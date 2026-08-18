Εννέα χρόνια χωρίς τη Ζωή Λάσκαρη: Το αφιέρωμα της Finos Film και οι φωτογραφίες από τις καλοκαιρινές διακοπές με την Αλίκη Βουγιουκλάκη

Ήταν 18 Αυγούστου του 2017, όταν η Ζωή Λάσκαρη άφησε τη τελευταία της πνοή. Η είδηση του θανάτου της είχε προκαλέσει πανελλήνια θλίψη, με τον κόσμο να πενθεί την απώλεια μίας πραγματικής σταρ, που κατάφερε να ξεχωρίσει με το ταλέντο της και να λατρευτεί από το κοινό όσο λίγοι καλλιτέχνες.

Η Finos Film, ήταν ιδιαίτερα σημαντικός σταθμός στη πορεία της Ζωής Λάσκαρη. Η σπουδαία ηθοποιός είχε κάνει το ντεμπούτο της στη μεγάλη οθόνη με τη ταινία «Ο Κατήφορος», που κυκλοφόρησε το 1961 σε σκηνοθεσία του Γιάννη Δαλιανίδη και παραγωγή της ιστορικής ελληνικής εταιρείας.

Συνολικά, η Ζωή Λάσκαρη συνεργάστηκε με τη Finos Film σε 23 ταινίες, μεταξύ των οποίων: «Μερικοί το προτιμούν κρύο», «Κορίτσια για φίλημα», «Οι θαλασσιές οι χάντρες», «Αυτοί που μίλησαν με τον θάνατο» και «Μια κυρία στα μπουζούκια».

Προκειμένου να τιμήσει τη μνήμη της, η ελληνική εταιρεία παραγωγής ταινιών δημιούργησε ένα αφιερωματικό βίντεο, το οποίο ανήρτησε την Τρίτη 18 Αυγούστου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στο βίντεο, βλέπουμε σκηνές από ταινίες της Finos Film, στις οποίες είχε παίξει η Ζωή Λάσκαρη. Στη λεζάντα αναφέρεται ότι: «Με μια φινέτσα και λάμψη που φώτιζε κάθε πλάνο, η Ζωή Λάσκαρη χάρισε στον ελληνικό κινηματογράφο μερικές από τις πιο αξέχαστες στιγμές του. Υπήρξε η μοναδική μεγάλη πρωταγωνίστρια που συνεργάστηκε αποκλειστικά με την Φίνος Φιλμ, γυρίζοντας συνολικά 23 ταινίες – ένα ρεκόρ που παραμένει αξεπέραστο για πρωταγωνιστικό ρόλο.

Σήμερα, εννέα χρόνια από τη μέρα που έφυγε από κοντά μας, τη θυμόμαστε μέσα από ένα νοσταλγικό, ρομαντικό reel και μερικές από τις πιο φωτεινές στιγμές της μπροστά στον φακό της Φίνος Φιλμ».

Οι φωτογραφίες με την Αλίκη Βουγιουκλάκη και το μήνυμα του Γιάννη Παπαμιχαήλ

Τη μνήμη της Ζωής Λάσκαρη, τίμησε και ο Γιάννης Παπαμιχαήλ. Ο γιος του Δημήτρη Παπαμιχαήλ και της Αλίκης Βουγιουκλάκη, δημοσίευσε μερικές όμορφες φωτογραφίες, στο προφίλ που διατηρεί για τη μητέρα του στο Instagram.

Σε αυτές, βλέπουμε τη Ζωή Λάσκαρη, με την Αλίκη Βουγιουκλάκη και τη Σμαρούλα Γιούλη το 1982 στο Θεολόγο.

«Πέρασαν 9 χρόνια από τη μέρα που έφυγε από κοντά μας η αγαπημένη ηθοποιός και φίλη της μητέρας μου Ζωή Λάσκαρη. Στις φωτογραφίες είναι το 1982 στο Θεολόγο μαζί με τη Σμαρούλα Γιούλη. Ήταν μεγάλη παρέα και περνούσαν όμορφα με μουσική, φαγητό και πολύ γέλιο. Την θυμάμαι πάντα με αγάπη και δε θα ξεχάσω ποτέ πόσο καλά μου φέρθηκε όταν έφυγε η μητέρα μου», έχει γράψει ο Γιάννης Παπαμιχαήλ.