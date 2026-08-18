Ισπανία: Νέος σεισμός μεγέθους 4,6 Ρίχτερ στη Γρανάδα – Στην ίδια περιοχή το επίκεντρο με την δόνηση της 15ης Αυγούστου

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Διεθνή Νέα

Σεισμός στη Γρανάδα
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Νέος σεισμός, μεγέθους 4,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σημειώθηκε στην Ισπανία και συγκεκριμένα στην επαρχία της Γρανάδας,  Τρίτη (18/8).

Σεισμός 5 Ρίχτερ στην Ισπανία – Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Γρανάδα

Το Εθνικό Γεωγραφικό Ινστιτούτο (IGN) κατέγραψε τον σεισμό σήμερα το πρωί με επίκεντρο το Αλχεντίν (Γρανάδα), τον ίδιο δήμο που χτυπήθηκε από σεισμό μεγέθους 5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ το περασμένο Σάββατο. Προς το παρόν, δεν έχουν αναφερθεί θύματα ή υλικές ζημιές.

Προς το παρόν, δεν έχουν αναφερθεί θύματα ή υλικές ζημιές.

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