Ρώμη: Γέφυρα του Νέρωνα 2.000 ετών ξεπρόβαλε στον Τίβερη – Σε ιστορικό χαμηλό η στάθμη των νερών – ΒΙΝΤΕΟ

Λόγω της παρατεταμένης ξηρασίας και των πολύ υψηλών θερμοκρασιών, η στάθμη του Τίβερη στη Ρώμη έχει πέσει σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, αποκαλύπτοντας τμήματα της αρχαίας Γέφυρας του Νέρωνα, ηλικίας περίπου 2.000 ετών. Αυτό το σπάνιο αρχαιολογικό θέαμα προσφέρει στους αρχαιολόγους μια μοναδική ευκαιρία μελέτης, ενώ παράλληλα αναδεικνύει τη σοβαρή υδατική κρίση που πλήττει την Ιταλία.

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Διεθνή Νέα

Γέφυρα του Νέρωνα
Πηγή: El Universo
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στη Ρώμη, η παρατεταμένη ξηρασία έχει ρίξει σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα τη στάθμη του Τίβερη, αποκαλύπτοντας τμήματα της αρχαίας Γέφυρας του Νέρωνα, ηλικίας 2.000 ετών.
  • Η στάθμη του Τίβερη έχει υποχωρήσει στο μισό του φυσιολογικού, ως άμεση συνέπεια της παρατεταμένης ξηρασίας και της υδατικής κρίσης που βιώνει η Ιταλία.
  • Η συγκυρία προσφέρει στους αρχαιολόγους μια σπάνια ευκαιρία μελέτης των αποκαλυφθέντων τμημάτων, ενώ παράλληλα ήρθαν στην επιφάνεια και σύγχρονα αντικείμενα, όπως ηλεκτρικά πατίνια και ένα αυτοκίνητο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ένα σπάνιο αρχαιολογικό θέαμα, έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν κάτοικοι και τουρίστες στη Ρώμη, καθώς η παρατεταμένη ξηρασία και οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες έχουν ρίξει σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα τη στάθμη του Τίβερη, αποκαλύπτοντας τμήματα μιας αρχαίας ρωμαϊκής γέφυρας, που παρέμενε για αιώνες κάτω από το νερό.

Ένα κομμάτι της αρχαίας Ρώμης ήρθε ξανά στην επιφάνεια χάρη στην ακραία ξηρασία που πλήττει την Ιταλία. Τα νερά του Τίβερη, έχουν υποχωρήσει τόσο πολύ, ώστε να είναι πλέον ορατά μεγάλα τμήματα μιας γέφυρας ηλικίας περίπου 2.000 ετών.

 

Το σπάνιο θέαμα καταγράφεται στο κέντρο της Ρώμης, όπου τουρίστες που κάνουν βόλτα με σκάφη μπορούν να δουν τα απομεινάρια της αρχαίας κατασκευής, η οποία υπό κανονικές συνθήκες βρίσκεται σχεδόν εξ ολοκλήρου κάτω από την επιφάνεια του ποταμού.

Η στάθμη του Τίβερη έπεσε στο μισό του φυσιολογικού

Σύμφωνα με τον συντονιστή Πολιτικής Προστασίας της Ρώμης, Τζοβάνι Τζιγκάντι, η παροχή του Τίβερη, έχει υποχωρήσει κάτω από τα 80 κυβικά μέτρα νερού το δευτερόλεπτο, περίπου στο μισό του μέσου όρου για την εποχή.

«Αντιμετωπίζουμε μια μεγάλη υδατική κρίση», δήλωσε, επισημαίνοντας ότι, παρά τις σχετικά άφθονες βροχοπτώσεις του περασμένου χειμώνα, ακολούθησαν μεγάλες περίοδοι ξηρασίας.

Η υποχώρηση των νερών έχει μετατρέψει τον Τίβερη σε ένα ιδιότυπο «παράθυρο» προς το παρελθόν της πόλης.

 

Η γέφυρα του Νέρωνα που συνδέθηκε με τον Καλιγούλα

Η αρχαία κατασκευή είναι γνωστή ως Γέφυρα του Νέρωνα (Pons Neronianus), αν και οι ιστορικές αναφορές δείχνουν ότι πιθανότατα κατασκευάστηκε επί αυτοκράτορα Καλιγούλα, γύρω στο 39 μ.Χ. Η γέφυρα θεωρείται ότι δημιουργήθηκε αρχικά ως ένα είδος μνημείου θριάμβου.

Πήρε, ωστόσο, το όνομα του Νέρωνα, ανιψιού του Καλιγούλα, καθώς ο αυτοκράτορας Νέρων, που κυβέρνησε από το 54 έως το 68 μ.Χ., φέρεται να έδωσε το όνομά του σε αρκετές αρχαίες κατασκευές.

 

 

Ένωση δύο σημαντικών περιοχών της αρχαίας Ρώμης

Η γέφυρα είχε ιδιαίτερη σημασία για την αρχαία πόλη, καθώς συνέδεε την περιοχή του Campus Martius με την απέναντι όχθη του Τίβερη. Σήμερα, στην περιοχή του αρχαίου Campus Martius βρίσκονται ορισμένα από τα πιο γνωστά σημεία της Ρώμης, όπως η Piazza del Popolo, η περιοχή γύρω από τα Ισπανικά Σκαλιά και οι εμπορικοί δρόμοι κοντά στη Via Condotti.

 


Η άλλη πλευρά συνδεόταν με την περιοχή όπου βρισκόταν το Circus του Νέρωνα, κοντά στο σημείο όπου, σύμφωνα με την παράδοση, μαρτύρησε ο Απόστολος Πέτρος και όπου σήμερα βρίσκονται η Βασιλική του Αγίου Πέτρου και το Βατικανό.

Οι αρχαιολόγοι έχουν πλέον μια σπάνια ευκαιρία

Τα απομεινάρια της γέφυρας είναι καλύτερα ορατά από τη Γέφυρα των Αγγέλων (Ponte Sant’Angelo), η οποία οδηγεί στο Καστέλ Σαντ’Άντζελο, κοντά στο Βατικανό.

Υπό φυσιολογικές συνθήκες, η αρχαία κατασκευή βρίσκεται σχεδόν ολόκληρη κάτω από το νερό. Τώρα, όμως, μεγάλα τμήματα των πέτρινων κατασκευών έχουν αποκαλυφθεί. Η συγκυρία προσφέρει στους αρχαιολόγους μια σπάνια ευκαιρία να μελετήσουν τμήματα της αρχαίας γέφυρας που συνήθως δεν είναι προσβάσιμα.

 


Δεν είναι, πάντως, η πρώτη φορά που η ξηρασία αποκαλύπτει τη συγκεκριμένη κατασκευή. Η προηγούμενη φορά που σημαντικά τμήματα της γέφυρας έγιναν ορατά ήταν το 2022, όταν η Ρώμη, είχε βρεθεί και πάλι αντιμέτωπη με σοβαρή ξηρασία.

Από αρχαία γέφυρα μέχρι ηλεκτρικά πατίνια και ένα αυτοκίνητο

Η πτώση της στάθμης του Τίβερη, δεν αποκάλυψε μόνο αρχαιολογικά κατάλοιπα.

Κατά μήκος του ποταμού έχουν εμφανιστεί αντικείμενα που υπό κανονικές συνθήκες παραμένουν κρυμμένα κάτω από το νερό, μεταξύ των οποίων ηλεκτρικά ποδήλατα και πατίνια, ψυγεία, αλλά ακόμη και ένα αυτοκίνητο.

Η εικόνα αποτυπώνει με χαρακτηριστικό τρόπο το μέγεθος της υποχώρησης των υδάτων, αλλά και τις συνέπειες της παρατεταμένης ξηρασίας, στην ιταλική πρωτεύουσα.

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