Φωτιά στην Κάρυστο – Επιχειρούν και εναέρια μέσα

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει στην Κάρυστο και συγκεκριμένα στην περιοχή Κόμιτο όπου επιχειρούν και εναέρια μέσα για την κατάσβεσή της.

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Κοινωνία

ΦΩΤΙΑ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συναγερμός έχει σημάνει στην Κάρυστο λόγω πυρκαγιάς.
  • Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν και εναέρια μέσα.
  • Οι αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη του πύρινου μετώπου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στο Κόμιτο Καρύστου. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 13:00 και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 20ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα κι από αέρος 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική η περιοχή σήμερα βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Σημειώνεται ότι για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ευβοίας.

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