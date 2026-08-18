Τούπακ Σακούρ: Ξεκίνησε η δίκη για τη δολοφονία που συγκλόνισε τη ραπ σκηνή – Η «σιωπή των δρόμων» σπάει 30 χρόνια μετά

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Σχεδόν τρεις δεκαετίες μετά τη δολοφονία του ράπερ Τούπακ Σακούρ που συγκλόνισε την παγκόσμια μουσική σκηνή, η δικαιοσύνη καλείται να δώσει οριστικές απαντήσεις.

Η δίκη του 63χρονου Ντουέιν «Keffe D» Ντέιβις ξεκίνησε στο Λας Βέγκας, με τους εισαγγελείς να τον παρουσιάζουν ως τον εγκέφαλο πίσω από τη φονική επίθεση, σε μια υπόθεση όπου η σιωπή των δρόμων καθυστέρησε την απονομή δικαιοσύνης για 30 χρόνια.

Η έναρξη της δίκης και οι κατηγορίες

Στην εναρκτήρια ημέρα της δίκης για τη δολοφονία του Τούπακ Σακούρ, οι εισαγγελείς περιέγραψαν τον πρώην αρχηγό συμμορίας Ντουέιν «Keffe D» Ντέιβις ως ένα άτομο που αναζητούσε εκδίκηση πριν οργανώσει τη δολοφονική επίθεση μέσα από αυτοκίνητο που αφαίρεσε τη ζωή του εμβληματικού μουσικού.

The lead prosecutor in the murder case against Duane “Keffe D” Davis told a jury this morning that Davis was associated with Sean “Puffy” Combs when he took part in Tupac Shakur’s 1996 fatal shooting in Las Vegas. “One of the connections that Duane Davis gets through his… pic.twitter.com/mk93vm7lKG Δολοφονία του Tupac: Ο λόγος που οι αστυνομικοί περίμεναν πάνω από 20 χρόνια για να συλλάβουν τον ύποπτο — Meghann Cuniff (@meghanncuniff) August 18, 2026



Οι μάρτυρες μετέφεραν τους ένορκους του Λας Βέγκας πίσω στο χρόνο, τρεις δεκαετίες πριν, τη νύχτα που πυροβολήθηκε ο Σακούρ, όταν οι συμμορίες είχαν τον έλεγχο του hip-hop των ’90s και η δυσπιστία προς την αστυνομία οδήγησε σε έλλειψη συνεργασίας — δημιουργώντας μία από τις πιο διάσημες ανεξιχνίαστες υποθέσεις του περασμένου αιώνα.

Ο 63χρονος Ντέιβις κατηγορείται για τη δολοφονία του Σακούρ.

Οι εισαγγελείς ισχυρίζονται ότι παρόλο που ο Ντέιβις δεν τράβηξε τη σκανδάλη που σκότωσε τον επιδραστικό ράπερ, ήταν αυτός που ενορχήστρωσε τη δολοφονία. Ο Ντέιβις αρνείται τις κατηγορίες και δηλώνει αθώος.

Στις εναρκτήριες αγορεύσεις, η κατηγορούσα αρχή παρουσίασε τον Ντέιβις ως τον εγκέφαλο της ομάδας που ήταν υπεύθυνη για τους πυροβολισμούς, δείχνοντας μάλιστα ένα βιβλίο που συνέγραψε, στο οποίο περιέγραφε λεπτομερώς τη νύχτα της επίθεσης.

«Για να είμαστε σαφείς, ο Ντουέιν Ντέιβις δεν τράβηξε τη σκανδάλη. Αλλά σχεδίασε τους πυροβολισμούς ως αντίποινα για τον ξυλοδαρμό του ανιψιού του», δήλωσε στους ένορκους ο πρώτος αναπληρωτής εισαγγελέας της περιφέρειας, Μπίνου Παλάλ.

«Το εντυπωσιακό είναι ότι θα το μάθετε αυτό από τον ίδιο τον Ντουέιν Ντέιβις».

He may not have pulled the trigger, but prosecutors say that Duane “Keffe D” Davis orchestrated the murder of Tupac Shakur. Prosecutors say Davis implicated himself in the killing in a 2019 book where he allegedly detailed the shooting. But Davis says all of those details were… pic.twitter.com/QrPyT9kXRI — Fox News (@FoxNews) August 17, 2026



Οι δικηγόροι του Ντέιβις χαρακτήρισαν το αφήγημα «μυθοπλασία», αποκαλώντας την υπόθεση προϊόν μιας προβληματικής έρευνας δεκαετιών.

Ο Ντέιβις έχει κρατήσει αποστάσεις από το βιβλίο, λέγοντας ότι δεν το έγραψε ολόκληρο ο ίδιος και ότι ορισμένα μέρη αποτελούν προϊόν μυθοπλασίας για να αυξηθούν οι πωλήσεις.

Ο Ντέιβις, φοράγοντας μπλε σκούρο κοστούμι και μπλε γραβάτα, καθημένος μαζί με την υπεράσπισή του, αμφισβήτησε μέσω των δικηγόρων του το γιατί δεν είχε συλληφθεί κανείς για σχεδόν τρεις δεκαετίες και αναρωτήθηκε γιατί «κανείς δεν επιβεβαιώνει τίποτα από όλα αυτά;».

«Τι στοιχεία έχουν μετά από 30 χρόνια;» αναρωτήθηκε ο δικηγόρος του, Μάικλ Σανφτ.

Η κατάθεση του πρώτου μάρτυρα

Πρώτος μάρτυρας της κατηγορούσας αρχής ήταν ο Γκάρι Ντέιλ, ο οποίος υπηρετούσε στο Αστυνομικό Τμήμα της Μητροπολιτικής Περιοχής του Λας Βέγκας κατά τη στιγμή των πυροβολισμών, τον Σεπτέμβριο του 1996.

Ο αστυνομικός περιέγραψε λεπτομερώς τη διαδρομή του με το ασθενοφόρο μαζί με τον Σακούρ μετά τον πυροβολισμό του. Ανέφερε ότι ο ράπερ αρνήθηκε να δώσει οποιαδήποτε πληροφορία για το τι συνέβη και για το ποιος τον πυροβόλησε.

«Θα το κανονίσουμε εμείς», είπε ο Σακούρ, σύμφωνα με την κατάθεση του αστυνομικού.

Ανταγωνισμός συμμοριών και δεκαετίες σιωπής

Στον πυρήνα της υπόθεσης βρίσκεται η διαμάχη μεταξύ της ραπ σκηνής της Ανατολικής και της Δυτικής Ακτής, καθώς και ο πόλεμος ανάμεσα στις συμμορίες Bloods και Crips, που έμειναν αθάνατες μέσα από τους στίχους της ραπ και τα ειδησεογραφικά ρεπορτάζ τη δεκαετία του 1990.

Η αστυνομία υποστηρίζει εδώ και καιρό ότι η έλλειψη συνεργασίας στην υπόθεση οδηγούσε συνεχώς την έρευνα σε αδιέξοδο. Ωστόσο, μέλη του περιβάλλοντος του ράπερ κατηγόρησαν τις αρχές ότι αρχικά τους αντιμετώπισαν ως ύποπτους και απέτυχαν να ακολουθήσουν σημαντικά στοιχεία.

Κατά τη διάρκεια της Δευτέρας, οι εισαγγελείς παρουσίασαν αυτή την εικόνα στους ένορκους, εξηγώντας ότι δεν υπήρξαν επίσημες ποινικές κατηγορίες για τη δολοφονία, επειδή στον κόσμο των όπλων και των συμμοριών «η σιωπή σημαίνει επιβίωση».

Όμως, «ένα άτομο» που δυσκολευόταν να μείνει σιωπηλό ήταν ο κατηγορούμενος, ανέφεραν οι εισαγγελείς, σημειώνοντας ότι ο Ντέιβις προέβη σε «σειρά» δηλώσεων για την υπόθεση μεταξύ 1998 και 2003.

Το χρονικό των αντίποινων

Οι εισαγγελείς ισχυρίζονται ότι ο Ντέιβις σχεδίασε τους πυροβολισμούς αφού ο ανιψιός του, Ορλάντο Άντερσον, ενεπλάκη σε καβγά με τον Σακούρ στο Λας Βέγκας λίγες ώρες νωρίτερα.

Υποστήριξαν ότι ο Ντέιβις πίστευε πως η επίθεση στον ανιψιό του δεν μπορούσε να «μείνει χωρίς απάντηση».

Ο εμβληματικός ράπερ ήταν μόλις 25 ετών όταν πυροβολήθηκε έπειτα από έναν αγώνα πυγμαχίας του Μάικ Τάισον στις 7 Σεπτεμβρίου 1996. Υπέκυψε στα τραύματά του έξι ημέρες αργότερα.

For nearly 30 years, the killing of Tupac Shakur at age 25 has been one of hip-hop’s most enduring mysteries. On Monday, a jury in Las Vegas will begin hearing the case of a former Los Angeles gang member accused of orchestrating his death. https://t.co/bKeCSrKQEp — NBC News (@NBCNews) August 17, 2026



Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι ο Ντέιβις —πρώην αρχηγός της συμμορίας δρόμου South Side Compton Crips— ήταν ο «διοικητής πεδίου στο σημείο» που «διέταξε τον θάνατο» του Σακούρ.

Η υπόθεση της δολοφονίας είχε παραμείνει ανεξιχνίαστη μέχρι τις δημόσιες δηλώσεις του ίδιου του Ντέιβις, ο οποίος εξέδωσε απομνημονεύματα το 2019.

Σε αυτά, καθώς και σε διάφορες συνεντεύξεις, ο Ντέιβις ισχυρίστηκε ότι ήταν συνεπιβάτης στο όχημα από το οποίο εκτελέστηκαν οι πυροβολισμοί εναντίον του αυτοκινήτου του Σακούρ εκείνη τη νύχτα.

Στο βιβλίο του ανέφερε ότι έδωσε το όπλο που χρησιμοποιήθηκε στη δολοφονία στον ανιψιό του, τον Άντερσον, ο οποίος και πυροβόλησε τον ράπερ.

Οι δικηγόροι του ισχυρίστηκαν ότι το βιβλίο είναι μυθοπλασία και δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως αποδεικτικό στοιχείο σε μια ποινική δίκη που αφορά υπόθεση πριν από τρεις δεκαετίες, αλλά ο δικαστής έκρινε ότι μπορεί να αξιοποιηθεί στο δικαστήριο.

Τα επιχειρήματα της υπεράσπισης

Η υπερασπιστική του ομάδα έστρεψε τα βέλη της σε εξαφανισμένες αναφορές της αστυνομίας, αμφισβητούμενα στοιχεία και μια «μεροληπτική, πρόχειρη και ελλιπή» εργασία των ντετέκτιβ.

Ισχυρίστηκαν ότι οι εισαγγελείς βασίστηκαν σε «αναξιόπιστους ανθρώπους με ποινικό μητρώο, οικονομικά κίνητρα και ασυνεπείς καταθέσεις».

Η υπεράσπιση υποστήριξε επίσης ότι οι μάρτυρες άλλαξαν τις ιστορίες τους με την πάροδο του χρόνου και επηρεάστηκαν από χρήματα, τη δημοσιότητα των μέσων ενημέρωσης ή πληροφορίες που τους παρείχαν οι ερευνητές.

Οι εναρκτήριες αγορεύσεις ξεκίνησαν τη Δευτέρα έπειτα από μία εβδομάδα επιλογής των ενόρκων.

Τις επόμενες εβδομάδες, μάρτυρες, εμπειρογνώμονες, ερευνητές, ακόμη και ορισμένοι μάρτυρες-διασημότητες αναμένεται να καταθέσουν για το τι συνέβη εκείνη τη νύχτα.

Η αναπαράσταση της νύχτας της δολοφονίας

Οι εισαγγελείς ισχυρίζονται ότι ο Ντέιβις προμηθεύτηκε ένα όπλο και οργάνωσε τη μετακίνηση δύο οχημάτων προς ένα κλαμπ του Λας Βέγκας. Το ένα από αυτά, μια λευκή Cadillac, μετέφερε άλλα τρία άτομα, συμπεριλαμβανομένου του ανιψιού του, Άντερσον.

Ο Παλάλ δήλωσε στους ένορκους ότι οι άνδρες αποφάσισαν να «πάρουν λίγο αλκοόλ και να επιστρέψουν στη λεωφόρο Strip του Βέγκας για πάρτι». Κατά τη διαδρομή τους όμως, είδαν μια πομπή αυτοκινήτων και εντόπισαν τον Σακούρ μαζί με τον συνιδρυτή της Death Row Records, Μάριον «Suge» Νάιτ, σε ένα από τα οχήματα.

Suge Knight reportedly refuses to be involved in the Tupac Shakur murder trial, which began this week with jury selection. The former Death Row CEO, who was driving the car that Tupac was in when he was fatally shot in a drive-by near the Las Vegas Strip in 1996, is adamant… pic.twitter.com/k3W6d8VjP3 — XXL Magazine (@XXL) August 11, 2026



Ο Παλάλ ισχυρίζεται ότι τότε ο Ντέιβις και οι υπόλοιποι στην Cadillac αποφάσισαν να κάνουν αναστροφή και να αναμετρηθούν με τους Σακούρ και Νάιτ.

Ο Ντέιβις, που καθόταν στη θέση του συνοδηγού, έδωσε το όπλο στον Άντερσον, ο οποίος πυροβόλησε μέσα στο αυτοκίνητο του Σακούρ.

Η Ίνγκριντ Στόουκς, η οποία ήταν παρούσα τη στιγμή των πυροβολισμών, κατέθεσε ότι η ίδια και οι φίλοι της οδηγούσαν στο Λας Βέγκας εκείνο το βράδυ, πριν συναντήσουν τον Νάιτ και τον Σακούρ.

Ingrid Stokes was in a convertible Sebring with three friends on the Las Vegas Strip on Sept. 7, 1996, when they witnessed the gunfire that killed rapper Tupac Shakur. Stokes testified as the second prosecution witness in Duane “Keefe D” Davis’ murder trial on Monday (August… pic.twitter.com/f5EFZ8G8gN — Meghann Cuniff (@meghanncuniff) August 18, 2026



Ο φίλος της γνώριζε τον Νάιτ και πρότεινε στις γυναίκες να τους ακολουθήσουν σε ένα κλαμπ. Άρχισαν να οδηγούν μέσα στο Βέγκας, αλλά «υπήρχε ένα αυτοκίνητο πίσω μας που προσπαθούσε να μπει μπροστά μας», ανέφερε η Στόουκς.

Σε κάποιο σημείο, σταμάτησαν σε ένα φανάρι και έκαναν στην άκρη για να αλλάξουν οδηγό λόγω ανησυχίας για το άλλο όχημα.

«Είχαμε τα κεφάλια μας κατεβασμένα, βγάζοντας τις ζώνες ασφαλείας μας, όταν ακούσαμε τους πυροβολισμούς», κατέθεσε η Στόουκς. «Έγινε το έλα να δεις».