Συντριβή ελικοπτέρου στη Σίφνο: Ο μήνας του μέλιτος βάφτηκε με αίμα – Ποιο είναι το νιόπαντρο ζευγάρι Βρετανών που σκοτώθηκε

Η συντριβή ελικοπτέρου στη Σίφνο είχε ως αποτέλεσμα τον τραγικό θάνατο ενός νιόπαντρου ζευγαριού Βρετανών, του Alexander Cromie και της Marie Ebert, καθώς και του έμπειρου Έλληνα πιλότου, Γιώργου Ράϊκου. Οι Αρχές ερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος, εξετάζοντας τα τελευταία δευτερόλεπτα της πτήσης, βίντεο-ντοκουμέντο και μαρτυρίες, με έμφαση στο ενδεχόμενο μηχανικής βλάβης ή ανθρώπινου λάθους.

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συντριβή ελικοπτέρου στη Σίφνο - Πρωτοσέλιδο Dailymail
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τρεις νεκροί είναι ο τραγικός απολογισμός από τη συντριβή ελικοπτέρου στη Σίφνο, μεταξύ των οποίων ο πιλότος και ένα νιόπαντρο ζευγάρι Βρετανών που βρισκόταν στο μήνα του μέλιτος.
  • Η αστυνομία κατονόμασε τους τραγικούς Βρετανούς ως τον Alexander Cromie και την Marie Ebert, ενώ ο πιλότος, ο Γιώργος Ράϊκος, φέρεται να ήταν απόστρατος αξιωματικός της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας.
  • Στο μικροσκόπιο των Αρχών έχουν μπει τα τελευταία δευτερόλεπτα της πτήσης, με βίντεο-ντοκουμέντο να αποκτά ιδιαίτερη σημασία και να εξετάζεται το ενδεχόμενο μηχανικής βλάβης ή ανθρώπινου παράγοντα.

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Πρώτο θέμα σε πολλά Βρετανικά ΜΜΕ είναι το θέμα της συντριβής του ελικοπτέρου στη Σίφνο καθώς εκτός από τον πιλότο, τραγικό θάνατο βρήκε κι ένα ζευγάρι Βρετανών που βρισκόταν στο μήνα του μέλιτος.

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Ποιο είναι το νιόπαντρο ζευγάρι Βρετανών που σκοτώθηκε

Η αστυνομία κατονόμασε τους τραγικούς Βρετανούς ως τον Alexander Cromie και την Marie Ebert

Το ζευγάρι, ηλικίας γύρω στα 30, ζούσε στο Λονδίνο, πιστεύεται ότι ήταν στο μήνα του μέλιτος τη στιγμή της συντριβής.

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Ποιος ήταν ο πιλότος της μοιραίας πτήσης

Ο πιλότος, Γιώργος Ράϊκος, φέρεται να ήταν απόστρατος αξιωματικός της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας.

Είχε μεγάλη πτητική εμπειρία και είχε πιλοτάρει στρατιωτικά ελικόπτερα Chinook. Σύμφωνα με πληροφορίες ήταν παντρεμένος και πατέρας τριών παιδιών.

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Στο μικροσκόπιο των Αρχών τα τελευταία δευτερόλεπτα της πτήσης

Από την πρώτη στιγμή οι Αρχές ερευνούν την υπόθεση ενώ στο μικροσκόπιό τους έχουν μπει τα τελευταία λεπτά και κυρίως τα τελευταία δευτερόλεπτα της μοιραίας πτήσης.

Σίφνος, Ελικόπτερο, συντριβή

Σίφνος, Ελικόπτερο, συντριβή

Το δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Θόλος, κοντά στο ελικοδρόμιο, όταν το ελικόπτερο, λίγα μόλις μέτρα πριν από την προβλεπόμενη προσγείωσή του, φαίνεται να έχασε τον έλεγχο. Από τη συντριβή προκλήθηκε ισχυρή έκρηξη και το ελικόπτερο τυλίχθηκε στις φλόγες.

Το τραγικό παιχνίδι της μοίρας για το νιόπαντρο ζευγάρι των Βρετανών

Νεκροί είναι ο 55χρονος χειριστής, ελληνικής καταγωγής, και ένα νιόπαντρο ζευγάρι Βρετανών, το οποίο είχε ναυλώσει το ελικόπτερο προκειμένου να μεταβεί στη Σίφνο για το γαμήλιο ταξίδι του.

Το βίντεο-ντοκουμέντο

Ιδιαίτερη σημασία για την έρευνα αποκτά βίντεο-ντοκουμέντο που έχει έρθει στη διάθεση των Αρχών. Στο υλικό φαίνεται το ελικόπτερο να μην κινείται ομαλά στον αέρα, να περιστρέφεται και σταδιακά να χάνει ύψος, μέχρι να καταλήξει στο έδαφος, πολύ κοντά στο σημείο όπου επρόκειτο να προσγειωθεί.

Οι Αρχές επιχειρούν πλέον να ανασυνθέσουν με ακρίβεια την πορεία της πτήσης και να διαπιστώσουν τι συνέβη κατά τα τελευταία κρίσιμα δευτερόλεπτα.

Η πτήση είχε ξεκινήσει από την ευρύτερη περιοχή του Μαρκόπουλου, ενώ, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο χειριστής είχε ενημερώσει την αρμόδια υπηρεσία ότι προετοιμαζόταν για την προσγείωση. Ακολούθησε, ωστόσο, σιγή ασυρμάτου για μερικά δευτερόλεπτα.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, κάτοικοι που βρίσκονταν κοντά στο ελικοδρόμιο ανέφεραν ότι άκουσαν έναν ασυνήθιστο θόρυβο από το ελικόπτερο. Πρόκειται για μαρτυρίες που εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας, καθώς ενδέχεται να δώσουν στοιχεία για την κατάσταση του ελικοπτέρου λίγο πριν από την πτώση.

 

Εξετάζεται το ενδεχόμενο μηχανικής βλάβης

Ένα από τα βασικά ερωτήματα που καλούνται να απαντήσουν οι Αρχές είναι εάν υπήρξε μηχανική βλάβη ή εάν η πτώση οφείλεται σε ανθρώπινο παράγοντα.

Το ενδεχόμενο μηχανικής βλάβης δεν μπορεί να αποκλειστεί, ωστόσο η τελική απάντηση αναμένεται από την έρευνα του αρμόδιου φορέα διερεύνησης αεροπορικών ατυχημάτων. Όλα τα διαθέσιμα στοιχεία θα εξεταστούν προκειμένου να συνταχθεί το σχετικό πόρισμα, το οποίο θα διαβιβαστεί στις αρμόδιες εισαγγελικές Αρχές.

Σημαντικό στοιχείο θεωρούνται και οι καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στη Σίφνο κατά τη στιγμή του δυστυχήματος. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, περίπου στις 18:17, όταν ενημερώθηκε η Πυροσβεστική για την πτώση, στην περιοχή δεν επικρατούσαν ισχυροί άνεμοι και οι καιρικές συνθήκες ήταν καλές.

Έμπειρος ο χειριστής

Ο 55χρονος χειριστής περιγράφεται από ανθρώπους του επαγγελματικού του περιβάλλοντος ως ιδιαίτερα έμπειρος, με χιλιάδες ώρες πτήσης. Στο παρελθόν είχε υπηρετήσει στις Ένοπλες Δυνάμεις και μετά την αποστρατεία του συνέχισε επαγγελματικά ως χειριστής ελικοπτέρων.

Την ίδια ώρα, οι Αρχές αναζητούν στοιχεία από την τελευταία επικοινωνία του με το Κέντρο Ελέγχου. Ιδιαίτερη σημασία έχει να διαπιστωθεί εάν κατά την επικοινωνία αυτή υπήρξε οποιαδήποτε αναφορά σε πρόβλημα ή δυσλειτουργία του ελικοπτέρου.

Η συντριβή πολύ κοντά σε κατοικίες

Η συντριβή σημειώθηκε πολύ κοντά σε κατοικίες, γεγονός που προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία, καθώς υπήρξε κίνδυνος για περισσότερα θύματα.

Η έρευνα συνεχίζεται με στόχο να δοθούν απαντήσεις για τα αίτια της τραγωδίας και να αποσαφηνιστεί τι ακριβώς συνέβη στα τελευταία κρίσιμα δευτερόλεπτα πριν από τη συντριβή.

 

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