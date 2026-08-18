Κασσελάκης: Οι Ευρωπαίοι Δημοκράτες ξεκάθαρα και κατηγορηματικά απέναντι στις μονομερείς ενέργειες της Τουρκίας

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Ανακοίνωση εξέδωσε το κόμμα «Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο» του Στέφανου Κασσελάκη σχετικά με τις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας με την ανακήρυξη «θαλάσσιων πάρκων».

Επικαλείται την επίσημη ανακοίνωση των Ευρωπαίων Δημοκρατών που τάσσονται ξεκάθαρα και κατηγορηματικά απέναντι στις μονομερείς ενέργειες της Τουρκίας.

Το Ευρωπαϊκό Δημοκρατικό Κόμμα (EDP) καταδικάζει την προσπάθεια της Άγκυρας να δημιουργήσει τετελεσμένα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο μέσω της ανακήρυξης «θαλάσσιων πάρκων».

«Η προσπάθεια της Άγκυρας αυτή ακυρώνεται στην πράξη. Το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS) είναι αδιαπραγμάτευτα» τονίζεται.

Ο Στέφανος Κασσελάκης αναφέρει ότι «η φωνή της Ελλάδας ακούγεται δυνατά στις Βρυξέλλες. Ως ενεργό μέλος της ευρωπαϊκής αυτής οικογένειας, αποδεικνύουμε ότι η «Πολιτική με Πολιτισμό» σημαίνει και υπεύθυνη, αποτελεσματική εθνική στρατηγική. Χωρίς φωνές, αλλά με ουσιαστικές συμμαχίες που προστατεύουν τα συμφέροντα της πατρίδας μας».

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση των Ευρωπαίων Δημοκρατών

«Ήρεμα νερά» με τουρκικές σημαίες στον χάρτη; Η εθνική κυριαρχία δεν ασκείται με υποκλίσεις

Η Τουρκία, με Προεδρικές Αποφάσεις της 15ης Αυγούστου, προχώρησε στην ανακήρυξη δύο «εθνικών θαλάσσιων πάρκων» στο Βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, με οριοθετήσεις που εκτείνονται πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων και αγγίζουν περιοχές ελληνικού ενδιαφέροντος και δικαιοδοσίας.

Το πρώτο εκτείνεται από την περιοχή μεταξύ Μούγλας και Αττάλειας. Πρόκειται για χωροθέτηση που αποκλείει ολόκληρη τη θαλάσσια περιοχή γύρω από το Καστελόριζο.

Το δεύτερο εκτείνεται σε θαλάσσια πλησίον των τουρκικών ακτών (Τσανάκαλε), μεταξύ Σαμοθράκης και Λήμνου.

Το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών ορθώς επισημαίνει ότι τέτοιες μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν έννομο αποτέλεσμα ούτε μπορούν να δημιουργήσουν τετελεσμένα.

Όμως το ερώτημα είναι πλέον αμείλικτο:

Πόσα τετελεσμένα πρέπει να επιχειρήσει η Άγκυρα για να αντιληφθεί η κυβέρνηση ότι η πολιτική των «ήρεμων νερών» δεν είναι στρατηγική εθνικής ασφάλειας, όταν η άλλη πλευρά χρησιμοποιεί την ηρεμία για να χαράζει χάρτες;

Η Τουρκία δεν κρύβει τη στρατηγική της. Η «Γαλάζια Πατρίδα» δεν αποτελεί περιβαλλοντική πολιτική.

Είναι ένα συνεκτικό γεωπολιτικό σχέδιο αμφισβήτησης ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων και δημιουργίας νέων τετελεσμένων.

Απέναντι σε αυτή τη στρατηγική, η κυβέρνηση Μητσοτάκη εξακολουθεί να επενδύει περισσότερο στη ρητορική της «αποκλιμάκωσης» παρά στην ενεργητική κατοχύρωση των εθνικών μας συμφερόντων.

Η Ελλάδα δεν έχει πρόβλημα με τον διάλογο.

Έχει πρόβλημα με έναν διάλογο στον οποίο η μία πλευρά συνομιλεί, ενώ η άλλη πλευρά χαράζει μονομερώς χάρτες.

Η περίφημη «ήρεμη θάλασσα» κινδυνεύει να μετατραπεί σε ήρεμη αποδοχή τετελεσμένων. Υπάρχει πολιτική ευθύνη του κ. Μητσοτάκη και του κ. Γεραπετρίτη.

Η διπλωματία δεν είναι τελετουργία υποκλίσεων. Δεν είναι φωτογραφίες, χαμόγελα και διακηρύξεις περί «θετικού κλίματος», την ώρα που η Άγκυρα προωθεί συστηματικά τις δικές της ερμηνείες επί του θαλάσσιου χώρου.

Η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει καταγράψει ότι η Τουρκία έχει αμφισβητήσει ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα μέσω του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού της και ότι εξακολουθεί να χρησιμοποιεί το δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας».

Οι ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ απαιτούμε αλλαγή στρατηγικής

Η Ελλάδα πρέπει να εγκαταλείψει την παθητική λογική του «να μην ενοχλήσουμε την Τουρκία» και να περάσει σε ενεργητική, πολυεπίπεδη υπεράσπιση των δικαιωμάτων της, με απόλυτη προσήλωση στο Διεθνές Δίκαιο.

Προτείνουμε:

Άμεση και συστηματική διεθνοποίηση κάθε τουρκικής μονομερούς ενέργειας σε ΟΗΕ, ΕΕ, ΝΑΤΟ και όλους τους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς.

Καταχώριση και τεκμηρίωση όλων των ελληνικών θαλάσσιων δικαιωμάτων με συνεχή κατάθεση χαρτών, συντεταγμένων και νομικών επιχειρημάτων στα αρμόδια διεθνή fora.

Επιτάχυνση της οριοθέτησης ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας με τις χώρες με τις οποίες υπάρχει δυνατότητα συμφωνίας, ώστε η Ελλάδα να αυξάνει διαρκώς το αποτύπωμα της διεθνούς νομιμότητας στην περιοχή.

Σταδιακή επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων, όπου και όταν αυτό εξυπηρετεί τα εθνικά συμφέροντα, με βάση το άρθρο 3 της UNCLOS και χωρίς να αποδεχόμαστε το παράνομο τουρκικό casus belli.

Ενεργοποίηση της ευρωπαϊκής διάστασης των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων. Η αμφισβήτηση δικαιωμάτων κράτους-μέλους δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως απλή διμερής διαφορά.

Στρατηγική συνεργασία με Κύπρο, Αίγυπτο, Ισραήλ, Ιταλία και άλλες χώρες της Ανατολικής Μεσογείου, στη βάση του Διεθνούς Δικαίου και της UNCLOS.

Συστηματική αξιοποίηση των διεθνών δικαιοδοτικών μηχανισμών, όπου υπάρχει συναίνεση δικαιοδοσίας, αντί της διαρκούς αναβολής των κρίσιμων ζητημάτων.

Ενίσχυση της ελληνικής παρουσίας στη θάλασσα, όχι μόνο στρατιωτικά αλλά και επιστημονικά, οικονομικά, περιβαλλοντικά και ερευνητικά. Η κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα χρειάζονται και πραγματικό αποτύπωμα.

Καμία ελληνική ενέργεια να μην δημιουργεί την εντύπωση ότι αποδεχόμαστε τουρκικές μονομερείς διεκδικήσεις. Ο διάλογος δεν σημαίνει αναγνώριση τετελεσμένων.

Η Ελλάδα οφείλει να είναι χώρα ειρήνης, όχι χώρα υποχωρήσεων.

Να επιδιώκει τον διάλογο, αλλά από θέση ισχύος. Να υπερασπίζεται το Διεθνές Δίκαιο, αλλά να το εφαρμόζει πρώτη στην πράξη. Να επιδιώκει την αποκλιμάκωση, χωρίς να αποδέχεται την αποθράσυνση.

Οι ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ δεν υιοθετούμε ούτε την πολεμοκαπηλεία ούτε τον φοβικό κατευνασμό. Υπερασπιζόμαστε μια Ελλάδα κυρίαρχη, δημοκρατική, ευρωπαϊκή και αποφασιστική.

Γιατί τα «ήρεμα νερά» έχουν αξία μόνο όταν παραμένουν ελληνικά νερά. Και η εθνική κυριαρχία δεν υπερασπίζεται με υποκλίσεις.

Υπερασπίζεται με Διεθνές Δίκαιο, διπλωματική ισχύ, συμμαχίες, αποτροπή και πολιτική βούληση».