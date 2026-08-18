Ρώμη: Γέφυρα του Νέρωνα 2.000 ετών ξεπρόβαλε στον Τίβερη – Σε ιστορικό χαμηλό η στάθμη των νερών – ΒΙΝΤΕΟ

Ένα σπάνιο αρχαιολογικό θέαμα, έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν κάτοικοι και τουρίστες στη Ρώμη, καθώς η παρατεταμένη ξηρασία και οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες έχουν ρίξει σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα τη στάθμη του Τίβερη, αποκαλύπτοντας τμήματα μιας αρχαίας ρωμαϊκής γέφυρας, που παρέμενε για αιώνες κάτω από το νερό.

Ένα κομμάτι της αρχαίας Ρώμης ήρθε ξανά στην επιφάνεια χάρη στην ακραία ξηρασία που πλήττει την Ιταλία. Τα νερά του Τίβερη, έχουν υποχωρήσει τόσο πολύ, ώστε να είναι πλέον ορατά μεγάλα τμήματα μιας γέφυρας ηλικίας περίπου 2.000 ετών.

The hidden ruins of the ancient Bridge of Nero, or Pons Neronianus, have once again emerged from the Tiber river bed in Rome due to this summer’s drought, as seen here in our boat video from 2022. pic.twitter.com/NtAS9ROc9U — Wanted in Rome (@wantedinrome) August 12, 2026

Το σπάνιο θέαμα καταγράφεται στο κέντρο της Ρώμης, όπου τουρίστες που κάνουν βόλτα με σκάφη μπορούν να δουν τα απομεινάρια της αρχαίας κατασκευής, η οποία υπό κανονικές συνθήκες βρίσκεται σχεδόν εξ ολοκλήρου κάτω από την επιφάνεια του ποταμού.

Η στάθμη του Τίβερη έπεσε στο μισό του φυσιολογικού

Σύμφωνα με τον συντονιστή Πολιτικής Προστασίας της Ρώμης, Τζοβάνι Τζιγκάντι, η παροχή του Τίβερη, έχει υποχωρήσει κάτω από τα 80 κυβικά μέτρα νερού το δευτερόλεπτο, περίπου στο μισό του μέσου όρου για την εποχή.

«Αντιμετωπίζουμε μια μεγάλη υδατική κρίση», δήλωσε, επισημαίνοντας ότι, παρά τις σχετικά άφθονες βροχοπτώσεις του περασμένου χειμώνα, ακολούθησαν μεγάλες περίοδοι ξηρασίας.

Η υποχώρηση των νερών έχει μετατρέψει τον Τίβερη σε ένα ιδιότυπο «παράθυρο» προς το παρελθόν της πόλης.

💧🇮🇹La fuerte sequía en Italia ‘saca a flote’ un antiguo puente romano Los restos del antiguo Puente de Nerón, llamado así en homenaje al exemperador romano, quedaron al descubierto en el río Tíber en Roma, debido al descenso de su caudal por la sequía. pic.twitter.com/fsytkqEr14 — Sepa Más (@Sepa_mass) August 14, 2026

Η γέφυρα του Νέρωνα που συνδέθηκε με τον Καλιγούλα

Η αρχαία κατασκευή είναι γνωστή ως Γέφυρα του Νέρωνα (Pons Neronianus), αν και οι ιστορικές αναφορές δείχνουν ότι πιθανότατα κατασκευάστηκε επί αυτοκράτορα Καλιγούλα, γύρω στο 39 μ.Χ. Η γέφυρα θεωρείται ότι δημιουργήθηκε αρχικά ως ένα είδος μνημείου θριάμβου.

Πήρε, ωστόσο, το όνομα του Νέρωνα, ανιψιού του Καλιγούλα, καθώς ο αυτοκράτορας Νέρων, που κυβέρνησε από το 54 έως το 68 μ.Χ., φέρεται να έδωσε το όνομά του σε αρκετές αρχαίες κατασκευές.

Tevere in secca, a Roma riaffiora il ponte neroniano. La struttura collegava Roma all’area del Vaticano quasi duemila anni fa #ANSA pic.twitter.com/0zoEhimtXG — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) August 12, 2026

Ένωση δύο σημαντικών περιοχών της αρχαίας Ρώμης

Η γέφυρα είχε ιδιαίτερη σημασία για την αρχαία πόλη, καθώς συνέδεε την περιοχή του Campus Martius με την απέναντι όχθη του Τίβερη. Σήμερα, στην περιοχή του αρχαίου Campus Martius βρίσκονται ορισμένα από τα πιο γνωστά σημεία της Ρώμης, όπως η Piazza del Popolo, η περιοχή γύρω από τα Ισπανικά Σκαλιά και οι εμπορικοί δρόμοι κοντά στη Via Condotti.

The unusually low waters of the Tiber River have revealed the remains of an ancient Roman bridge believed to date back to the reign of Emperor Nero (AD 54-68). Located near Castel Sant’Angelo, the structure once carried the ancient Via Triumphalis across the river, linking Rome… pic.twitter.com/rohXnUXFRt — CGTN Europe (@CGTNEurope) August 14, 2026



Η άλλη πλευρά συνδεόταν με την περιοχή όπου βρισκόταν το Circus του Νέρωνα, κοντά στο σημείο όπου, σύμφωνα με την παράδοση, μαρτύρησε ο Απόστολος Πέτρος και όπου σήμερα βρίσκονται η Βασιλική του Αγίου Πέτρου και το Βατικανό.

Οι αρχαιολόγοι έχουν πλέον μια σπάνια ευκαιρία

Τα απομεινάρια της γέφυρας είναι καλύτερα ορατά από τη Γέφυρα των Αγγέλων (Ponte Sant’Angelo), η οποία οδηγεί στο Καστέλ Σαντ’Άντζελο, κοντά στο Βατικανό.

Υπό φυσιολογικές συνθήκες, η αρχαία κατασκευή βρίσκεται σχεδόν ολόκληρη κάτω από το νερό. Τώρα, όμως, μεγάλα τμήματα των πέτρινων κατασκευών έχουν αποκαλυφθεί. Η συγκυρία προσφέρει στους αρχαιολόγους μια σπάνια ευκαιρία να μελετήσουν τμήματα της αρχαίας γέφυρας που συνήθως δεν είναι προσβάσιμα.

Roma’da kuraklık nedeniyle Tiber Nehri’nin su seviyesi düşünce, yaklaşık 2 bin yıllık Neron Köprüsü’nün kalıntıları yeniden ortaya çıktı. pic.twitter.com/Hvp37F2hYd — Pusholder (@pusholder) August 16, 2026



Δεν είναι, πάντως, η πρώτη φορά που η ξηρασία αποκαλύπτει τη συγκεκριμένη κατασκευή. Η προηγούμενη φορά που σημαντικά τμήματα της γέφυρας έγιναν ορατά ήταν το 2022, όταν η Ρώμη, είχε βρεθεί και πάλι αντιμέτωπη με σοβαρή ξηρασία.

Από αρχαία γέφυρα μέχρι ηλεκτρικά πατίνια και ένα αυτοκίνητο

Η πτώση της στάθμης του Τίβερη, δεν αποκάλυψε μόνο αρχαιολογικά κατάλοιπα.

Κατά μήκος του ποταμού έχουν εμφανιστεί αντικείμενα που υπό κανονικές συνθήκες παραμένουν κρυμμένα κάτω από το νερό, μεταξύ των οποίων ηλεκτρικά ποδήλατα και πατίνια, ψυγεία, αλλά ακόμη και ένα αυτοκίνητο.

Η εικόνα αποτυπώνει με χαρακτηριστικό τρόπο το μέγεθος της υποχώρησης των υδάτων, αλλά και τις συνέπειες της παρατεταμένης ξηρασίας, στην ιταλική πρωτεύουσα.