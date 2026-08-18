Συρία: Καταδικάστηκε σε θάνατο ο ξάδελφος του Μπασάρ αλ Άσαντ – Σφυροκόπημα από το Ισραήλ σε αεροπορική βάση

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Θανατική ποινή επιβλήθηκε στον ξάδελφο του Μπασάρ αλ Ασάντ, Ουασίμ αλ Ασάντ, από δικαστήριο της Συρίας.

Ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που διαπράχθηκαν εν μέσω του συριακού εμφυλίου πολέμου.

Ο δικαστής Φαχρ αλ-Ντιν αλ-Αριάν, του 4ου κακουργιοδικείου της Δαμασκού έκρινε τον Ουασίμ αλ-Ασαντ, παρόντα στο δικαστήριο, ένοχο για «ανθρωποκτονία εκ προθέσεως και κατά συρροήν, βασανιστήρια και ωμότητες (…) που χαρακτηρίσθηκαν εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας προσθέτοντας ότι «κατά συνέπεια, καταδικάζεται σε θάνατο».

Οι καταδίκες του Μπασάρ αλ Ασάντ και των αξιωματούχων του καθεστώτος

Το ίδιο δικαστήριο καταδίκασε στις 11 Αυγούστου σε θάνατο τον έκπτωτο πρόεδρο Μπασάρ αλ-Ασαντ, τον αδελφό του Μάχερ αλ-Ασαντ και πολλούς ακόμη αξιωματούχους του καθεστώτος της Δαμασκού για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που διέπραξαν κατά την διάρκεια του πολυαίμακτου συριακού εμφυλίου πολέμου που ξέσπασε το 2011.

Ανάμεσά τους ο Ατεφ Νατζίμπ, ο διαβόητος αρχηγός των υπηρεσιών πολιτικής ασφαλείας στην πόλη Ντεράα της νότιας Συρίας πριν και κατά την διάρκεια του εμφυλίου πολέμου.

Ο Ατεφ Νατζίμπ είναι ο μοναδικός καταδικασθείς που ήταν παρών στην δίκη. Ολοι οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι καταδικάσθηκαν ερήμην.

Η δέσμευση των μεταβατικών αρχών

Οι μεταβατικές αρχές εξουσίας, που ανέτρεψαν τον Μπασάρ αλ-Ασαντ και το καθεστώς του τον Δεκέμβριο 2024 μετά τον 13ετή εμφύλιο πόλεμο δεσμεύθηκαν ότι θα αποδοθεί δικαιοσύνη για τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν επί των ημερών του αλ-Ασαντ.

Ο Μπασάρ αλ-Ασαντ κρίθηκε ένοχος για «εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου, μεταξύ άλλων για ανθρωποκτονίες εκ προμελέτης, ανθρωποκτονίες εκ προθέσεως κατά συρροήν, ανθρωποκτονίες εκ προθέσεως παιδιών ηλικίας κάτω των 15 ετών (…) βασανιστήρια που επέφεραν τον θάνατο και για στέρηση της ελευθερίας».

Η φυγή στη Μόσχα και η κατάρρευση

Ο έκπτωτος Μπασάρ αλ-Ασαντ διέφυγε τον Δεκέμβριο 2024 μαζί με την οικογένειά του και μια χούφτα κοντινών του προσώπων στην Μόσχα, κατά την προέλαση των δυνάμεων του συνασπισμού ισλαμιστικών οργανώσεων που κατέληξε στην κατάληψη της Δαμασκού.

Στη φυγή του εγκατέλειψε υψηλόβαθμους δημόσιους λειτουργούς και αξιωματούχους των υπηρεσιών ασφαλείας, ορισμένοι από τους οποίους διέφυγαν στο εξωτερικό ενώ άλλοι βρήκαν καταφύγιο στην Λαττάκεια, παράκτια ζώνη της Συρίας που κατοικείται από την αλαουιτική μειονότητα από την οποία προέρχεται και η φατρία των αλ-Ασαντ.

Ο απολογισμός του 13ετούς εμφυλίου

Ο εμφύλιος της Συρίας πυροδοτήθηκε από την αιματηρή καταστολή των διαδηλώσεων για την δημοκρατία που ακολούθησε τις εξεγέρσεις της «Αραβικής Ανοιξης» σε πολλές χώρες της Μέσης Ανατολής και του Μάγρεμπ.

Περισσότερο από μισό εκατομμύριο άνθρωποι σκοτώθηκαν και εκατομμύρια έγιναν πρόσφυγες. Δεκάδες χιλιάδες εξαφανίσθηκαν, πολλοί από αυτούς έπεσαν θύματα βασανιστηρίων και δολοφονιών στα διαβόητα μπουντρούμια του καθεστώτος της Δαμασκού.

Νέα ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα

Οκτώ ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα σημειώθηκαν νωρίς σήμερα το πρωί στη στρατιωτική αεροπορική βάση Αμπού αλ-Ντουχούρ στη βορειοδυτική Συρία, με στόχο τον διάδρομο προσαπογειώσεων και αποθήκες, μετέδωσε ο κρατικός τηλεοπτικός σταθμός Ekhbariya επικαλούμενος στρατιωτική πηγή.

Δεν υπήρξαν θύματα, σύμφωνα με στρατιωτική πηγή και έναν πολίτη που ζει κοντά στη βάση.

🇮🇱🇸🇾 Israel has just launched its deepest strike in Syria since July last year It carried out 4 strikes on the Abu al-Duhur air base in eastern Idlib, Syria, overnight The base is home to the Syrian Air Force and was attacked after footage was released of Syria’s Su-22s… — Mario Nawfal (@MarioNawfal) August 18, 2026



Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις αρνήθηκαν να κάνουν σχόλιο για τα πλήγματα αυτά ενώ το συριακό υπουργείο Άμυνας δεν απάντησε σε αίτημα να σχολιάσει.

Η βάση, σε απόσταση περίπου 70 χιλιομέτρων από τα σύνορα με την Τουρκία, βρίσκεται εκτός λειτουργίας από το 2013 ως στρατιωτικό αεροδρόμιο και άλλαξε αρκετές φορές χέρια στη διάρκεια του 14ετούς συριακού εμφυλίου ανάμεσα σε δυνάμεις πιστές στον πρώην πρόεδρο Μπασάρ αλ-Άσαντ και αντιπολιτευόμενες παρατάξεις.

Suriye devlet televizyonuna konuşan askeri kaynak, bu sabah İdlib’deki Ebu Zuhur Hava Üssü’ne düzenlenen İsrail saldırılarının sayısını 8 olarak verdi 🔴 “Pist ile depolama tesisleri vuruldu” 🔴 Askeri kaynağa ve üssün yakınında yaşayan sivile göre sadece maddi hasar meydana… pic.twitter.com/E1vaU7Ts2j — The Cradle Turkiye (@cradleturkiye) August 18, 2026



Μετά την ανατροπή του Άσαντ, στα τέλη του 2024, η βάση είχε χρησιμοποιηθεί ως κέντρο εκπαίδευσης για τον νέο στρατό της Συρίας, σύμφωνα με στρατιωτική πηγή.

Η τουρκική εμπλοκή και οι προειδοποιήσεις

Σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, μια μη κυβερνητική οργάνωση με έδρα το Λονδίνο η οποία διαθέτει εκτεταμένο δίκτυο πηγών στη Συρία, τα πλήγματα αυτά έγιναν μετά «την επίσκεψη, τις τελευταίες ημέρες, μιας τουρκικής στρατιωτικής αντιπροσωπείας στο αεροδρόμιο στο πλαίσιο προσπαθειών, που βρίσκονται σε εξέλιξη, με στόχο την αποκατάσταση της λειτουργίας του».

Τα πλήγματα σημειώθηκαν ενώ καταγράφεται αύξηση των εντάσεων ανάμεσα στο Ισραήλ και την Τουρκία και παράλληλα υψώνονται οι τόνοι ανάμεσα στις δύο χώρες σχετικά με τη Συρία.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν δήλωσε σε ομιλία του στις 6 Αυγούστου ότι το Ισραήλ συνεχίζει να απειλεί την ασφάλεια της Συρίας με τις επανειλημμένες επιθέσεις του και ζήτησε να του ασκηθεί πίεση για να σεβαστεί την εδαφική ακεραιότητα της Συρίας.

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατζ, από την πλευρά του, έχει προειδοποιήσει ρητά τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, λέγοντας ότι το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει μέτρα που ενισχύουν τις στρατιωτικές ικανότητες της Συρίας με τρόπους που θα μπορούσαν να απειλήσουν το Ισραήλ.

Η ανασύνταξη της συριακής αεροπορίας

Η Συρία πραγματοποίησε στις αρχές Αυγούστου αεροπορικά γυμνάσια στο βόρειο τμήμα της χώρας χρησιμοποιώντας ρωσικής κατασκευής μαχητικά αεριωθούμενα MiG-21. Πρόκειται για τις πρώτες τέτοιες ασκήσεις μετά την ανατροπή του Άσαντ.

Το δημόσιο ισραηλινό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο Kan μετέδωσε στις 11 Αυγούστου ότι αξιωματούχοι των ισραηλινών δυνάμεων ασφαλείας έχουν ενδείξεις ότι η Συρία επιταχύνει τις προσπάθειες για να ανασυστήσει την πολεμική αεροπορία της, μεταξύ άλλων στρατολογώντας νέους πιλότους, εκπαιδεύοντάς τους και πραγματοποιώντας μια πρώτη άσκηση με τη συμμετοχή μαχητικών αεροσκαφών.

Το Kan επικαλέσθηκε ισραηλινή πηγή, η οποία δήλωσε πως το Ισραήλ παρακολουθεί από κοντά τις εξελίξεις και έχει εκφράσει τις ανησυχίες του στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ