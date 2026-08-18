«Θα έρθω με καραμπίνα και θα αφήσω ορφανά παιδιά»: Συνελήφθη άνεργος που απείλησε εργαζόμενους στη ΔΥΠΑ – Μήνυση από τη Διοικήτρια της υπηρεσίας

Η Διοικήτρια της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), Γιάννα Χορμόβα, κατέθεσε μήνυση σε βάρος άνεργου πολίτη, ο οποίος απείλησε εργαζόμενους της υπηρεσίας. Ο άνδρας εντοπίστηκε και συνελήφθη.

Συγκεκριμένα, τη Δευτέρα οι εργαζόμενοι στη ΔΥΠΑ κατήγγειλαν εργασία υπό το καθεστώς απειλών. Όπως ανέφερε η Ομοσπονδία Υπαλλήλων ΟΑΕΔ, άνεργος πολίτης απείλησε εργαζόμενους της ΔΥΠΑ, με τη φράση «Θα έρθω με την καραμπίνα και θα αφήσω ορφανά παιδιά», επειδή δεν έχει παραλάβει την προπληρωμένη κάρτα και, ως εκ τούτου, δεν έχει λάβει το επίδομα ανεργίας του, παρότι οι εργαζόμενοι της Υπηρεσίας έχουν ολοκληρώσει κανονικά όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρεται πως: «Πρόκειται για ένα εξαιρετικά σοβαρό περιστατικό, το οποίο δεν μπορεί και δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί ως ένα μεμονωμένο γεγονός. Δεν είναι η πρώτη φορά που εργαζόμενοι της ΔΥΠΑ βρίσκονται αντιμέτωποι με απειλητικές και επιθετικές συμπεριφορές εξαιτίας των προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί με την προπληρωμένη κάρτα.

Ως Ομοσπονδία είχαμε προειδοποιήσει εγκαίρως. Από την πρώτη στιγμή που το σχετικό νομοθέτημα κατατέθηκε στη Βουλή, είχαμε επισημάνει ότι η εφαρμογή της προπληρωμένης κάρτας δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στους ανέργους, αλλά και κινδύνους για τους εργαζόμενους της ΔΥΠΑ, οι οποίοι καλούνται καθημερινά να διαχειριστούν την αγανάκτηση των πολιτών χωρίς να έχουν την ευθύνη για τις δυσλειτουργίες του συστήματος. Δυστυχώς, επιβεβαιωνόμαστε».

Μηνυτήρια αναφορά από την Διοικήτρια της ΔΥΠΑ

Η Διοίκηση της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) με ανακοίνωσή της ενημερώνει ότι «η Διοικήτρια, κα Γιάννα Χορμόβα, κατέθεσε σήμερα μηνυτήρια αναφορά στο Αστυνομικό Τμήμα Κηφισιάς, κατά του πολίτη Δ.Π.Π., σε συνέχεια σοβαρότατου περιστατικού απειλών κατά της σωματικής ακεραιότητας και της ζωής εργαζομένων στο ΚΠΑ2 Κηφισιάς.

Συγκεκριμένα ο εγγεγραμμένος άνεργος και δικαιούχος επιδόματος ανεργίας, απείλησε εργαζομένους της ΔΥΠΑ τόσο τηλεφωνικά όσο και με διαδοχικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εξαιτίας της μη παραλαβής της προπληρωμένης κάρτας μέσω της οποίας πραγματοποιείται η χρήση του επιδόματός του.

Η ΔΥΠΑ είχε ολοκληρώσει εμπρόθεσμα όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες για την καταβολή του επιδόματος, το οποίο είχε πιστωθεί στον τραπεζικό λογαριασμό του. Όπως ο πολίτης ενημερώθηκε από την Υπηρεσία, η έκδοση και η παράδοση της προπληρωμένης κάρτας αποτελούν διαδικασία που εμπίπτει στην αρμοδιότητα της τράπεζας».

Συνελήφθη ο άνεργος πολίτης

Στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνεται πως: «Παρά τις σχετικές ενημερώσεις και την προσπάθεια των εργαζομένων να τον εξυπηρετήσουν και να τον καθοδηγήσουν, ο ίδιος προχώρησε σε τηλεφωνικές και γραπτές απειλές κατά του προσωπικού, με εκφράσεις που προκάλεσαν εύλογη και έντονη ανησυχία για την ασφάλειά του.

Για την αντιμετώπιση του περιστατικού ενημερώθηκαν άμεσα οι αρμόδιες αστυνομικές Αρχές και ο υπαίτιος εντοπίστηκε και συνελήφθη, ενώ η Διοικήτρια της ΔΥΠΑ προχώρησε σήμερα στην κατάθεση μηνυτήριας αναφοράς στο Αστυνομικό τμήμα Κηφισιάς, ζητώντας τη νόμιμη διερεύνηση της υπόθεσης και την άσκηση της προβλεπόμενης ποινικής διαδικασίας.

Η ΔΥΠΑ υπηρετεί σταθερά τον πολίτη, στηρίζει καθημερινά τους ανέργους και εργάζεται με αφοσίωση, συνέπεια και κοινωνική ευαισθησία. Ωστόσο, η προστασία της ασφάλειας, της αξιοπρέπειας και της σωματικής ακεραιότητας των εργαζομένων μας αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα.

Συμπεριφορές βίας, εκφοβισμού και απειλών δεν γίνονται και δεν πρόκειται να γίνουν ανεκτές από καμία πλευρά. Η Διοίκηση της ΔΥΠΑ θα εξαντλεί πάντα κάθε νόμιμο μέσο για την περιφρούρηση του προσωπικού της και την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών της».