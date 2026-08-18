Meteo: Έπεσαν πάνω από 5.000 κεραυνοί σε κεντρική Ελλάδα και Πελοπόννησο

Πλήθος καταιγίδων εκδηλώθηκαν σήμερα Τρίτη, κυρίως στα ορεινά ηπειρωτικά τμήματα της χώρας.

Σύμφωνα με τις καταγραφές του οργάνου Lightning Imager του μετεωρολογικού δορυφόρου Meteosat-12, από την αρχή του 24ώρου έως τις 18:00 καταγράφηκαν περισσότεροι από 5.000 κεραυνοί πάνω από την περιοχή της Ελλάδας, οι οποίες αποτυπώνονται στον σχετικό χάρτη.

Το Meteo.gr αναφέρει σχετικά:

Σύμφωνα με τις καταγραφές του οργάνου Lightning Imager του μετεωρολογικού δορυφόρου Meteosat-12, από την αρχή του εικοσιτετραώρου έως τις 18:00 ώρα Ελλάδας καταγράφηκαν περισσότερες από 5.000 ηλεκτρικές εκκενώσεις πάνω από την περιοχή της Ελλάδας, οι οποίες αποτυπώνονται στο σχετικό χάρτη. Ως ηλεκτρικές εκκενώσεις ορίζεται το σύνολο που συμπεριλαμβάνει τους κεραυνούς (εκκενώσεις μεταξύ νεφών και εδάφους), τις ηλεκτρικές εκκενώσεις μεταξύ νεφών καθώς και τις ηλεκτρικές εκκενώσεις μεταξύ νεφών και του περιβάλλοντος αέρα.

Δείτε τον χάρτη: