωφόρος Περιστερίων από το ύψος της οδού Πυλέως, στην περιοχή Περιστέρια, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κολώνες
  • Επί της οδού Αγίας Ζώνης από το ύψος της οδού Σουλίου στην περιοχή Κακή Βίγλα, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Σελήνια.
  • Επί της οδού Δρόμος Πιλοστόμου από το ύψος της οδού Ανδρομάχης στην περιοχή Αμπελάκια, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κακή Βίγλα.

Παράλληλα από την ΕΛΑΣ έχουν διατεθεί στη Σαλαμίνα οι ακόλουθες αστυνομικές δυνάμεις:

– 2 Αξιωματικοί Τάξης

– 1 Περιπολικό

– 2 Αλλαγάρχες

– 4 Ομάδες ΔΙ.ΑΣ.

– 1 Σταθμός Ασφαλείας

– 1 Επόπτης Ο.Π.Κ.Ε. με 2 Ομάδες Ο.Π.Κ.Ε.

Δυνάμεις Τροχαίας:

– 1 Αξιωματικός (Διοικητής)

– 3 Αξιωματικοί

– 6 δίκυκλα

– 3 Περιπολικά Τροχαίας

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