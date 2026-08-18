Ισπανία: Νέος σεισμός μεγέθους 4,6 Ρίχτερ στη Γρανάδα – Στην ίδια περιοχή το επίκεντρο με την δόνηση της 15ης Αυγούστου

Νέος σεισμός, μεγέθους 4,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σημειώθηκε στην Ισπανία και συγκεκριμένα στην επαρχία της Γρανάδας, Τρίτη (18/8).

Το Εθνικό Γεωγραφικό Ινστιτούτο (IGN) κατέγραψε τον σεισμό σήμερα το πρωί με επίκεντρο το Αλχεντίν (Γρανάδα), τον ίδιο δήμο που χτυπήθηκε από σεισμό μεγέθους 5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ το περασμένο Σάββατο. Προς το παρόν, δεν έχουν αναφερθεί θύματα ή υλικές ζημιές.

#Earthquake ( #terremoto ) possibly felt 24 sec ago in #Spain . Felt it? Tell us via: 📱 https://t.co/QMSpuj6Z2H 🌐 https://t.co/AXvOM7I4Th 🖥 https://t.co/wPtMW5ND1t ⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/jZsYYiVZn3

Προς το παρόν, δεν έχουν αναφερθεί θύματα ή υλικές ζημιές.

#ÚLTIMAHORA🔴Registrado un terremoto de magnitud 4,6 con epicentro en #Alhendín #Granada sentido en las cuatro provincias orientales

☎️Recibidas más de medio centenar de llamadas que informan de desprendimientos y grietas, sin que hasta el momento haya constancia de daños… pic.twitter.com/A6xA7JqBz2

— EMA 112 (@E112Andalucia) August 18, 2026