Μαντόνα: Στη Κέρκυρα για τα γενέθλιά της – Το δείπνο σε παραδοσιακό μεζεδοπωλείο

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Η Μαντόνα επέλεξε να περάσει ένα μέρος των καλοκαιρινών διακοπών της στην Ελλάδα, ενώ γιόρτασε τα 68α γενέθλιά της στη Κέρκυρα.

Το βράδυ της Κυριακής 16 Αυγούστου, η παγκοσμίου φήμης ερμηνεύτρια επέλεξε να γιορτάσει τα 68α γενέθλιά της στο χωριό Κουραμάδες της Κέρκυρας μαζί με τον 30χρονο Τζαμαϊκανό σύντροφό της, Ακίμ Μόρις, και τις κόρες της, Λούρδη, Μέρσι Τζέιμς, Στέλλα και Έστερ.

Στα βίντεο και τις εικόνες που δημοσίευσε η Huffington Post Greece, μπορεί κανείς να δει πως η Μαντόνα δείπνησε με τον σύντροφό της στην αυλή του παραδοσιακού μεζεδοπωλείου «Ατζάρδο», το οποίο δεν εξυπηρέτησε το κοινό το Σαββατοκύριακο, προκειμένου να υποδεχτεί τη βασίλισσα της ποπ.

Μάλιστα, το μαγαζί είχε αναρτήσει την Παρασκευή 14 Αυγούστου μία ανακοίνωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκειμένου να ενημερώσει τον κόσμο, πως το Σάββατο (15/8) και την Κυριακή (16/8) θα παράμενε κλειστό.

«Αύριο, ανήμερα της Παναγίας, 15 Αυγούστου, αλλά και 16 Αυγούστου, το Ατζάρδο θα παραμείνει κλειστό. Χρόνια πολλά σε όλους, με υγεία! Σας περιμένουμε ξανά από 17 Αυγούστου».

Πληροφορίες αναφέρουν επίσης πως στα 68α γενέθλια της παγκοσμίου φήμης ερμηνεύτριας τραγούδησε η χορωδία του Αγίου Σπυρίδωνα ενώ οι καλεσμένοι της ενθουσιάστηκαν με τους παραδοσιακούς κερκυραϊκούς χορούς από τον σύλλογο «Λαοδάμας».

Αξίζει να σημειωθεί ότι πέρυσι η Μαντόνα είχε γιορτάσει τα γενέθλιά της στην Ιταλία, έχοντας στο πλευρό της τον σύντροφό της, Ακίμ Μόρις, αλλά και τις κόρες της, Μέρσι και Λούρδη. Τότε, είχε βρεθεί στη Σιένα για να παρακολουθήσει από κοντά τον ιστορικό ιππικό αγώνα Palio di Siena, που διεξάγεται κάθε χρόνο στις 16 Αυγούστου από το 1482.