Σίβηρη Χαλκιδικής: Ξεκινούν άμεσα αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα μετά την πυρκαγιά

Στον σχεδιασμό των παρεμβάσεων μετά την πυρκαγιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής, έχουν ήδη προχωρήσει οι αρμόδιες υπηρεσίες, με έμφαση στον καθαρισμό των ρεμάτων και την έναρξη αντιπλημμυρικών και αντιδιαβρωτικών έργων.

Ήδη εκπονείται μελέτη για τα ρέματα της περιοχής, στην οποία καταγράφονται η πορεία τους, τα σημεία στα οποία καταλήγουν και οι εκβολές τους, ενώ θα προσδιοριστεί και το εκτιμώμενο κόστος των απαιτούμενων παρεμβάσεων.

Όπως επισημαίνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής, Γιάννης Κουφίδης, η μελέτη αναμένεται να παρουσιαστεί στην αυριανή σύσκεψη στο Δημαρχείο Κασσάνδρας, προκειμένου να υπάρχει συγκεκριμένη εικόνα. τόσο για τα σημεία όπου απαιτούνται παρεμβάσεις, όσο και για το ύψος της σχετικής δαπάνης.

Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη βρίσκεται από το Δασαρχείο Κασσάνδρας, η διαδικασία για τη χρηματοδότηση και την εκπόνηση των μελετών που απαιτούνται για τα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα στην καμένη έκταση, με στόχο οι παρεμβάσεις να προχωρήσουν πριν από την έναρξη των φθινοπωρινών βροχών.

Ήδη τα πρώτα έγγραφα έχουν διαβιβαστεί προς το Πράσινο Ταμείο, ενώ, σύμφωνα με την προϊσταμένη του Δασαρχείου Κασσάνδρας Δρ. Μαργαρίτα Μπαχαντουριάν, το επόμενο βήμα είναι η ανάθεση της σύνταξης των σχετικών μελετών.

Έτσι, λίγες ημέρες μετά την πυρκαγιά της 13ης Αυγούστου, ο σχεδιασμός έχει περάσει πλέον από την αντιμετώπιση της φωτιάς στην πρόληψη των συνεπειών της, με τις υπηρεσίες να επιχειρούν να προλάβουν προβλήματα από την απορροή υδάτων, τη διάβρωση και τη μεταφορά φερτών υλικών προς τους χαμηλότερους οικισμούς.

Πρέπει να υλοτομηθούν τα καμένα

Όπως επισημαίνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η κ. Μπαχαντουριάν, η διαδικασία για την έναρξη των αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων έχει ήδη ξεκινήσει, ενώ τα πρώτα σχετικά έγγραφα έχουν διαβιβαστεί από τη Θεσσαλονίκη προς το Πράσινο Ταμείο στην Αθήνα για τη χρηματοδότηση των παρεμβάσεων.

«Όταν τελειώνει μια φωτιά, οφείλουμε, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για έκταση τέτοιας έντασης και κυρίως όταν είναι όμορη οικισμών, όπου μπορεί να έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα, να κινητοποιούμε αμέσως τη διαδικασία των αντιπλημμυρικών και αντιδιαβρωτικών έργων», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Όπως εξηγεί, τα δύο είδη παρεμβάσεων έχουν διαφορετικό, αλλά συμπληρωματικό ρόλο. Τα αντιδιαβρωτικά έργα αποσκοπούν στη συγκράτηση του επιφανειακού εδάφους, ώστε να περιοριστεί η διάβρωση και να δημιουργηθούν καλύτερες συνθήκες για τη φυσική αναγέννηση του δάσους.

Τα αντιπλημμυρικά έργα, από την άλλη, περιλαμβάνουν μικρά φράγματα και άλλες παρεμβάσεις μέσα στις χαράδρες, προκειμένου να ανακοπεί η ταχύτητα απορροής του νερού και να μειωθεί ο κίνδυνος πλημμυρικών φαινομένων στους οικισμούς που βρίσκονται χαμηλότερα.

«Στην περιοχή τη δική μας χρειάζεται, κατά την άποψή μου, άμεσα εκτέλεση αντιπλημμυρικών και αντιδιαβρωτικών», τονίζει.

Σύμφωνα με την ίδια, η διαδικασία αναμένεται να προχωρήσει με γοργούς ρυθμούς, καθώς, μετά τις πρόσφατες μεγάλες πυρκαγιές σε όλη τη χώρα, έχουν προβλεφθεί διαδικασίες ταχείας υλοποίησης. Εκτιμάται ότι οι διαδικασίες θα κινηθούν πολύ σύντομα, ώστε να ξεκινήσει το συντομότερο δυνατό η υλοποίηση των έργων.

Το κρίσιμο, όπως υπογραμμίζει, είναι να μη χαθεί χρόνος. «Πριν από την έναρξη των βροχών αυτό πρέπει να γίνει κανονικά. Θα πρέπει να μπούμε να υλοτομήσουμε τα καμένα και να ξεκινήσουμε τη διαδικασία των αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών», αναφέρει.

Οι υλοτομήσεις για την ασφάλεια του δρόμου

Παράλληλα με τον σχεδιασμό των επόμενων έργων η δασική υπηρεσία έχει ήδη προχωρήσει σε επείγουσες παρεμβάσεις για την ασφάλεια του οδικού δικτύου.

Όπως λέει η προϊσταμένη του Δασαρχείου Κασσάνδρας, αμέσως μετά την πυρκαγιά εκπρόσωποι δασικών συνεταιρισμών εργάστηκαν πυρετωδώς εκατέρωθεν του επαρχιακού οδικού δικτύου, απομακρύνοντας περισσότερα από 200 καμένα και επικίνδυνα πεύκα.

Περίπου 2.500 στρέμματα η συνολική έκταση – διαφορετική η δασική επιφάνεια

Σε ό,τι αφορά την έκταση της πυρκαγιάς η προϊσταμένη του Δασαρχείου Κασσάνδρας αναφέρει ότι η υπηρεσιακή εκτίμηση ανέρχεται περίπου στα 2.500 στρέμματα, διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για συνολική έκταση και όχι αποκλειστικά για δασική γη.

«Μέσα σε αυτή την έκταση δεν είναι όλα δασικά. Περίπου 1.400 στρέμματα είναι δασικά. Τα υπόλοιπα ήταν αγροτικές εκτάσεις, που μπορεί και να μην κάηκαν», σημειώνει, εξηγώντας ότι η πυρκαγιά κινήθηκε με «κηλιδώσεις», περνώντας από τη μία έκταση στην άλλη.

Η πρόληψη ο πιο καθοριστικός παράγοντας

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει η Δρ. Μπαχαντουριάν στα προληπτικά μέτρα που είχαν προηγηθεί της πυρκαγιάς, υποστηρίζοντας ότι οι εργασίες μείωσης της καύσιμης ύλης στην περιοχή της Σίβηρης συνέβαλαν ώστε ο οικισμός να αποφύγει την καταστροφή.

Όπως εξηγεί, τα έργα στο πλαίσιο των προγραμμάτων πρόληψης περιλαμβάνουν παρεμβάσεις στον υποόροφο του δάσους, με απομάκρυνση της πρόσθετης καύσιμης ύλης που μπορεί να ευνοήσει την ταχεία εξάπλωση μιας πυρκαγιάς.

«Είχαν εκτελεστεί πολλές εργασίες σε εκτεταμένη έκταση στην περιοχή και θεωρώ ότι συνέβαλαν ουσιαστικά στο να προστατευθεί το χωριό της Σίβηρης από την καταστροφή», τονίζει.

Στην περιοχή αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής είχαν, άλλωστε, ενταχθεί έργα αντιπυρικής προστασίας στο πλαίσιο του «ANTINERO», με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, τη μείωση της καύσιμης ύλης και τη δημιουργία υποδομών αντιπυρικής προστασίας.

Τρεις αντιπυρικές ζώνες και μάχη στο πεδίο

Η προϊσταμένη του Δασαρχείου αναφέρεται και στις παρεμβάσεις που έγιναν κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς, με το προσωπικό της υπηρεσίας να επιχειρεί στο πεδίο, σε συνεργασία με άλλες υπηρεσίες και με τη συνδρομή μηχανημάτων της Περιφέρειας.

«Ήμασταν στο πεδίο. Αναλάβαμε τα μηχανήματα της Περιφέρειας, καθώς και την καθοδήγηση ομάδας δασικού συνεταιρισμού και επί τρεις μέρες συνεχόμενα ανοίγαμε αντιπυρικές ζώνες επάνω στο βουνό», λέει, σημειώνοντας ότι δημιουργήθηκαν συνολικά τρεις αντιπυρικές ζώνες, με την τρίτη να λειτουργεί ως εφεδρική γραμμή άμυνας σε περίπτωση που η ένταση της πυρκαγιάς δεν υποχωρούσε.

Στόχος ήταν η προστασία των οικισμών που βρίσκονταν στην πορεία του μετώπου, μεταξύ άλλων της Σίβηρης, του οικισμού Παπακυρίτση και της Φούρκας, όπως σημειώνει.

Για τις κρίσιμες ώρες της πυρκαγιάς, η Δρ. Μπαχαντουριάν υπογραμμίζει ότι προτεραιότητα για τη δασική υπηρεσία ήταν η επιχειρησιακή δράση στο πεδίο.

Η επόμενη μάχη, πάντως, έχει ήδη μεταφερθεί πλέον από το μέτωπο της φωτιάς στο μέτωπο της αποκατάστασης. Και, όπως υπογραμμίζει η προϊσταμένη του Δασαρχείου Κασσάνδρας, το ζητούμενο είναι οι παρεμβάσεις να έχουν ολοκληρωθεί εγκαίρως, ώστε οι πρώτες ισχυρές βροχοπτώσεις να μη μετατρέψουν το καμένο τοπίο σε νέα απειλή για τους οικισμούς και τις υποδομές της περιοχής.

Μελέτη για τα ρέματα που χρήζουν καθαρισμού

Στον σχεδιασμό των άμεσων παρεμβάσεων μετά την πυρκαγιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής περιλαμβάνεται και ο καθαρισμός των ρεμάτων της περιοχής, καθώς, ενόψει των φθινοπωρινών βροχών, οι αρμόδιες υπηρεσίες επιχειρούν να προλάβουν ενδεχόμενα πλημμυρικά φαινόμενα.

Όπως επισημαίνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής, Γιάννης Κουφίδης, ήδη εκπονείται μελέτη για το σύνολο των ρεμάτων που θα πρέπει να καθαριστούν στην περιοχή της Σίβηρης μετά την πυρκαγιά. Στη μελέτη καταγράφονται τα ρέματα, η πορεία τους, τα σημεία στα οποία καταλήγουν και οι εκβολές τους, προκειμένου να προσδιοριστούν με ακρίβεια οι απαιτούμενες παρεμβάσεις.

Παράλληλα, όπως εξηγεί ο κ. Κουφίδης, από τη μελέτη θα προκύψει και εκτιμώμενο κόστος των εργασιών, ώστε να υπάρχει σαφής εικόνα για τις ανάγκες χρηματοδότησης και να μπορέσουν να δρομολογηθούν οι παρεμβάσεις το συντομότερο δυνατό.

Η μελέτη αναμένεται να παρουσιαστεί στην αυριανή σύσκεψη που έχει προγραμματιστεί στη Σίβηρη Χαλκιδικής, παρουσία του κυβερνητικού κλιμακίου που θα βρεθεί στην περιοχή για την αποτίμηση των ζημιών και τον σχεδιασμό των επόμενων βημάτων για την αποκατάσταση.

Η καταγραφή των ρεμάτων και ο καθαρισμός τους αποκτούν ιδιαίτερη σημασία μετά την πυρκαγιά, καθώς η απώλεια της βλάστησης στις καμένες εκτάσεις αυξάνει τον κίνδυνο επιφανειακής απορροής και μεταφοράς φερτών υλικών κατά τη διάρκεια ισχυρών βροχοπτώσεων. Για τον λόγο αυτό ο καθαρισμός των υδατορεμάτων αποτελεί ένα από τα μέτρα που εξετάζονται παράλληλα με τα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα που έχει ήδη δρομολογήσει η δασική υπηρεσία.

Υπενθυμίζεται ότι η αυριανή σύσκεψη θα γίνει υπό τον αρμόδιο για την Κρατική Αρωγή υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο, ο οποίος θα συνοδεύεται από τον γενικό γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, Πέτρο Καμπούρη.

Στο κυβερνητικό κλιμάκιο που θα βρεθεί στο Δημαρχείο Κασσάνδρας αναμένεται επίσης να συμμετάσχει και ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, καθώς μεγάλο μέρος των ζημιών αφορά αγροτικές εκτάσεις, ελαιώνες και υποδομές της περιοχής. Η επίσκεψη περιλαμβάνει αυτοψία στο πεδίο, ενώ στη σύσκεψη θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης και των αρμόδιων φορέων.

Η πυρκαγιά

Υπενθυμίζεται ότι η πυρκαγιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής, εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 13 Αυγούστου 2026, σε αγροτοδασική έκταση της Κασσάνδρας, και μέσα σε λίγη ώρα πήρε μεγάλες διαστάσεις, καθώς οι ισχυροί άνεμοι ευνόησαν την ταχεία εξάπλωση του μετώπου προς κατοικημένες περιοχές.

Η εξέλιξη του μετώπου ήταν ιδιαίτερα γρήγορη, με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθεί το 112 και να δοθεί εντολή εκκένωσης για τη Σίβηρη και τη Φούρκα. Περισσότεροι από 480 άνθρωποι απομακρύνθηκαν διά θαλάσσης από την παραλία της Σίβηρης, καθώς η απομάκρυνση από την ξηρά είχε καταστεί δύσκολη λόγω της πυρκαγιάς.

Ήδη από τις 17 Αυγούστου ξεκίνησε η επίσημη διαδικασία καταγραφής των ζημιών, ενώ δρομολογήθηκε και η διαδικασία για την κρατική αρωγή προς τις πληγείσες επιχειρήσεις.